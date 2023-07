På ettermiddagen fredag 16. juni ble Bjørnar Moxnes ble tatt med et par solbriller fra Hugo Boss, som han hadde tatt med seg fra en butikk på Gardermoen uten å betale.

To uker senere vedtok han boten, og saken ble offentlig kjent via Romerikes Blad.

Moxnes hadde glemt at han hadde med seg brillene da han forlot butikken. Det kan skje den beste. Dessuten hadde han innrømmet på flekken, og vedtatt et forenklet forelegg. Det var ryddigst sånn, forklarte Rødt-lederen.

Det hele så ganske så tilforlatelig ut. Et hendelig uhell.

Så kom det raskt frem at det ikke var noe forenklet forelegg Bjørnar Moxnes hadde fått, men en bot, altså et forelegg, for å ha stjålet med forsett, altså med vilje.

Krasjlanding



Det ser plutselig ikke så ryddig ut lenger. Hvem vedtar en bot for å ha gjort noe med vilje, som de gjorde ved et uhell? Det skurrer ordentlig, og fra nå av skal det fuske mer og mer, helt til det ender med den krasjlandingen Moxnes har stått og plukket vrakrester i siden.

For kort etter kommer politiet med en uttalelse som bekreftet at de mente at Moxnes hadde handlet med forsett.

For en smørje dette er nå.

Så blir det avslørt at Rødt-lederen hadde tatt av prislappen på brillene og puttet dem i bagen. Han endrer forklaring. Nå forteller han at han fikk panikk og var redd for hvordan det ville sett ut om han gjorde, som de fleste ville gjort, om de oppdaget at de hadde tatt med en vare ut av en butikk uten å ha betalt for den: Gått tilbake med den. Frykten bærer liten mening. For dét ville sett helt greit ut. Da hadde ikke dette vært en sak.

Deretter kommer det frem at Rødt-lederen heller ikke hadde informert presist om hendelsesforløpet til sitt eget parti.

Ny løgn

Men Moxnes hadde tross alt innrømmet og beklaget og justerte historien sin etter hvert. Fortsatt hadde han noe troverdighet tilbake.

Han hadde også tross alt levert fra seg brillene til vekteren umiddelbart da han ble kontaktet.

Men så viste det seg snart at heller ikke det var sant.

«Jeg tror han fikk dem mens vi gikk opp en trapp til et rom, før jeg ble med bort til butikken og betalte for dem. Det kan være at han fikk dem inne på rommet », innrømmet Moxnes til VG på lørdag.

For en smørje dette er nå.

Eller som statsviter Kim Arne Hammerstad beskriver det som av flere nå har blir døpt «Brillegate» overfor Dagbladet mandag:

«Den mest absurde politiske skandalen i norsk politisk historie».

Hammerstad har kompetanse på feltet. I 2020 utga han boken «Politiske skandaler – sex, korrupsjon og maktkamp».

Han har kanskje rett.

Men Moxnes-skandalen er ikke den eneste absurde i moderne norsk politisk historie.

Stoltenbergs hit-and-run

I 2001 ble Jens Stoltenberg tatt i en omtrent like pinlig sak.

Bare noen dager etter at den nåværende Nato-generalsekretæren hadde gått av som statsminister, var han tidlig om morgenen den 31. oktober på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Etter å ha vært inne på sykehuset, satte Stoltenberg seg inn i bilen, en Saab registrert på Det norske Arbeiderparti, og rygget ut fra parkeringsplassen. Da traff han en annen bil. Stoltenberg gikk to ganger ut for å se på den andre bilen, før han, ifølge et vitne, festet en lapp på bilen. Denne lappen skal bileieren ha fått vite av Arbeiderpartiet at var visittkortet til Stoltenberg. Det var den ikke. Det var en parkeringsbillett, uten verken navn eller nummer skrevet på.

Stoltenberg hadde krasjet i en annen bil, og stukket fra stedet – men vitnet hadde sikret seg registreringsnummeret på Saab-en, og partiet tok etter hvert verkstedregninga til eieren av den skadde bilen. Den kom på 8000 kroner.

Det var Dagbladet som avslørte saken.

Stoltenberg kommenterte aldri direkte det som ser ut som et forsøk på nedrig spill for galleriet; at han lot som han festet en lapp med navn og nummer, slik man skal, og bare kjørte vekk.

Det eneste han sa var dette:

«Jeg gikk ut av bilen og sjekket to ganger om det var skader på den parkerte bilen. Jeg beklager at jeg ikke så skaden. Det er jeg veldig lei meg for».

Absurd svar



Prisen for det mest absurde svaret etter en mindre forseelse går kanskje likevel til Hadia Tajik, som – for øvrig i likhet med statsminister Jonas Gahr Støre i 2020, som hevdet appen ikke virket – ble tatt uten T-banebillett.

«Jeg glemte det rett og slett, og beklager det. Jeg innså tabben da jeg ankom Stortinget stasjon, og meldte meg selv til billettkontrollørene».

Det er omtrent like absurd som om Moxnes skulle hevdet at han meldte seg selv til vekteren som tok ham i tyveri.

Eller, vent, det var jo omtrent det han gjorde…

