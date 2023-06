(Denne kronikken ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Jeg ble bedt om å skrive et innlegg til kronikkserien «Ruster vi oss for krig?» i Altinget Forsvar.

Den kunne blitt veldig kort: «Nei».

Vi ruster oss ikke for krig. Norge er ikke i krig. Hadde vi havnet i krig ville vi ikke klart oss alene. Når forsvaret foreslås styrket, er målet å gjøre oss mindre sårbare og å redusere risiko.

Kronikkserie i Altinget: Ruster vi oss for krig? En fullskala invasjon og en brutal angrepskrig i Europa har endret vår sikkerhets- og forsvarspolitikk over natten. Nå skal Forsvaret rustes opp, Nato utvides og et nytt alvor har kommet inn i den norske hverdagen. Men ruster vi nå opp fordi det er en krig i anmarsj – eller er vi allerede i en krigslignende situasjon? Hva skjer med de demokratiske verdiene og politikernes handlingsrom når verdenssituasjonen endres så dramatisk. Dette ønsker vi å skape debatt om i sommer gjennom en kronikkserie der sentrale stemmer svarer på spørsmål om krig, demokrati og opprustning. Kronikkserien er støttet av Fritt Ord.

Handel er våpen

Men selv om vi ikke er i krig, usettes vi for angrep. De fleste kan vi ikke se.

Det største trusselen vår er naboen vår. Handel er våpen, selv når overfor land som ikke befinner seg i handelskrig. Tilliten vår er våpen som blir brukt mot oss. Vi ruster oss bort fra troen om at det er noe som kommer til å gå helt fint.

I økonomisk krigføring brukes simultane midler til å undergrave økonomien til politiske motstandere, ved at forholdene legges til rette for at bedrifter enten kan dumpe varer og slå ut konkurrenter, kjøpe dem opp eller når brudd på internasjonale åndsverk brytes uten å straffes.

Usikkerhet, fravær av stabilitet og uforutsigbarhet i overholdelsen av felles økonomiske spilleregler gjør Norge sårbart. Den sårbarheten er vi avhengig av at reduseres så mye som mulig. Dette gjelder ikke bare vårt næringsliv, men også vår felles eiendom i statens pensjonsfond utland.

Den viktigste forsvarsevnen er i mennesker og situasjonsforståelse.

Den lavintensive påvirkningen Norge blir utsatt for hver dag tuer vår felles sikkerhet nettopp hver dag. Forrige stortingsvalg ble ikke dirkete forsøkt påvirket. Det er ikke sikkert vi er så heldige denne gangen.

Samtidig med Russlands forsøk på destabilisering øker Kina sin intensitet på samme type operasjoner, men med ulik innretning og ulikt mål. Som det går frem av Natos' rapport " Dragon's roar and bear's howl: Convergence in Sino-Russian information operations in Nato Countries?", krever de to landenes fremferd mot omverdenen ulik tilnærming. Den lavintense trusselen mot Norge er dobbel, minst.

Dette skjer uavhengig av krigen, og vil fortsette dersom det skulle bli en ende på den. Det vi ruster oss for, er en ny situasjon: varig ufred og en ustabil nabo.

Den samme naboen, en ny virkelighet

E-tjenestens trusselmelding Fokus 2023 tegner et bilde av fremtidens naboskap. Russland blir urolig og ustabil, med færre konvensjonelle våpen og store tap av menneskeliv i forsvaret og vil støtte avskrekkingen sin på kjernevåpen. Det er den samme naboen noen ville selge Bergen Engines til. Det er den samme naboen norsk riksrevisjon undertegnet informasjonsutvekslingsavtale med. Den samme naboen, en ny virkelighet.

Den gjelder ikke bare forsvaret. Den gjelder hele infrastrukturen i samfunnet. Hvordan vi ruster oss handler også om hvordan vi sørger for at norsk næringsliv er i stand til å møte den nye ufreden. Undermineringen og destabiliseringen av strukturer for demokrati skjer ikke bare overfor andre land, men også overfor institusjoner som sikrer felles spilleregler. Det er de samme spillereglene som sikrer demokratier sikkerhet, menneskerettigheter og forutsigbart handelsklima som stikker kjepper i hjulene for autokrater.

Derfor er de også utsatt for den samme formen for destabilisering. Ettersom antall liberale demokratier er i mindretall, er det færre til å stå opp for handelsregler, menneskerettigheter og demokratiske verdier.

Ikke bare vår sikkerhet som må forsvares

Derfor er det ikke bare vår sikkerhet, men også vår handel vi må forsvare. Å stå opp for internasjonale handelsregler er det samme som å stå opp for internasjonale menneskerettigheter, ettersom det er de samme strukturene som ivaretar dem. Relativiseres menneskerettigheter, relativiseres felles spilleregler for handel. Derfor er det feil at folk flest ikke er opptatt av uigurers menneskerettigheter, fordi det er det samme som å være opptatt av forvaltningen av vår felles pensjonskasse.

Penger og folk har det til felles at de er avhengig av tillit for å fullbyrde sitt potensiale. For penger er det på et marked innenfor en kontekst der regler og verdier er internalisert av samfunnet og nedfelt i lov.

Demokratisk kapitalisme skiller politisk makt fra velstand. Makten ligger i folkets representanter. Det er derfor korrupsjon er forbudt. Fordi det gjør at beslutninger er til salgs på bekostning av folkevalgt makt.

Samarbeid og situasjonsforståelse er vår rustning

Å ruste landet for den nye ufreden handler om mer enn å øke forsvarsbudsjettet. Det handler om å få bevilgningen til å virke etter hensikten: redusere vår sårbarhet.

Den helhetlige tilnærmingen til sikkerhet må økes og deles på tvers av departement. En rekke datoer som står som stempel i hele nasjonens sår, 22.juli 2011, 10. august 2019 og 25. juni 2022, har mangel på samarbeid og situasjonsforståelse til felles.

Det er det som er vår rustning når vi skal redusere vår sårbarhet for trusler utenfra.

Det er også det vårt næringsliv er avhengig av. I en ustabil verden, må næringslivet utrustes med bistand og råd for hvordan økende grad av autokratisering påvirker dem.

For å gjøre det må næringsdepartementet dele situasjonsforståelse med forsvarsdepartementet.

