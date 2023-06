Mange forbrukere er frustrert over mangelfulle tjenester og elendig kundeservice knyttet til TV- og bredbåndtjenester. Ofte koker det over for dem i kommentarfeltene på aktørenes Facebook-sider. Likevel er det få som formelt sett klager. Det skyldes trolig at det er vanskelig, og at reglene favoriserer tilbyderne på kundenes bekostning.

Det ser fint ut ved første øyekast. Siden 2006 har vi hatt «Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon» til behandling av tvistesaker på dette feltet. Men ifølge nemndas siste tilgjengelige årsberetning behandlet den bare i underkant av 500 saker i 2021. Når man holder utenom andelen som ble løst i minnelighet fikk kun 65 klagere helt eller delvis medhold.

Etter selv å ha klaget, forstår jeg hvorfor det blir slik. Vedtekter og praksis legger helt urimelige begrensninger på forbrukernes reelle mulighet til å nå frem. Beskrivelser av katastrofalt dårlig service og fravær av avtalte tjenester tillegges ikke selvstendig betydning. Tilbyderne kommer likevel unna uten riper i lakken hvis kunden ikke er påført et beviselig økonomisk tap. Dermed feies mesteparten av misnøyen under teppet, og selskapene kan fortsette som før.

Ansvaret for forbrukerpolitikken tilligger Barne- og familiedepartementet. På Stortinget hører forbrukersaker inn under Familie- og kulturkomiteen. Politikerne hadde neppe tenkt seg at en egen bransjenemnd i praksis skulle begrense klageadgangen på et samfunnskritisk område som elektronisk kommunikasjon. Nå bør de revurdere ordningen, som egentlig er blitt en forbrukerfelle.

Tilbyderne utpeker fem av syv medlemmer til Brukerklagenemndas styre. Styret oppnevner nemndas leder. Tilbydernes representanter oppnevner i tillegg én av de to øvrige nemndmedlemmene. Det er altså disse som bedømmer, med tilbydernes egendefinerte kontraktsvilkår som basis. Kundenes frustrasjon og opplevelser har ingen relevans. Nemnda gjør ikke slike skjønnsmessige vurderinger.

I mitt tilfelle gjaldt klagen Telia, der jeg uten selv å ha valgt det er TV- og bredbåndskunde gjennom et sameie. I seks uker var jeg uten fungerende TV-signaler og tilgang til «Mitt innhold». Jeg ringte kundeservice mange ganger, forsøkte chat-funksjonen og benyttet kontaktskjemaer. Det medførte endeløs venting, synliggjorde manglende funksjonalitet i nettbaserte løsninger og avdekket et internt rot man ikke trodde ville være mulig i en bedrift med et så stort samfunnsansvar.

I klagen pekte jeg på at telefonhenvendelser til kundeservice aldri var blitt besvart før det hadde gått 40 minutter, at løfter om oppfølging aldri ble holdt, at ventetiden på chat var mer enn en time, at loggføring og interne rutiner virket tilfeldig, at muligheten til å benytte kontaktskjema for å melde feil var begrenset og at nettløsningene for endring av teknikertime ikke fungerte.

Jeg viste også til en dårlig opplevelse med besøk av tekniker som ikke kunne løse problemet, og deretter unnlot å sørge for at kompetent kollega fulgte opp, slik det var avtalt. Teknikeren kom fra et eksternt firma. Senere forsøk på kontakt viste at telefonnummeret ikke var sporbart og ikke i bruk. Det var ikke mulig å få vite hvem som hadde vært hos meg og hvilket firma Telia hadde benyttet. Det hele fremstod som litt mystisk og utrygt, uten tilstrekkelig sporbarhet og kontroll.

Jeg fant det påfallende at tilbyder i sitt partsinnlegg i svært liten grad tok seg bryet med å imøtegå kritikken.

Klagen var dokumentert med loggføring av all kontakt, og synliggjorde massiv svikt fra tilbyders side. I henhold til veiledning gitt av Brukerklagenemndas sekretariat, munnet den ut i et erstatningskrav. En forutsetning for senere nemndbehandling var nemlig at det var fremmet et slikt krav, og at dette ble avslått. I avslaget viste Telia til sine egne kontraktsvilkår om mislighold, og at eventuelt erstatningsansvar var begrenset til å dekke direkte økonomisk tap.

Da nemnda deretter tok klagen til behandling, fant jeg det påfallende at tilbyder i sitt partsinnlegg i svært liten grad tok seg bryet med å imøtegå kritikken, men konkluderte med at det ikke forelå grunnlag for erstatning. Sammenhengen gikk opp for meg da nemnda senere avgjorde at klagen ikke fikk medhold, da vilkåret for dette ville vært et direkte økonomisk tap.

For meg var ikke spørsmålet om erstatning sentralt, men tatt med som nødvendig premiss for nemndbehandling. Jeg ba nemnda tilkjennegi en oppfatning av den beskrevne svikten i leveranser, systemer og rutiner, tatt i betraktning at Telia gjennom sine konsesjoner og lisenser er blitt vist tillit av myndighetene på avgjørende tjenesteområder knyttet til bredbånd, telefoni og TV-tjenester. Det unnlot nemnda å gjøre, og opplyste at slike vurderinger ligger utenfor mandatet.

Jeg har etter dette prøvd å nå frem til andre instanser. Forbrukerrådet har svart at de ikke behandler slike saker, og pekt på Brukerklagenemnda. Forbrukertilsynet har returnert en standard-mail om at klagen er mottatt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har forklart at de ikke overprøver avgjørelser fra Brukerklagenemnda. Dermed fremstår nemnda som lynavleder og blindspor, i det dens eksistens bidrar til at ingen tar tak i selskapenes svikt utover det strengt erstatningsrettslige.

Jeg har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding som forklarer hva som skapte langvarig stans i mine tjenester, noe som gir en uro også hva gjelder fremtidig stabilitet. Jeg har heller ikke fått svar på spørsmål om historikken i fremtiden vil være sporbar og tilgjengelig, slik at veien til problemløsning i så fall kan bli kortere. Tilbyderne kan tillate seg å behandle oss slik, så lenge ingen kikker dem ordentlig i kortene på kundenes vegne.

Politikerne kan endre disse spillereglene, ved å gjøre tilpasninger som forhindrer at forbrukernes stemmer dysses ned. En nemnd som i så stor grad opererer på tilbydernes premisser er det bare selskapene selv som er tjent med.

