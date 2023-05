Uredelig nei-argumentasjon i EU-debatten, Vedum

Hvis Dagsnytt 18-debatten mellom MDG-leder Arild Hermstad og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum 15. mai er et forvarsel på argumentasjonen i en ny EU-debatt, så vil den være deprimerende lik forrige debatt.

Nei-siden skal åpenbart føre den på en skremselsbeskrivelse av hva er EU-samarbeidet er.

Er virkelig dette Vedums oppfatning?

Sp-lederen sier MDGs ønske om at Norge blir medlem i EU-samarbeidet, betyr at partiet synes det er greit «å bli overstyrt fra Brussel» og endog «overstyrt av byråkrater som ikke stiller til valg». Selv presset på spørsmål om EUs medlemsland ikke er demokratier, greier han ikke å unngå påstanden om at det er «store byråkratier som styrer».

Er virkelig dette Sp-lederens oppfatning, at EU styres av byråkrater og ikke av medlemslandenes regjeringer i samråd med det folkevalgte Europaparlamentet?

Tror han 27 medlemsland, noen av dem i over 60 år – alle demokratier – hadde funnet seg i «å bli overstyrt fra byråkrater i Brussel» og «fått tredd vedtak ned over hodene på seg» (et uttrykk han også brukte)?

Det er krevende å skulle legge til grunn et prinsipp om at alt som angår nordmenns liv skal bestemmes av norske politikere.

Hvorfor våger ikke nei-siden å diskutere vårt forhold til EU på grunnlag av realitetene? At det er et dyptgående samarbeid mellom landene, hvor vedtak – politiske målsettinger eller reguleringer – fattes på grunnlag av grundige utredninger, åpne høringsrunder og vedtak i rådet (regjeringene) og Europaparlamentet. EU-systemet er en stor kompromiss- og konsensus-kvern.

Hvorfor må det tys til karakteristikker som gir et negativt bilde av hva EU-samarbeidet er?

«Beslutninger som tas langt borte fra folk»

Så sier Vedum at dette blir «beslutninger som tas langt borte fra folk og som det er umulig for folk å påvirke». Det er et poeng.

Men realitetene er jo at vi nordmenn også lever med beslutninger som må sies å være «like langt borte fra folk» gjennom vår EØS-avtale og andre avtaler med EU som klimasamarbeidet og nå sist, vårt ønske om å være med helseberedskapsarbeidet.

Norge er også med i en rekke internasjonale organer og konvensjoner som legger føring på vårt politiske handlingsrom. Dette er også organer som kan fatte vedtak «langt borte fra folk».

Et reelt og sant bilde

Det er krevende i en integrert verden hvor de fleste virkelig store oppgavene bare kan løses i fellesskap, å skulle legge til grunn et prinsipp om at alt som angår nordmenns liv og levnet skal bestemmes av norske politikere. Det ville dessuten være oppskriften på handlingslammelse om alle land skulle tenke slik.

Så kan man selvsagt mene at Norge kan klare seg godt med vår EØS-avtale og alle de andre avtalene som sikrer at vi nyter fruktene av EU-samarbeidet og den europeiske integrasjonen. Men kan ikke de som mener vi ikke bør bli medlem og få innflytelse, argumentere ut fra et reelt og sant bilde av hva EU-samarbeidet er og ikke er?

