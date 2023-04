Bjørnar Skjæran trekker seg – en god dag for Arbeiderpartiet

Fredag ble det kjent at nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, trekker seg som kandidat til gjenvalg ved Arbeiderpartiets landsmøte i starten av mai.

Han bestemte seg torsdag, etter langvarig internt press. Den allmenne hoderystingen har vart enda lenger: Hvordan kan en så usynlig mann inneha et så viktig verv?

«Jeg ser at det er vokst fram et så sterkt ønske om å slippe til en ny generasjon, at min refleks er at jeg bidrar til det. Ferdig snakket», uttaler han til VG.

«Ukjente Bjørnar» ønsker å fortsette i sentralstyret og som fiskeriminister.

Valgkomiteen satt sammen sent torsdag, og møtes på nytt fredag, ifølge NRK. Skjærans avgjørelse kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen.

Det har allerede vært klart en stund at Arbeiderpartiets ledelse vil gå tilbake til å bestå av to nestledere, i tillegg til leder og partisekretær. Og, som et slags femte hjul, en leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Partiet har hatt kun én nestleder siden Hadia Tajik måtte gå av etter boligrot i mars i fjor.

Med Bjørnar Skjæran i miksen, lå det an til å bli en vanskelig jobb for valgkomiteen, og et mulig bråkete landsmøte.

Det har vært en bedrift i seg selv å greie å forbli så ukjent etter fire år som nestleder i Arbeiderpartiet og halvannet år som fiskeriminister.

For Tonje Brenna skulle inn som nestleder, og næringsminister og Støre-kloning Jan Christian Vestre var ønsket som den andre, på bekostning av Skjæran, og Skjæran var frem til fredag klar på at han ikke ville gi opp kampen om gjenvalg, til tross for at partileder Jonas Gahr Støre tidligere i uken gjorde det klart at han ikke ville frede ham.

Det lå an til kamp. Nå blir det ikke noe av den personstriden.

Men det er fremdeles posisjoner i spill, all den tid det uten Skjæran i ledelsen, mangler en representant fra nord i partiledelsen, for første gang siden Hill-Marta Solberg ble valgt som nestleder i 1992.

Det vil ikke arbeiderpartistene fra Nord-Norge gå med på, og to løsninger har blitt løftet: Enten erstatte partisekretær Kjersti Stenseng med tidligere nestleder og parlamentarisk leder – og finnmarking og same – Helga Pedersen. Eller erstatte kvinnenettverksleder Anette Trettebergstuen med Cecilie Myrseth fra Troms.

Det siste er muligens det enkleste. Men ikke det beste. Kjersti Stenseng har sittet som partisekretær siden 2015, Trettebergstuen som leder for kvinnenettverket bare siden 2019. Stenseng har med seg i bagasjen hele håndteringen av Giske-saken, og Tajik-saken. Hun har fått mye kritikk, spesielt i forbindelse med den første. Stenseng fremstår som en grå eminense, der Trettebergstuen fremstår på hugget og synlig– selv om hun har en lei tendens til å gå i forsvarsposisjon.

Det vil tjene Arbeiderpartiet mer å bytte ut flere enn færre i den situasjonen partiet befinner seg i nå, med vedvarende rekordlav oppslutning. Og Kjersti Stenseng (48) har kanskje gjort sitt.

Blir resultatet av Skjærans (56) avgjørelse en lederkvintett bestående av partileder Jonas Gahr Støre (62), nestledere Tonje Brenna (35) og Jan Christian Vestre (36), partisekretær Helga Pedersen (50) og leder for kvinnenettverket Anette Trettebergstuen (41), har Skjæran gjort partiet en tjeneste.

Og Arbeiderpartiet vil være rigget for fremtiden med en gjennomsnittsalder i ledelsen på 45 år, mot 52 år i dag.

Skjæran måtte uansett forsvinne. Det har vært en bedrift i seg selv å greie å forbli så ukjent etter fire år som nestleder i Arbeiderpartiet og halvannet år som fiskeriminister, men ingen bedrift å være stolt av. Dette er et fremskutt og viktig verv som tidligere har vært bekledd av navn som Gro Harlem Brundtland, Einar Førde og Jens Stoltenberg.

Bjørnar Skjæran i den stolen har gjort ingenting for partiet.

Slik sett vil dagens avgjørelse bli stående som den aller beste han gjorde i løpet av sine år som nestleder i Arbeiderpartiet.

Siste: Lekkasjer tyder på at Aps valgkomité går inn for Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir nye nestledere. Samtidig innstiles det på gjenvalg av partisekretær Kjersti Stenseng. Dermed ligger det frem mot landsmøtet an til fortsatt kamp om å få inn en person fra nord, noe som kan true Anette Tretterbergstuens posisjon.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).