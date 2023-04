(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Få andre partier har en like godt likt partileder som KrF. Når de rundt 160 landsmøtedelegatene skal gjenvelge partilederen på helgens landsmøte på Hamar, blir det derfor med solid applaus. Hun er ifølge en undersøkelse den femte best likte politikeren i Norge.

Det er alltid en stor fordel for et parti at partilederen er godt likt. Spesielt stor er fordelen dersom partilederens popularitet smitter over på partiets oppslutning. For KrFs del ser det imidlertid ikke ut til at den bollebakende Fru Larkins, som lar seg avbilde i lite flatterende situasjoner på Instagram, har bidratt til å øke KrFs oppslutning.

Partiet har tre stortingsrepresentanter, 11 ordførere, ingen fylkesordførere, mindre makt og innflytelse enn på lenge og ligger konstant under den viktige sperregrensen på meningsmålingene. Oppslutningen ser heller ikke ut til å bli positivt påvirket av Bollestads opptreden i TV2s program «Sofa» eller NRKs «24 stjernes julekalender».

Har Høyre større nytte enn KrF av partilederens Instagram-konto?

I løpet av forrige lokalvalgkamp fikk mange øynene opp for Olaug Bollestads Instagramkonto. Hun fikk tidlig merkelappen Instagram-dronning og hadde allerede dengang bortimot 22.000 følgere. Nå har antallet steget til godt over 123.000, og på Instagram puster hun eksstatsminister og Høyre-leder Erna Solberg i nakken.

I likhet med Solberg bruker Bollestad Instagram til å bygge image og ikke til å fronte partiets politikk. Kanskje er det en større fordel for Erna Solberg enn for Bollestad? Som partileder i et stort parti, har Solberg en rekke andre kanaler hun og partiet kan bruke for å fronte hva Høyre står for. Hun tilbys mye spalteplass i mediene og rikelig med tilgang til mikrofoner og TV-kameraer. For Høyre har det dessuten vært ekstra smart å markedsføre partilederen som alt annet enn en fin Høyre-frue fra Frogner, og det har Instagram-kontoen bidratt til.

Hvorvidt det er like gunstig for KrFs leder å bruke sosiale medier – og TV-mediene – til mye annet enn å spre KrFs politiske budskap, er ikke opplagt. Hun risikerer at noen forbinder henne mer med programmet «Sofa» enn hva hun står for som leder av KrF.

Men på Instagram får Bollestad i det minste markedsført seg som kone, bestemor og mor, og det er selvsagt viktig for et familieparti.

Et parti i motgang

KrF har noen vanskelige år bak seg, og det toppet seg da partiet ikke nådde sperregrensen ved siste stortingsvalg. Stikkord er splittelse om sidevalg i politikken og to ledervalg. Kjell Ingolf Ropstad overtok ledervervet etter Knut Arild Hareide i april 2019. Høsten 2021 måtte Ropstad gi fra seg vervet etter det som ble oppfattet som skattetriksing i forbindelse med pendlerbolig.

Et lite dypdykk i landsmøtepapirene vitner om et parti som sliter. Det har i flere omganger vært stor turnover i en rekke nøkkelposisjoner i partiet, og partiet mister medlemmer. Ved inngangen til 2022 hadde KrF drøyt 17.400 medlemmer. Ved utgangen av året var medlemstallet nesten 1800 lavere. Det er liten trøst for partiet at de mister flere medlemmer på grunn av sykdom og død enn av politiske årsaker. Det gir grobunn for det mange spøkefullt omtaler KrF som: Et parti for sistegangsvelgerne.

Det er også et faretegn i et parti at mange bare passivt lar være å fornye medlemskontingenten. Medlemmene har alltid vært viktige for KrF. Det er de som skal steke vafler i valgkampen, og spre hva partiet står for. Lokalt er det også noen av dem som skal si seg villig til å stå på en valgliste foran et kommunevalg.

Ifølge årsmeldingen hadde KrF ved utgangen av fjoråret 265 registrerte lokallag. Men mange av disse har så få aktive medlemmer at partiet ikke klarer å mobilisere nok medlemmer til å stille opp for partiet på en valgliste.

Hard jobbing for å kunne stille med 202 lister

Ved et lokalvalg kan man ikke stemme på et parti som ikke stiller med egen liste, eller går sammen med andre partier om en fellesliste. Når velgerne i høst går til valgurnene, mangler det egne KrF-lister i 154 av landets kommuner. Dette er i utgangspunktet kommuner der KrF sannsynligvis har få stemmer å hente, men likevel: Det er et nederlag å bare kunne stille med egen liste i 202 av landets 356 kommuner. I tillegg til disse er KrF ifølge Vårt Land med på felleslister i syv kommuner.

Trøsten er at partiet, som Vårt Land opplyser, stiller med liste i landets 50 største kommuner. Dermed har 85 prosent av velgerne en mulighet til å velge KrFs liste lokalt.

Men stort fravær av lister i Nord-Norge og f.eks. i Trøndelag betyr i praksis at man gir fra seg stemmer til andre partier. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er blant dem som kanskje kan glede seg over det. I noen utkantkommuner kan manglende KrF-liste kanskje bidra til at KrF-ere redder en Sp-ordfører.

Ikke engang i tradisjonelt sterke KrF-fylker som Møre og Romsdal og Agder, klarer KrF å stille med liste i alle kommuner.

Til tross for dette, er det blitt jobbet svært hardt for å få til de 202 listene. Partiledelsen har brukt mye tid på reisevirksomhet for å mobilisere folk lokalt. Det har også sin pris i form av fravær på den rikspolitiske arenaen.

Antall lister i år er færre enn før valget i 2019, som ble historisk dårlig for partiet. Det kom kort tid etter partiets vanskelige debatt om sidevalg, påfølgende lederskifte og inntreden i regjeringen. Den gang stilte KrF med liste i 220 kommuner og gjorde partiets dårligste valg etter krigen: 4,0 prosent stemte på partiet lokalt.

Sliter med tydelig tale i abortsaken

KrF kan håpe på å vinne flere velgere dersom typiske verdispørsmål kommer på dagsordenen. Forslag fra flere partier på venstresiden om å utvide dagens grense for selvbestemt abort, burde være en gavepakke for KrF. Forrige valgkamp viste imidlertid at partiet raskt kan bli satt sjakk matt i denne debatten.

KrF har mange med seg når partiet protesterer på selvbestemt abort frem til uke 18, eller til og med etter den tid, som noen ønsker. Men når KrF konfronteres med sitt alternativ, får partiet problemer. Partiets toppfigurer sliter med å forklare – noen kanskje også med å forsvare – eget partis abortstandpunkt.

KrF har alltid ment at dagens lov bryter med prinsippet om det ufødte livets menneskeverd. KrF sier nei til dagens abortlov, nei til selvbestemmelse og ja til en mer restriktiv lov enn dagens. Satt opp mot det som alternativ, forsvinner mange velgeres sympati med KrF i partiets kamp mot å legge ned abortnemdene.

Abortsaken - et tema i forbindelse med nestledervalg

Anført av KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland mener mange at partiet nå bør akseptere dagens lov. De mener at KrF da har større muligheter til å få sympati og flere velgere på sin kamp mot en mer liberal abortlov enn dagens. Men her er det stor uenighet i partiet. Debatten skal tas i forbindelse med nytt stortingsprogram, som behandles på landsmøtet om to år.

På helgens landsmøte vil abortdebatten ligge og ulme under overflaten, og den vil komme til syne under valget av ny nestleder.

En av dem som har advart KrFU mot å legge ned stridsøksen mot dagens lov, er fylkesleder Jorunn Gleditsch Lossius. Begrunnelsen er at abortloven «berører selve fundamentet i vårt partis ideologi og politikk». Hun stiller nå som motkandidat mot valgkomiteens forslag til ny nestleder, Ida Lindtveit Røse, som støtter Bjuland i denne saken.

Uansett utfall av nestlederstriden, vil abortsaken bli en vedvarende utfordring for KrF fremover. Regjeringen har satt ned et abortutvalg, som etter planen skal legge frem en offentlig utredning mot slutten av året. Den skal deretter ut på høring. Det betyr at regjeringen har mulighet til å fremme endringer i loven i god tid før KrFs landsmøte våren 2025. Spørsmålet blir derfor hvordan KrF vil kunne parere den kommende debatten. Partiet risikerer å møte debatten med uklar tale.

Et parti uten familiepolitisk talsperson

KrF har alltid lagt stor vekt på barne- og familiepolitikken. En undersøkelse gjengitt i Aftenposten viste nylig at ingen andre partier slår KrF når velgerne skal si sin mening om hvilket parti som har den beste barne- og familiepolitikken.

Mens undersøkelsen viser at Ap ifølge velgerne ikke har den beste politikken på noen saksfelt, mener altså flertallet at KrF har såkalt sakseierskap til barne- og familiepolitikken. Da er det et paradoks at KrF ikke sitter i barne- og familiekomiteen på Stortinget. Det var forståelig at Ropstad ikke gikk rett fra ministerposten til denne komiteen i 2013. Men om det fortsatt er klokt å fordele KrFs tre representanter på en måte som gjør at partiet nå – snart to år senere – ikke sitter i denne komiteen, er et annet spørsmål.

Samme undersøkelse viste at velgerne er langt mer opptatt av helse enn barne- og familiepolitikk foran årets valg, men her er det mange som kjemper om velgerne og vanskeligere for KrF å fremstå som et alternativ. Og dreier debatten mye over på offentlig-privat, vil det neppe tjene KrF med mindre partiet klarer å fremstå som den største forsvareren av utsatte, ideelle aktører.

Økende avstand til Venstre

Frem mot neste KrF-landsmøte våren 2025, må partiet igjen ta stilling til hvem det skal samarbeide med i rikspolitikken. Det er liten tvil om at KrF går mot borgerlig side. Spørsmålet blir derfor hvor klokt det vil være å binde seg entydig til én side før man vet om man selv havner på vippen.

Men mye har endret seg siden KrF i 2013 inngikk samarbeidsavtale med Høyre, Venstre og Frp og siden retningsvalget i 2018. KrF og Venstre står lengre fra hverandre, og Frp har byttet leder.

Venstre står i front i kampen for å avkriminalisere narkotika, kjemper mot kontantstøtten, for selvbestemt abort til uke 18, for norsk EU-medlemskap og er den fremste forkjemperen for å sende våpen til Ukraina.

Siv Jensen, som hadde et godt personlig forhold til Trine Skei Grande, er byttet ut med Sylvi Listhaug, som er kjent for en enda krassere tone mot flyktninger og innvandring.

Selv om KrF tok et vanskelig veivalg i 2018, blir det ikke lett for partiet – om det får styrke nok – å gå inn i en ny Solberg-regjering. Skjer det, vil Frp trolig sitte på utsiden og presse gjennom politiske seiere som byr KrF imot. Alternativet for KrF er å sitte på utsiden og binde seg til å støtte en Høyre-Frp-regjering – eller å fristille seg hvis det gir størst mulighet for politisk uttelling.

Har et potensial – men neppe nok for et folkeparti?

KrF kan i tiden som kommer håpe på å få stemmer på en gryende abortdebatt og en ny debatt om rusreform. Polarisering også om andre verdispørsmål kan komme KrF til gode. Kanskje kan partiet også sanke noen stemmer på tydelig tale i eldrepolitikken.

Utfordringen når man er et lite parti og skal snakke til kjernevelgerne, er at man blir for snever. Her bidrar KrF-lederen i manges øyne positivt, og fremtiden til partiet behøver ikke å bli beksvart.

En undersøkelse viste nylig at unge kristne har KrF som sitt førstevalg. 66 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppga at de hadde det, og 24 prosent svarte at de hadde KrF som andrevalg. Det gir håp for partiet.

Spørsmålet er om de er mange nok til å hjelpe KrF til å leve opp til den delen av partinavnet som handler om å være et folkeparti. Partilederen er uomtvistelig folkelig nok til å delta i både Farmen og andre reality-programmer, men all erfaring så langt tyder altså på at det ikke er redningen for det kristelige folkepartiet KrF.

