(Dette innlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Ved alle de valgene som er blitt avholdt i Norge etter den andre verdenskrig, er Arbeiderpartiet blitt det største partiet. På gjennomsnittet av de månedlige meningsmålingene som er gjennomført siden desember 2021, er det imidlertid Høyre som er blitt det største partiet. Med en velgeroppslutning på godt under 20 prosent er Arbeiderpartiet etter hvert blitt liggende langt bak et Høyre med over 30 prosent (henholdsvis 17,2 og 32,2 prosent i mars 2023).

Kan det ligge an til at Arbeiderpartiet mister posisjonen som det største partiet også ved de kommende valgene?

Les mer på Altinget Løvebakken!



Ikke første gang Ap har mistet førsteplassen

Et tilbakeblikk på meningsmålingene viser at Arbeiderpartiet flere ganger har måttet gi fra seg førsteplassen på listen over Norges største partier. Første gangen dette skjedde var i september 2000 da Arbeiderpartiet ble passert av Fremskrittspartiet. Ikke bare det, i perioden fra februar til mai 2002 havnet Arbeiderpartiet nede på en tredjeplass, etter både Fremskrittspartiet og Høyre!



I februar 2002 fikk Arbeiderpartiet 19,4 prosent, bak Høyre med 23,6 prosent og Fremskrittspartiet med 21,5 prosent.

I mars ble Fremskrittspartiet størst med 23,8 prosent, mot Høyres 21,7 og Arbeiderpartiets 17,6.

Meningsmålinger er som kjent ikke valg, og Arbeiderpartiets valgkampmaskineri har som oftest vært dyktig til å mobilisere velgere ved valgene.

Gjennomsnittet av aprilmålingene viste 22,2 for Fremskrittspartiet, 22,1 for Høyre og 20,2 for Arbeiderpartiet.

I mai ble det 23,1 prosent for Fremskrittspartiet, 20,9 for Høyre og 20,5 for Arbeiderpartiet.

Fra juni 2002 gikk Arbeiderpartiet forbi Høyre, mens Fremskrittspartiet beholdt posisjonen som det største partiet fram til desember 2002.

Gjennomsnittstallene fra de månedlige meningsmålingene viser for øvrig følgende (her må det legges til at en del av forskjellene har vært små og innenfor feilmarginene):

Fremskrittspartiet var det største partiet i periodene

september – oktober 2000

juni – desember 2002

mars 2003

april 2006

oktober 2006

juni – september 2008



Høyre var det største partiet i periodene

juni – august 2001

oktober 2001

januar – februar 2002

august 2010

mai 2012 – august 2013

oktober 2017 – juni 2018

april 2020 – mars 2021

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

desember 2021 – nå





Les også på Altinget: Hilmar Rommetvedt: SV har hatt langt sterkere oppslutning under andre ledere

Meningsmålinger er ikke valg

Meningsmålingene viser med andre ord at Arbeiderpartiets posisjon som Norges største parti kan være i fare. Men meningsmålinger er som kjent ikke valg, og Arbeiderpartiets valgkampmaskineri har som oftest vært dyktig til å mobilisere velgere ved valgene.

Før stortingsvalget i 2001 så det riktig mørkt ut. Gjennomsnittet av meningsmålingene viste 29,4 prosent for Høyre i både juni og august, mot henholdsvis 22,5 og 23,9 for Arbeiderpartiet. Valget i september endte imidlertid med at Høyres oppslutning raste ned til 21,2 prosent, mens Arbeiderpartiet fikk 24,3. Historisk var det et elendig valg for Arbeiderpartiet. Jens Stoltenberg måtte overlate statsministerposten til Kjell Magne Bondevik, men Arbeiderpartiet beholdt tross alt posisjonen som det største partiet.

Foran stortingsvalget i 2013 så det lovende ut for Høyre. Fra mai 2012 til august 2013 fikk Høyre større oppslutning på meningsmålingene enn Arbeiderpartiet. På det meste var differansen vel 6 prosentpoeng. På august-målingene i 2013 fikk Høyre 29,9 prosent i gjennomsnitt, mot Arbeiderpartiets 28,4. Men ved valget i september ble det bare 26,8 prosent av stemmene for Høyre og 30,8 for Arbeiderpartiet. Høyre, som tapte valgkampinnspurten, vant imidlertid regjeringsmakten. Erna Solberg ble statsminister og Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Les også på Altinget: Hilmar Rommetvedt: Velgerne kommer og går, mens partilederen består

Politikkens paradokser

Høsten 2016 lå Arbeiderpartiets oppslutning på over 36 prosent, men deretter gikk det nedover. Denne gangen klarte ikke Arbeiderpartiet å mobilisere velgerne i innspurten fram mot valget i september 2017. Partiet endte på 27,4 prosent, mot Høyres 25 prosent.

Til tross for Høyres tilbakegang på 1,8 prosentpoeng fra valget i 2013, beholdt Erna Solberg statsministerposten. Etter valget gjenerobret Høyre førsteplassen på meningsmålingene fram til juni 2018, en førsteplass Høyre som nevnt også oppnådde fra april 2020 til mars 2021, og som partiet nå har beholdt siden desember 2021.

Det må jo sies å være et av politikkens paradokser at man kan tape et valg og samtidig vinne regjeringsmakten, men slik er demokratiet i et flerpartisystem med koalisjonsregjeringer og støttepartier i Stortinget. Og som sagt: Meningsmålinger er ikke valg. Det gjenstår å se om Arbeiderpartiet også kan miste førsteplassen ved valg – enten lokalvalget til høsten eller stortingsvalget høsten 2025.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).