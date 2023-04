(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

For Greenpeace er det et grunnleggende premiss at utbygginger som står i konflikt med menneskerettighetene ikke kan godkjennes. Dette premisset gjelder like absolutt om det gjelder vindkraftutbygging i Norge eller Statkrafts vannkraftutbygging i Chile. I slike arealkonflikter er det svært ofte nettopp urfolks rettigheter som undergraves. I Norge har samiske rettigheter måttet vike for «storsamfunnets» interesser helt siden staten begynte sin kolonisering av Sápmi. 89 prosent av arealene som i dag brukes til reinbeite, er allerede sterkt påvirket av bygninger, veier, industri og annen infrastruktur. Samiske områder har blitt spist opp bit for bit.

Les også på Altinget: Skjalg Stokke Haugen: Vanskelig å se hva Sp faktisk vil gjøre for Kommune-Norge





Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Et annet premiss som må ligge til grunn for å forsvare utbygging av fornybar energi, er at utbyggingen bidrar til en rettferdig, grønn omstilling. Det viktigste argumentet mot vindkraftanleggene på Fosen er selvsagt at de utgjør et pågående menneskerettighetsbrudd mot de sørsamiske reindriftsutøverne i området. Et mindre kjent argument er at regjeringen vil bruke kraften fra Fosen til å elektrifisere oljefeltene Draugen og Njord. Det er grønnvasking av oljeindustrien. 98 prosent av utslippene fra olje og gass kommer når den brennes, og kun 2 prosent kommer fra selve produksjonen. Derfor har det mye å si for verdens klimagassutslipp om Norge bremser oljeutvinningen, og stanser videre leting etter olje og gass. Elektrifisering av produksjonsprosessen har forsvinnende lite å si. Dersom man vil elektrifisere oljeproduksjonen, mener vi at oljeindustrien selv må bygge havvind knyttet til plattformene. Man kan ikke forsvare at menneskerettighetsbruddet på Fosen brukes for å renvaske oljen.

Vi er prinsipielt for vindkraft, men det finnes en rekke områder hvor ødeleggelsene av naturmangfold er for store.

Et tredje premiss er at utbygging av fornybar energi og industri må ta hensyn til naturen. Vi er prinsipielt for vindkraft til både lands og til havs, men det finnes en rekke områder hvor ødeleggelsene av naturmangfold er for store til å forsvare naturinngrepene. Ser man på solceller, vil det også være en god idé å bygge ut takene på alle næringsbygg før man tar stilling til utbygging av solparker i naturen.

Les mer på Altinget Klima og Energi





Norge vil ha behov for mye mer kraft i årene som kommer. Da trenger vi både energisparing og fornybar energi. Utbygging av fornybar energi må skje uten at den bryter menneskerettighetene, uten at den låser oss til fortsatt utvinning av fossil energi, og den må planlegges med naturverdier langt fremme i pannebrasken. Vi trenger godt regulerte og demokratisk planlagte prosjekter, som tilpasses området og konteksten de bygges i. Det er fullt mulig å både spare langt mer energi, og bygge langt mer fornybar energi uten at det går på akkord med disse grunnleggende premissene. Men da må staten avvise og stanse prosjekter som vindkraftanleggene Storheia og Roan på Fosen. De hører ikke hjemme i en fornybar omstilling.

Se video: Her får Terje Aasland så hatten passer:

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).