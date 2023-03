Det er lett å være enige med kritikerne, som regel anført av FrP. Hvorfor i all verden skal Norge hente hjem folk som frivillig har valgt å forlate landet for å delta i en av verdens jævligste nåværende terrororganisasjoner. De var 16 og 19 år gamle da de forsvant fra hjemmet i Bærum i 2013, samme år som jihadistgruppen Den islamske stat (IS) begynte å samle støtte til sitt uttalte mål om å skape et nytt sunnimuslimsk kalifat i Midt-Østen. På relativt kort tid erobret de store landområder i Irak og Syria, og på det meste kontrollerte terrorgruppen landområder på størrelse med Storbritannia, med rundt en million innbyggere. Hovedsakelig menn, men også mange kvinner, fra hele verden reiste til områdene for å bli med på oppbyggingen av den såkalte «islamske staten».

IS’ ekstreme fortolkning av islamske tekster stammer fra de sunnimuslimske retningene wahhabisme og salafisme innenfor islam, med en bokstavtro tolkning av Koranen. Siden de mener de som ikke deler deres ekstreme fortolkninger som vantro eller kjettere, har dette resultert i et brutalt terrorregime, drap, voldtekter og grove brudd på menneskerettigheter. De ble beryktet for å henrette folk offentlig, gjennom avkuttede hoder og korsfestinger som ble lagt ut på Internett.

På det tidspunktet jentene valgte å dra var det verken noe spørsmål om IS var en terrororganisasjon eller hva slags kvinnesyn de hadde. Selv om kvinner ikke fikk delta i krigshandlinger, var de viktige for IS gjennom tilrettelegging, rekruttering og tilstedeværelse som husmødre. Dermed blir det et spørsmål om IS-kvinner er ansvarlige for terrorhandlingene begått av IS. At de har et moralsk ansvar er det ingen tvil om. Jeg mener at de som tilrettelegger for grusomheter, også er indirekte delaktige.

Søstrenes unge alder taler for dem. Men Traudl Junge, kjent som Hitlers privatsekretær i årene 1942 til 1945, fortalte at hun lenge ikke så sammenhengen mellom egne handlinger og grusomhetene begått av det regimet hun jobbet for. Men en dag kom hun over en minneplakett for den unge motstandskvinnen Sophie Scholl. Scholl ble henrettet av nazistene samme år som Junge ble ansatt av Hitler. Junge var født i 1920, Scholl i 1921. Da innså hun at hennes egen unge alder ikke var noen unnskyldning. Andre på samme alder hadde valgt riktig side.

Ingen av disse tingene taler for hjemhenting av IS-søstrene, eller de andre IS-kvinnene. Jeg er faktisk også av den mening at jeg egentlig heller ikke synes hensynet til barna gjør det. Selv om vi både sier, mener og ønsker at foreldrenes handlinger ikke skal gå utover barna og at barns beste skal legges til grunn, så er det millioner av barn der ute som lider på grunn av forhold de ikke rår over selv. Men FrPs Erlend Wiborg mente Norge bare kunne hentet barna, uten foreldrenes samtykke, og la kvinnene bli. Hvis man er opptatt av å minimere risiko for radikalisering og terror, så kan man jo tenke den tanken helt ut – både i forbindelse med barnas og mødrenes forhold til Norge i fremtiden. Men hensynet til barnas beste har altså vært avgjørende under både forrige og nåværende regjering.

Men jeg mener at vi burde hente kvinnene. Av hensyn til Norge. Internasjonale organisasjoner har oppfordret nasjonalstater om å hente ut egne borgere og stille de til rette i sitt eget hjemland. Verken Irak eller Syria har ønsket IS-krigerne og dere medhjelpere velkommen. Tvert imot har de bidratt til et flerårig terrorregime i deres land som har gått utover deres innbyggere og mulighet for gjenoppbygging. Nå sitter de igjen med store ødeleggelser og ikke minst rundt 60 000 flyktninger i al Hol-leiren, inkludert mange som tidligere var tilknyttet IS. De har få ressurser og ikke noe kapasitet til å forsøke å stille krigsforbrytere til rette. Dette fortsetter å destabilisere en allerede ustabil region, og utgjør en sikkerhetstrussel både lokalt og globalt. Slike leire har det med å bli arnested for mer terror. Dersom land nekter å ta ansvar for egne statsborgere fordi de er redd for den sikkerhetstrusselen disse kan utgjøre hjemme, så forsvinner ikke sikkerhetstrusselen. Tvert imot, står den i fare for å forplante seg i generasjoner. Dermed bidrar det til å opprettholde en ustabil verden vi alle betaler for, på en eller annen måte.

Returen av kvinnene og barna deres må sees i det store bilde. Jeg er ikke i tvil om at kvinnene har hatt god tid til å reflektere over resultatene av egne valg i de kummerlige leirene de har oppholdt seg i. Jeg mener de kan ha godt av ytterligere selvrefleksjon gjennom en anstendig rettsprosess i det landet de valgte å reise fra. Ikke minst at barna deres blir ivaretatt så godt at de alltid vil velge Norge, norske verdier og det norske samfunn ved enhver korsvei. Vår beste vaksine mot radikalisering og ytterliggående krefter er å synliggjøre verdien av vårt samfunn, våre verdier og vår verden til alle de som har opplevd eller vil noe annet. Kun på den måten kan vi beskytte vårt samfunn og våre borgere mot krefter som ikke vil oss vel. Vi henter ikke hjem IS-kvinnene og barna deres av hensyn til dem, men av hensyn til oss selv. For Norges beste.

