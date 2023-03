I tiden frem mot stortingsvalget i september 2021 falt Senterpartiet på målingene. De lå fortsatt an til å gjøre et brakvalg, men partileder Trygve Slagsvold Vedums statsministerdrøm var i ferd med å briste.

Vedum fremsto samtidig ulik seg selv. Mindre latter. Et alvor som kunne virke bistert. Kommentatorer påpekte det. Som meg selv 24. august 2021:

«Alle likte Trygve Slagsvold Vedum da han bare lo. Før han ble statsministerkandidat og det ble alvor. For alvor må med når du går opp en divisjon og vil lede landet. Og Vedum behersker ikke alvoret. Han blir sinnatagg og grimase, virker usympatisk og utilpass. Mister seg selv».

Jeg anbefalte medietrening.

Antok at han ikke tålte steken

Jeg var ikke alene.

«Vedum er sliten no. Smilet har stivna og han svarar meir usikkert på dei stadig meir kritiske spørsmåla frå journalistane », skrev for eksempel Emil André Erstad i Vårt Land 28. august.

Et par uker senere, på selve valgdagen, lå Vedum i en MR-maskin på Hamar.

Det var dumt, det ble feil. Det tar i hvert fall jeg til etterretning.

Han hadde da visst i et år at han hadde MS, etter å ha fått de første symptomene under en tv-kveld med familien våren 2020. I november 2020 deltok han på «Maskorama» på NRK med kramper og bivirkninger av medisinen han fikk mot sykdommen.

Vi visste jo ingenting om det. Vi bare antok at han ikke tålte steken. At han ikke hadde alt det som skal til for å være utfordrer til å lede landet.

Unnskyld, Trygve.

Ikke for observasjonene. Det var en påtakelig endring vi så hos Sp-lederen.

Men for konklusjonene.

For, som Astrid Meland i VG skriver i sin kommentar rett etter at Vedum avslørte MS-diagnosen sin på Sps landsmøte i Trondheim før helgen: «… politiske kommentatorer har analysert opp- og nedturer etter helt andre parameter».

Det var dumt, det ble feil. Det tar i hvert fall jeg til etterretning.

Viktig budskap

Multippel sklerose (MS) er en alvorlig diagnose. Noen blir svært syke og må slutte å arbeide. Noen havner i rullestol.

Min bestemor døde av MS. Det var ikke min sorg, hun døde på min fars tiårsdag. Det er hans sorg, som han har båret med seg gjennom hele livet.

I dag lever mange mennesker med MS tilnærmet normale liv gjennom normalt lange livsløp, med effektive bremsemedisiner.

Trygve Slagsvold Vedum forteller at han gjør dét. At han i praksis lever som frisk.

Det er gode nyheter.

Det er også et viktig budskap. Om at alle kan rammes av alvorlig sykdom. Om at vi har et helsevesen som kan ta vare på deg når sykdom rammer. Og at det kan gå bra.

Så får noen av oss kommentatorer forsøke å være litt dårligere til å konkludere når vi ser noe som virker påfallende. Som at en politiker slutter litt å smile.

Se video: Her forteller Vedum landsmøtet om MS-diagnosen:

