TRONDHEIM (ABC Nyheter): Senterpartiets landsmøte som avsluttes søndag, kom ut med noen interessante konklusjoner:

Landsmøtet ønsket ikke å tidfeste en plan for å trappe opp inntektene i jordbruket.

å tidfeste en plan for å trappe opp inntektene i jordbruket. Landsmøtet ønsket ikke en bastant uttalelse om å stoppe det omstridte nye rikshospitalet i Oslo – et pengesluk som ifølge møtedeltakere vil gå utover tilbudet i store deler av landet.

en bastant uttalelse om å stoppe det omstridte nye rikshospitalet i Oslo – et pengesluk som ifølge møtedeltakere vil gå utover tilbudet i store deler av landet. Landsmøtet i partiet som mest av alt var motstandere av å slutte Norge til EUs og Storbritannias kraftmarkedet, ønsket slett ikke å innføre et pristak på 70 øre på strøm. Forslaget som ble nedstemt, var ment å beskytte husholdninger og næringsliv mot virkningene av at norsk kraft i Norge som følge av EØS-avtalen skal selges til høyest mulig pris via internasjonale kraftbørser.

Om to år er håpet ute

Utenforstående som hadde fått et glimt inn i landsmøtesalen, ville blitt overrasket over mangfoldet av saker som opptok delegatene. En realitetsorientering ville få omtalene – i nedsettende betydning – av Senterpartiet som «Bondepartiet» til å forstumme.

Bondepolitikken står, eller burde stå, partiet nær åkkesom. Og det smerter nok mange i Senterpartiets kjernetropper at landsmøtets flertall lydig fulgte ledelsens ønske. Planen om opptrapping av inntektene til gjennomsnittsnivå i Norge, er skjøvet ut i det blå.

Landsmøtet nøyde seg med å oppfordre regjeringen til å starte arbeidet med en slik plan nå. Vi skriver altså halvannet år etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sin Hurdals-plattform lovet nettopp dette, en tidfestet opptrappingsplan.

Men «mat ska' dem ha». Samme forsamling vedtok et mål om å øke norsk selvforsyning av jordbruksmat til 50 prosent, korrigert for importert fôr. Vi får se om rammevilkårene sørger for at et tilstrekkelig antall næringsutøvere vil få opp produksjonen her det nivået.

Tilhengere av utsettelsen begrunner det med at utformingen av en opptrappingsplan er uhyre komplisert, noe jeg tror dem på. De er uenige i mitt syn om at politikerne må fatte vedtak om målet, og få teknikerne til å fikse maskineriet som skal til for å oppnå det.

Planen kommer altså ikke i årets jordbruksoppgjør, heller. Håpet da den rødgrønne regjeringen tiltrådte, var at opptrappingen skulle skje på fire til seks år.

Når høyresiden igjen overtar roret om to år, er håpet ute. Hvis ikke et politisk jordskjelv skjer.

Sp vil ikke ha tak på strømprisene

– Energi og energipolitikk er de definerende spørsmålene i norsk politikk for tida, konstaterte første nestleder Ola Borten Moe da debatten om kraftpolitikken brøt løs.

Sikker tilgang og konkurransedyktige priser på energi er en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling, endte landsmøtet opp med å vedta, etter å ha stemt ned forslag fra Buskerud, Hedmark og Oppland Sp om et konkret tiltak: Å innføre en makspris på 70 øre kiloWatt-timen, ikke bare for husholdninger, men for alle sluttbrukere.

Statsminister Jonas Gahr Støre har som kjent satt foten ned for makspris. Det samme har parlamentarisk leder Marit Arnstad, som er redd det vil føre til strømsløsing. Buskeruds stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen tror ikke det. 70 øre er dobbelt så dyrt som vanlig strømpris i årene bak oss, påpekte han.

– Hurdalsplattformen sier det skal være nasjonal kontroll. Den brytes i dag ved at vi er knyttet til tyske strømpriser. Dette vil ikke gå over. Senterpartiet må vikles ut av det EU-nettet vi vikles mer og mer inn i, sa Lundteigen.

Blir de kvitt ansvar for Rikshospitalet?

Uroen var stor på landsmøtet for at det sterkt kritiserte byggeprosjektet nytt rikshospital i Oslo, vil ramme mange andre sykehus og behandling fordi det blir brukt enorme summer til dette ene prosjektet.

Innsparinger er allerede i gang på grunn av foretaksmodellen sykehusene er underlagt, og som Senterpartiet er kritisk til. Det innebærer at de må legge seg opp egenkapital til investeringene.

ABC-fødeklinikken på Ullevål er lagt ned, og et privat tilbud har allerede poppet opp.

Ifølge fylkesleder Sigrid Ilsøy i Buskerud Sp, dekker Helse Sør tjenester for 3,1 millioner innbyggere. Planene for nye OUS (Oslo-sykehusene) gjør at sykehusprosjekter på Sørlandet, Sunnaas, Ahus, Kalnes, Innlandet og Telemark er utsatt på ubestemt tid.

– Skal pasienten være i fokus kan vi ikke rive et brukbart sykehus i Oslo for å bygge et annet sykehus i Oslo på en tomt som er for liten. Mange veiprosjekter er satt på vent. Dette må også settes på vent, sa Brita Skallerud fra Akershus.

Hun og mange andre ville ha inn en formulering om å avlyse bygging av det nye rikshospitalet. Det ble nedstemt. Men rikshospital-spøkelset går igjen i den vedtatte resolusjonen, uten at navn blir nevnt:

«Ein ser at enkelte nye, store prosjekter har vokst og tek store delar av det økonomiske handlingsrommet. For å realisera ambisjonane i heile helseregionane må ein sjå på nedskalering av det som har blitt store prestisjeprosjekt på vegne av andre tilbod. ... Senterpartiet meiner at vi i større grad må skilje mellom drift og investeringar slik at det ikkje må kuttast i drift for å gjera naudsynte investeringar i bygg og medisin-teknisk utstyr.», mener Sp.

Med dette håper nok Sp-toppene at presset blir lagt på ballfører, Arbeiderpartiets helseminister Ingvild Kjerkol. Så gjenstår det å se om velgerne vil frikjenne Senterpartiet for medansvar.

Hvem er sjefen? EØS og Ap

De tre nevnte sakene, ikke minst striden om kraftprisene, er blant de mest problematiske for Sp i vrimmelen av temaer.

Trass det store fallet i retning sperregrensa på meningsmålingene, virket stemningen glad og ekte hjertelig på det store Sp-treffet i helga. Ikke minst inspirert av leder Trygve Slagsvold Vedums joviale og åpne innlednings-toner. Det er en styrke for partiet.

På utsiden av konferansesalen har Støre-regjeringens uforbeholdne klamring til EUs kraftregime ført til at Senterpartiet har mistet tillit blant mange som begeistret stemte på Sp ved forrige valg. Vil de noen gang komme tilbake etter erfaringene denne stortingsperioden?

Landsmøtet, som sammenkalles hvert annet år, er Senterpartiets aller øverste organ. Eller er det det? Spørsmålet som reiser seg etter denne helga, er om landsmøtet er underlagt regjeringens Hurdalsplattform, eller ikke.

For den store flokken av Sp-politikere som har kommet fra det store intet til maktposisjoner i Storting og regjering, virker mer opptatt av lojalitet til samarbeidet med Arbeiderpartiet, enn til å spisse Sp-saker.

Kanskje i kontrast til hva Frp fikk til av egenmarkeringer i Solberg-regjeringen, før de til slutt brøt ut.

Tanken på noe sånt, å bryte ut av det EØS-styrte regjeringssamarbeidet framstår nok som uhørt for Sp-politikerne som har kommet til maktens tinde.

Konklusjonen er at Buskerud-leder Sigrid Ilsøy talte for døve ører når hun fra talerstolen insisterte på at landsmøtet er Senterpartiets politiske verksted.

– Her kan ikke Hurdalsplattformen være en begrensning! sa Ilsøy.

Joda, landsmøteflertallet gikk med på å tilpasse politikken til den. Det var ikke landsmøtet som instruerte partiets statsråder, men omvendt.

Det ble halen som logret med hunden. Innenfor EU-lovverkets rammer.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).