Vedums medisin

(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Det er et parti i krise som er samlet til landsmøte i Trondheim denne helgen. Men det som satte agendaen da Sp åpnet sitt landsmøte i Trondheim fredag, var fortellingen om en partileders personlige krise.

Da salen åpnet og 350 delegater strømmet inn i sine grønne klær og med delegatnummeret parat, var det mange som lurte på hvilke grep Trygve Slagsvold Vedum ville ta for å få partiets grasrot til å gjenfinne gløden.

Det var ingen som var forberedt på det som kom.

«Skal jeg være ærlig?», spurte Trygve Slagsvold Vedum sin kone da han forberedte sin tale. Han fulgte hennes råd. Vedums fortelling er at møtet med helsevesenet i det som har vært hans personlige drama, har gitt ham enda sterkere tro på fellesskapsløsningene.

Når Vedum velger å være ærlig og åpen om MS-sykdommen, er det lett å tenke at han gjør det for å avlede oppmerksomheten fra partiets alvorlige diagnose.

Vektlegger at hans historie ikke er unik

Vedum har opplevd det mange mennesker opplever. At livet snus på hodet. En fredagskveld med taco og TV-tid med barna, ender med akuttinnleggelse – og begynnelsen på en tid med usikkerhet, medisinutprøving og hyppige møter med ulike deler av helsevesenet.

«Jeg begynte talen med å fortelle om min egen sårbarhet. Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har møtt. Velferdsstaten er den svakes vern», avsluttet han før han mottok en lang og ettertenksom omsorgs-applaus fra sine partifeller.

Når Vedum velger å være ærlig og åpen om MS-sykdommen, er det lett å tenke at han gjør det for å avlede oppmerksomheten fra partiets alvorlige diagnose. Men Vedum erkjente før landsmøtet at åpenhet er det beste, og at dette var det riktige tidspunktet å dele dette med landet. Sykdommen er i sjakk, han opplever å være seg selv og har fått tilbake den arbeidskapasiteten han er kjent for.

Han vektlegger dessuten at hans historie ikke er spesiell, og at det går bra med ham takket være moderne medisiner. I møtet med pressen etter talen la han vekt på dette ene budskapet: Det er mange som opplever akkurat dette – å bli sårbare og avhengige av det store fellesskapet. Hans historie er ikke spesiell, men uten et godt helsevesen over hele landet, vil ikke alle bli møtt slik han har blitt.

Se video: Her forteller Vedum sjokknyheten

Historier fra hoggestabben

Vedum er en svært god folketaler. Han snakker uten manus. Leser forsamlingen godt. Setter seg med oppbrettede skjorteermer på en «fjøskrakk» og geleider tilhøreren gjennom en tilsynelatende tilfeldig samling refleksjoner. Selvtilliten han formidler, suges godt opp av en forsamling som tørster etter noe annet enn dårlige nyheter.

Medisinen er klassisk Sp-politikk, nasjonalt fellesskap, distriktsoptimisme og en passe stor dose by-og-land-motsetningsretorikk.

Det er ikke så lite imponerende, med tanke på den julingen partiet har fått fra velgerne etter at de overtok regjeringskontorene høsten i 2021.

Medisinen er klassisk Sp-politikk, nasjonalt fellesskap, distriktsoptimisme og en passe stor dose by-og-land-motsetningsretorikk. Vedum bruker også et effektivt retorisk grep som tas godt imot fra partifeller som ser seg selv som en viktig tradisjonsbærer for å skape lokale levedyktige samfunn: Å minne om historien.

Og å minne om at Høyre og Frp faktisk tar landet i en annen retning enn den et flertall av delegatene ønsker:

Hvordan ble egentlig konsesjonslovverket for vannkraft etablert og hvorfor? (Og hvem var det igjen som ville fjerne systemet for 8-9 år siden?)

Hvordan ble egentlig oljeskattesystemet etablert?

Hvorfor har vi statlig eierskap, og hvem var det som kjøpte opp Norges indrefilet, Meråker Bruk, og hindret det å komme på utenlandske hender (og hvem var det som ville selge unna hele Statskog og mer av våre statseide selskaper?)

Hva har vært Norges suksessfaktor? At de som bruker fellesarealer, må betale for det:

«Vi syns det er kjempebra at folk tjener seg rike på havbruk. Det er strålende. Men hvis du har veldig store overskudd ved bruk av fellesarealer, må du dele mer. (...) Nå er det uro, litt bråk. Når man ser tilbake på denne debatten om 5-10 år, vil man se at dette er rett», sier han om havbruks-skatten, og påpeker at han bare ønsker at «Litt mindre skal gå til John Fredriksen på Kypros».

Budskap: Det er Sp som tar de riktige valgene

Det Sp han deretter tegner et bilde av, er partiet som tar de riktige valgene, men som nå må tåle å stå i det. Han minner også om seiere Sp har hatt i regjering – alle delegater fikk også utlevert et grønt påminnelseshefte med alt som er oppnådd.

Vedum nevner ikke med et ord dårlige meningsmålinger, men fokuserer på lokale seire. Han er så vidt innom kraftdebatten og strømkrisen, og dette er den delen av talen der han snubler mer enn ellers.

Regien de siste ukene har ledet frem mot dette landsmøtet. Torsdag kom nyheten om North Connect, som skrotes «for godt». Samtidig kom nyheten om at Statnett strammer inn på strømeksporten.

Målet med et landsmøte som dette, er å gi Sp-ere over hele landet ny giv til å gå løs på en valgkamp der veldig mye står på spill. Når et samlet pressekorps dessuten får en dramatisk nyhet i fanget, som tar fokuset bort fra ordførerkjeder som vil falle, kyst- og kraftbrøl, vil det ikke overraske om landsmøtet kan føre til at flere gjerdesittere nå får sympatien tilbake for partiet.

Vedums medisin kan vise seg å være den riktige: Du tar ikke Paracet hvis det samfunnet man ønsker seg, er i ferd med å forvitre. Da trengs det faktisk noen solide doser bremsemedisin.

