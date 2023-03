Er det rart de ler av oss i Nord-Norge?

Det ettermiddag mandag 13. mars i hovedstaden i verdens mest ikoniske vinterland. Det snør. Snøfallet er varslet i god tid.

En million mennesker sokner til denne byen. Nå skal hundretusener hjem fra jobb. Men vi visste hva som kom da snøfallet begynte å tilta litt etter klokken 13. Det skulle bli vanskelig å komme seg hjem. Og det gjorde det. Køene ble uendelige. Så gikk bussnettet og trikkenettet fullstendig i stå.

For vi er ikke rigget for snø om vinteren i Oslo. I går falt det i alt elleve centimeter på Blindern, ifølge Meteorologisk institutt. Det er en bra mengde. Men det er ikke akkurat noen rekord, 26. mars 2015 falt det anslagsvis 25 centimeter snø. En desimeter på et døgn er ikke ekstremt. Selv i Oslo.

Andre steder i landet er det direkte hverdagslig. Norgesrekorden er fra Hattfjelldal i Nordland, 26. mars 1953. Da falt det en meter snø på et døgn.

Og det er nordlendingene vi får høre det av hver gang snø skaper kaos i Oslo.

«Det er for en nordlending provoserende å se medias dekning og ulike utspill som får oppmerksomhet når et snøfall skaper kaos i østlandsområdet », skrev forbundsleder Ramona Lind i Transport og logistikkforbundet i januar i år.

Latter i fra nord

Busser i Oslo er skodd med helårsdekk. Det er mulighet for å sette på kjetting ved behov, men det gjøre ikke. Det skjønner ikke nordlendingene noe av.

«Det var jo bare snøfnugg», sa Martin Schanke etter en dag med ti centimeter snøfall og busskaos i Oslo tilbake i 2004.

«Alle sjåførene må vite hvordan de setter på kjettinger. Det var noe av det første jeg lærte meg å gjøre som 18-åring», latterliggjorde den gamle rallykongen.

Oslo får høre det hver gang.

Det er fristene å si «Oslo, jeg gir blaffen i hvordan dere gjør det, bare fiks det!»

«Det søringer opplever nå er jo bare bagateller (...) Det virker som om de bor på en helt annen planet sørpå enn her», sa Egil Johansen fra Senja til TV 2 tidligere i vinter, i en sak med tittelen Ler av «søring-sutring» etter snøkaos.

Det verste er likevel ikke latteren fra nord. Det verste er at vi som jobber i Oslo ikke kommer oss hjem fra jobb, eller til jobb, bare det snør litt.

Slappe brøyte-forpliktelser



Ifølge Ruter var det føreforholdene alene som gjorde at det gikk fullstendig i stå med busser og trikker i går igjen. Ikke trøbbel med nye elbusser eller strømstans eller noe annet.

Det betyr at det handler om fire ting. Den ene er om bussene er godt nok skodd. Her må Ruter gå noen runder igjen.

De tre andre er brøyting, brøyting og brøyting.

I Oslo er brøyteberedskapen altfor dårlig. Det er ubestridt all den tid en desimeter snø gjør at hele byen blir stående i timevis, unger ikke blir hentet i barnehagen, hjemmehjelpere ikke kommer frem til de gamle de skal hjelpe og alt av kostnader som er forbundet med at en storby plutselig ikke virker lenger.

Ved siden av at det er ubestridt, er den elendige brøytekapasiteten også et et bevisst valg.

For Oslo kommunes brøytelovnader er ikke veldig ambisiøse:

På det 120 kilometer lange «prioriterte veinettet» skal brøyting «starte senest én time etter snøfall, det skal brøytes minimum hver fjerde time under snøfallet, og det skal i utgangspunktet være ferdig brøytet senest fire timer etter at endt snøfall».

På andre hovedveier skal det «brøytes når det har kommet 2 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 5 timer».

På boligveier utenfor det prioriterte veinettet skal det «brøytes når det har kommet 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 5 timer».





Det er jo altfor slapt. Alle som bor i denne byen vet jo også godt at kommunen veldig ofte ikke innfrir disse forpliktelsene heller.

Jeg har vanket i Oslo hele mitt liv. Jeg har bodd her i over 30 år. Det har aldri blitt bedre, og nå kjenner jeg at jeg er lei.

Det er fristene å si «Oslo, jeg gir blaffen i hvordan dere gjør det, bare fiks det!»

I stedet blir det bare en bønn:

Kjære Oslo. Kan dere se på om dere kanskje bør bruke penger på en større beredskapskapasitet for brøyting av veier om vinteren? Please.

