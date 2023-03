(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Funksjonshemmede kvinner opplever dobbel diskriminering. Når sysselsettingen er lav blant funksjonshemmede, er den enda lavere blant kvinner, og særlig vanskelig er det å få fulltidsjobb. Dette uttrykte FN sin bekymring for i sin rapport om funksjonshemmedes rettigheter i Norge i 2019.

FN har bedt Norge se på tiltak for å løse dette problemet, og FN har også etterlyst konkrete tiltak for å sikre særlig funksjonshemmede kvinners representasjon i politikken.

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning som blant annet gjør det lettere for funksjonshemmede både å delta i offentlig debatt og i arbeidslivet. Kort beskrevet er BPA assistanse til å gjøre det vi ikke får til selv, når og hvor vi selv har behov for assistanse.

Menn får flere timer enn kvinner

Siden 2015 har BPA vært en lovfestet individuell rettighet for en del av oss funksjonshemmede.

Meningen med BPA er nettopp å bidra til likestilling for funksjonshemmede, men BPA fungerer ikke etter hensikten, slik kommunene forvalter ordningen i dag. Blant annet er det for tilfeldig og for stor variasjon i mengden assistanse funksjonshemmede får.

Ulobas tilstandskartlegging blant funksjonshemmede med assistansebehov i 2019 viser også at forskjellsbehandlingen øker kjønnsforskjellene mellom funksjonshemmede: menn får i gjennomsnitt flere assistansetimer enn kvinner.

Funksjonshemmede kvinner møter dessuten lavere forventninger til at de skal delta i yrkeslivet enn funksjonshemmede menn gjør, og det samsvarer med den lave andelen kvinner som får nok assistanse til å kunne ha en jobb. Blant dem som svarte på undersøkelsen, var det også dobbelt så mange kvinner som menn som følte seg sosialt isolert fra resten av samfunnet. Diskrimineringen du møter som kvinne, blir forsterket av din funksjonshindring. Kampen for likestilling blir dobbelt så hard.

Vi kunne hatt flere paroler

En BPA-utredning om hvordan BPA skal kunne bli det reelle likestillingsverktøyet det er ment som, ble levert til regjeringen i desember 2021. Utredningen var riktig nok bestilt av Erna Solbergs regjering, men også sittende regjering har erklært at den vil «vidareutvikle brukarstyrt personleg assistanse (BPA) som eit viktig verktøy for å sikre alle menneske deltaking og likestilling i samfunnet». 1. juli i fjor gikk høringsfristen ut for BPA-utredningen.

I Oslo går Norges Handikapforbund i kveld i 8. mars-tog under parolen «Gi assistanse til funksjonshemmede mødre». Vi kunne også hatt paroler som «Gi funksjonshemmede kvinner assistanse til å tjene sine egne penger» eller «Med BPA kan også funksjonshemmede kvinner bli sett og hørt i samfunnsdebatten».

Til lykke med 8. mars, Ingvild Kjerkol – et realt likestillingsløft for funksjonshemmede hadde vært en god måte å markere denne dagen!

