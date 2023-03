( Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

«Ikkje gjer det vanskeleg for meg å bli ordførar i Stryn!»

Det proklamerte varaordfører Torstein Tvinnereim fra talerstolen da det i høst var landsmøte i Venstre og flere i partiet kjempet for at det lokalpolitiske programmet skulle åpne for utredning av lokal kjernekraftspørsmålet. Tvinnereim så for seg hvordan alle samtalene ved valgboden, på butikken og debattene i lokalavisene skulle dreie seg om hvor det lokale atomkraftverket skulle ligge – og skyve oppmerksomheten bort fra saker som kunne bidra til å kapre ordførerkjedet for de neste fire årene.

Jeg ser for meg at mange lokale tillitsvalgte fra både Sp og Ap – ordførerkandidater og listetopper fra det ganske land – akkurat nå stålsetter seg. De vet at de snart skal ut å møte en kritisk masse som er skuffet over regjeringspartier og statsråder, som synes statsministeren er ullen og lite handlekraftig og som ikke syns de sentrale aktørene er til særlig hjelp for dem i deres valgkamp. De vet også at kritikken sitter løst mot illojale politikere som ikke bidrar til samling, men som faktisk stiller spørsmål ved valg som er tatt.

Ingen tegn til bedring

Mars-målingen som Opinion har utført for Altinget og ABC Nyheter viser absolutt ingen tegn til bedring for Ap og Sp.

Tvert i mot.

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

16 prosent er det laveste meningsmålingsinstituttet har målt Arbeiderpartiet noensinne.

Andre institutter hadde partiet nede på 14-tallet i høst. Pollofpolls snitt av målinger i februar viste en oppslutning på over 18,5 prosent, og noen øynet et håp om at det verste var over. Kunne Støres mannskap nå starte den seige klatringen oppover? Det ser ikke ut til å skje.

Akkurat nå er utålmodigheten stor og kritikken massiv – fra svært ulike hold. Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet nå står og stamper på nesten alle de politikkområdene de styrer. Og der de har innfridd, er ikke lyskasterne akkurat nå:

Naturvernere og samiske aktivister raser mot det som oppfattes som maktarroganse overfor en høyesterettsdom som ikke har fått noen konsekvenser på Fosen, selv om det har gått 500 dager.

Saken er umulig å løse, men må løses. En av grunnene til at dette er så krevende, er at Fosen-utbyggingen ikke er den eneste som vil kunne møte samme dilemma – at kraftbehov kolliderer med urfolks rettigheter. I Finnmark skal det elektrifiseres, og det vil kreve kraftlinjer over vidda.

Energispøkelset henger fortsatt over befolkningen, selv med strømpriser som har roet seg noe. Fortellingen der ute handler fortsatt om selvråderett og mangelfull styring, og skvisen internt i regjeringen hjelper ikke på.

Helsepolitikken er også en umulig nøtt. Eldreomsorgen har vært i fokus, et sakskompleks der det nærmest er umulig å «vinne».

I helseregionene må det spares, helseminister Kjerkol har vært tydelig og sagt i fra om at man må prioritere. De krevende beslutningene vil ligge i kø, særlig i distriktene og nord i landet. Vis meg den Ap-ordføreren som lykkes med å bli gjenvalgt et sted der akuttmottaket legges ned.

Selv med et omfordelende budsjett, har fattigdomsproblematikken fått mer oppmerksomhet. En høylydt opposisjon på venstresiden får alle seire regjeringen måtte lykkes med, til å framstå som halvgode.

Onsdag kom også en ny bok om varslingssakene i Arbeiderpartiet. Ledelsens håndtering får skarp kritikk, mye tyder på at det er med rette.

Skal Støre fortsatt lede partiet?

Mange har nå forventninger til en ny nestleder, og alt tyder på at det er Tonje Brenna fra Akershus som skal få oppgaven å finne tilbake til partiets varme side. «Hun er god med mennesker», roser Anniken Huitfeldt sin nærmeste nabo på Jessheim idet hun selv trekker seg fra sentralstyreposisjon. Mellom linjene kan du lese at den mektige Huitfeldt ikke nødvendigvis ser disse egenskapene hos enkelte andre som søker mer makt i partiet.

Støre selv og hans partisekretær Kjersti Stenseng vil fortsette i sine roller. Da blir det sånn. De har tro på at denne tunge perioden har en ende – med dem ved roret. Stadig flere stusser ved en slik selvtillit på egne vegne.

Hadde dagens meningsmåling vært valgresultat ved et stortingsvalg, ville Ap og Sp ha sittet igjen med fattige 44 mandater. Høyre alene ville ha hatt 17 flere, 61 til sammen. Det må være smertefullt for en leder som trives bedre med solgangsbris i skiløypa, enn når vinden blåser i orkan styrke på turbiner satt opp uten konsesjonene på plass.

Lokalt jobber fylkespartiene nå med å motivere til valgkamp. De etterspør nå flere vinnersaker de faktisk kan møte velgerne med. Og de har ikke tid til nye personkamper, flere nedsettelser av utvalg eller en partiledelse som utad kan virke uimottakelige for innspill og kritikk.

( Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).