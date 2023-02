«Pappa, pappa, det sitter noen samer og joiker på kjøkkenet!»

Det er en grytidlig oktobermorgen, en lørdag, tror jeg, 1979. Pappa har ikke stått opp ennå.

«Skru av radioen!»

«Nei, det er ikke radioen. Det er noen samer som sitter på kjøkkenet og joiker».

Pappa står ikke opp. Samene fortsetter. De har vært i Oslo og demonstrert utenfor Stortinget. Mot utbyggingen av Altavassdraget. Det er god stemning. Det er nachspiel.

Jeg har fått med meg Alta-saken, selv om jeg bare var sju år. Samene tapte kampen, det ble utbygging. Men de fikk markert seg. Sagt klart ifra at de er her. At de har rettigheter. De får mye støtte.

Helt fra de første planene om utbygging av Altavassdraget i 1968 var det motstand. I 1973 ble Altautvalget for bevaring av vassdraget dannet. I 1978 kom «Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget».

Sommeren 1979 stanset aksjonistene anleggsarbeidet i en periode. I oktober samme år slo en gruppe samer opp telt utenfor Stortinget og krevde utbyggingen stanset. Det var noen av disse som hadde slått seg ned på kjøkkenet i 70-tallskollektivet Bergsligata 13 på Ila i Trondheim, der jeg vokste opp. Fulle av mot og seiersvilje.

Fire Alta-aksjonister har fått besløk av oppdager og arkeolog Helge Ingstad utenfor Stortinget i oktober 1979. Foto: Erik Thorberg / NTB

Samene tapte til slutt kampen, og ga endelig opp da Høyesterett i 1982 erklærte seg enig med herredsretten i at utbyggingen var lovlig. I 1987 ble Alta-demningen åpnet.

Men om de de tapte slaget så vant de på en måte krigen. For Alta-saken ble et tidsskille i historien om samenes rettigheter i Norge. Det er et tydelig før og etter, hvor før var undertrykking og fornorskning og skalting og valting med natur og ressurser i samenes områder. Etter var nedsettelsen av samerettsutvalget i 1980, ny samelov i 1987, en egen grunnlovsparagraf om samisk språk, kultur og samfunn i 1988 og åpningen av Sametinget i 1989.

Det er gjort en feil. Vi skylder den samiske befolkningen i landet vårt den anstendighet å ta konsekvensen av det.

Det skulle være annerledes å være same i Finnmark, og resten av Norge, fra nå. Og det ble det.

Likevel demonstrer nå samer og naturvernere nå i regjeringskvartalet for andre dag på rad. For en sak som ligner Alta-saken. 43 og et halvt år etter telt-protesten utenfor Stortinget og de joikende aksjonistene på kjøkkenet der jeg bodde.

Et reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark på Fosen. Foto: Heiko Junge / NTB

Det startet med to vindkraftanlegg på Roan og Storheia på Fosen i Trøndelag, som sto ferdig i 2019 og 2020. Protestene endte med seier i oktober 2021, da i Høyesterett slo fast at vindturbinene var ulovlige ettersom de er et brudd på samenes urfolksrettigheter. Sørsamenes rett til utøvelse av kultur er krenket. Retten mente utnyttelse av beiteområdene for rein i vesentlig grad er hindret. Seks reindriftsfamilier er rammet.

Men retten sa ikke at vindmøllene måtte rives. Og der står vi nå, 500 dager etter høyesterettskjennelsen:

Med ulovlige vindkraftanlegg som hindrer samer å drive næringen sin, og en utbygger i Fosen Vind, som Statkraft eier 52,1 prosent av, som ikke vil rive. Selvsagt vil de ikke det. De har fått konsesjon og har bygget ut.

For situasjonen vi har havnet i nå er statens ansvar. Det er regjeringen som nå sitter og skal avgjøre om det skal igangsettes kompenserende tiltak, eller om de skal beslutte å innfri samenes krav, og rive anleggene.

Det siste vil koste staten mye penger, og mye prestisje.

Men det er gjort en feil. Vi skylder den samiske befolkningen i landet vårt den anstendighet å ta konsekvensen av det.

Hvorfor?

Fordi det ikke er 1979.

Og kampviljen virker minst like sterk som hos gjengen på kjøkkenet hos oss den gangen.

