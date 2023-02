Skjæran i sjøen

Bjørnar Skjæran ble raskt døpt «Ukjente Bjørnar» da han ble valgt til nestleder i Arbeiderpartiet i april 2019. Han gikk inn i Ap-ledelsen på plassen som sto tom etter den noe mer kjente – famøse og notoriske – Trond Giske. Det var et voldsomt sprang, men opplevdes likevel rimelig. Det siste Ap trengte var en ny Giske.

Dessuten var det ingen grunn til å anta at han skulle forbli ukjent.

Fire år senere er Trond Giske igjen en maktfaktor i partiet, til ledelsen store irritasjon og til svekkelse av hele partiet.

Og Bjørnar Skjæran er fortsatt en ingen.

En fersk spørreundersøkelse utført av InFact for ABC Nyheter viser helt jevn oppslutning mellom Jonas Gahr Støre og Trond Giske som foretrukket Arbeiderparti-leder. Begge har en støtte på rundt 20 prosent. Undersøkelsen viser også at blant Arbeiderpartiets egne velgere ønsker halvparten en annen leder enn statsministeren. Dette er dramatiske tall for et parti med rekordlav oppslutning.

Hadde undersøkelsen bare vært vond for Skjærans selvfølelse, var det til å leve med for Arbeiderpartiet.

Og akkurat som det er dødt løp mellom Støre og Giske er det dødt kjøtt i nestlederstolen i Arbeiderpartiet.

For det må oppleves mer enn alarmerende for Bjørnar Skjæran at han kun er ønsket som Arbeiderpartileder av 1,7 prosent av det representative utvalget på over 1000 personer som er spurt om å velge mellom ham, Støre, Giske, Hadia Tajik og Tonje Brenna. Ingen av de andre er i nærheten av å score så lavt.

Og det blir verre.

Om undersøkelsen InFact har på vegne av ABC Nyheter denne uken stilt et representativt utvalg på 1021 nordmenn følgende spørsmål:



Hvem av følgende bør Ap velge som leder?



Respondentene svarte slik:

Jonas Gahr Støre – 21,7 prosent

Hadia Tajik – 9,8 prosent

Trond Giske – 20,6 prosent

Bjørnar Skjæran – 1,7 prosent

Tonje Brenna – 10,5 prosent

Vet ikke – 35,6 prosent



Uavhengig av partitilhørighet har Giske mest støtte blant menn (27,5 mot Støres 21,8 prosent) og Støre mest hos kvinner (21,6 mot Giskes 13,7). Støre har størst støtte blant respondenter som ville stemt Ap om det var stortingsvalg i morgen, mens Trond Giske scorer best blant Frps velgere.



Slik svarte Arbeiderpartiet-velgerne:

Jonas Gahr Støre – 50,8 prosent

Hadia Tajik – 11,3 prosent

Trond Giske – 9,0 prosent

Bjørnar Skjæran – 0,6 prosent

Tonje Brenna – 14,1 prosent

Vet ikke – 14,1 prosent

For blant Ap-velgerne er det bare 0,6 prosent som kunne tenke seg å ha Bjørnar Skjæran som leder av partiet. Det er utrolig lavt. Det er type én person, en tremenning på Tverrlandet eller noe.

Hadde undersøkelsen bare vært vond for Skjærans selvfølelse, var det til å leve med for Arbeiderpartiet. Men nordlendingen er eneste nestleder i partiet etter at Hadia Tajik trakk seg i mars i fjor. Nestlederne er tradisjonelt viktig for partiets uttrykk utad, deres synlighet, gjennomslagskraft, profil og popularitet. Vervet har vært bekledd av navn som Gro Harlem Brundtland, Einar Førde og Jens Stoltenberg.

At Bjørnar Skjæran sitter i den stolen og gjør ingenting for å hjelpe partiet, er i beste fall en missed opportunity. Det er selvsagt verre. For med den relativt tilbaketrukne og kledelig humørløse Kjersti Stenseng i partisekretær-stolen settes alt lyset på en Jonas Gahr Støre som sliter. Han får ikke et øyeblikks hvile.

Det er en bedrift i seg selv å greie å forbli ukjent etter fire år som nestleder i Arbeiderpartiet og halvannet år som fiskeriminister. Belønningen er at han etter alt å dømme kommer til å bli gjenvalgt under landsmøtet i mai.

Altså… Hvorfor? Han virker jo ikke.

Partileder Jonas Gahr Støre har uttalt at det er gode grunner for Ap til å velge to nestledere i mai. Det er det. Om Skjæran blir værende, er det absolutt nødvendig.

Men helst bør begge nestlederstolene settes frem. Så kan noen med kraft og kløkt bidra til å løfte etterkrigstidens aller viktigste politiske parti ut av tåka og tilbake til gamle høyder. Større enn Høyre, ikke halvparten så store.

Tonje Brenna er selvskreven førstestyrmann, og bør slippe å manøvrere om Skjæran.





