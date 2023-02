Amerikanere har mye mer sympati for Israel i forhold til palestinerne, enn borgere i noe annet land på kloden. Det gjelder både konservative, liberale og moderate – og jøder så vel som katolikker og protestanter.

Det skriver historikeren Eric Alterman i den ferske boka «We are not one» (Vi er ikke ett), en historie om USAs interne uenigheter om Israel.

Opinionen, og rikelige pengegaver til folkevalgte i USA, gjør at stormakten som slår ned på folkerettsbrudd i land de ikke liker, gir aller mest i bistand til Israel, som får full frihet til å bryte FN-vedtak så mye de bare vil.

Noe av det mest bemerkelsesverdige i det nye bokverket på 500 sider, er budskapet om at jødene i USA faktisk ikke står helt sammen om den betingelsesløse støtten til Israel. Og det før dagens ytterliggående regjering ledet av en korrupsjonsmistenkt statsminister Benyamin Netanyahu, tok sete.

Boka underbygger en antakelse om at Netanyahu kan føle seg trygg på at USA vil akseptere hans sprell i samarbeid med ekstreme regjeringskolleger, slik som nyheten denne uka om storstilt ny utbygging av enda flere jødiske bosettinger på palestinsk jord.

For øvrig vil heller ikke Norge foreta seg noe utover en verbal fordømmelse. Sanksjoner er ikke for Israel, som det heller ikke er for journalist-morderne i halshugger-staten Saudi-Arabia.

– Kom ikke og ødelegg fantasien!

Kan utviklingen i Israel få begeistringen blant USAs jøder til å kjølne?

Forfatteren forteller om visningen i New York på slutten av 80-tallet av en kritisk israelsk film om behandlingen av kvinner i militæret. Forsamlingen av jødiske feminister reagerte avmålt. Hvorfor?

En av dem forklarte til filmskaperen:

– Jeg er sikker på at du presenterer et nøyaktig bilde. Men du må forstå at for oss er Israel en fantasi, og det er sånn vi vil fortsette å ha det. Så vær snill og ikke kom her og ødelegg fantasien for oss!

Reagans seier i 1980 oppmuntret titalls millioner av evangeliske kristne til å slutte seg til nykonservative jøder, i en ideologi som ga Israel betingelsesløs støtte uansett hva de gjorde.

Og det samtidig som sosialistregjeringen i Israel i 1977 ble erstattet av den høyreorienterte Likud-regjeringen ledet av Menachem Begin.

Utviklingen i begge land, samt Israels brutale behandling av palestinerne fremmedgjorde imidlertid liberale, unge jøder i USA fra Israel-lobbyen.

På universitetene ble Israels behandling av palestinerne sammenliknet med sorte sørafrikaneres skjebne under apartheid, ifølge Alterman. En setning som i våre dager er definert som anti-semittisme.

– Verre enn holocaust-fornektere

Ifølge Alterman er sekulære amerikanske jøder mer liberale enn de fleste andre grupper og kommer i økende konflikt med et stadig mer illiberalt Israel.

Men den mer dominerende gruppa av amerikanske jøder har, ved hjelp av det Cornell-universitets-forsker Benedict Anderson kaller «nasjonalisme på langdistanse» sikret Israel suksess i å få alle amerikanske administrasjoner til å støtte Israel.

Midt oppi det hele blusser det opp motsetninger mellom religiøse ledere i Israel, som rabbien Shlomo Amar, og reformistiske jødiske ledere i USA. I 2017 sa Amar om den dominerende jødiske reformgruppa i USA at de er verre enn holocaust-fornektere.

«Denne boka vil etterlate amerikanske jøder med en ubehagelig følelse av at deres identitet har blitt outsorcet for politiske formål og åndelig undertrykkelse », skriver assisterende redaktør Nora Berman i den jødiske avisa Forward.

Obama: Vi er alle avhengige av Israel-lobbyen

Også forhenværende president Barack Obama bekrefter hvilken makt Israels venner har over den politiske ledelsen i landet, i sine memoarer «Et lovet land» (2020), som Cappelen Damm har gitt ut på norsk.

En makt utøvet ikke minst via det han karakteriserer som «en mektig tverrpolitisk lobbyorganisasjon som arbeidet for å sikre urokkelig amerikansk støtte til Israel.», AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).

Obama forteller at de fleste republikanerne i Kongressen da han kom til makten, hadde oppgitt alle pretensjoner om å bry seg om hva som skjedde med palestinerne.

Og et stort flertall av hvite evangeliske kristne – republikanernes mest pålitelige velgergruppe – mente faktisk at opprettelsen og den gradvise utvidelsen av Israel oppfylte Guds løfte til Abraham og bebudet Jesu gjenkomst.

Men også demokrater satt ifølge Obama fast i samme klisteret: Selv stødige reformforkjempere ville nødig fremstå som mindre pro-israelske enn republikanerne, særlig siden mange av dem selv var jøder eller representerte anselige jødiske velgergrupper.

Medlemmer av begge partiene var dessuten engstelige for å legge seg ut med AIPAC, forteller Obama. De hadde innflytelse i nesten alle landets kongressdistrikter, og bortimot alle politikere i Washington – meg selv inkludert – hadde AIPAC-medlemmer som noen av sine viktigste støttespillere og givere, skriver han.

«De som kritiserte israelsk politikk for høylytt, risikerte å bli stemplet som anti-israelske (og kanskje antisemittiske) og å møte en velfinansiert motstander ved neste valg», fortsetter Obama.

Same procedure as last year ...

Det blir interessant å se hvilken vei Israel-debatten i USA går etter hvert som den ytterliggående Netanyahu-regjeringen utfolder seg. Forfatter Eric Alterman trodde ikke på noen endring i USAs holdning til Israel i overskuelig framtid, idet han skrev boka si.

Når det gjelder jødene i USA, ser ikke Alterman lenger AIPAC som deres lobbyorganisasjon. Det er en proisraelsk organisasjon mer i samsvar med de evangelisk-kristne, høyrevridde kreftene i USA, enn amerikanske jøder, skal vi tro ham.

Palestinerne kan ikke vente noen støtte fra USA, men vil oppleve fortsatt full militær og økonomisk bistand til Israel.

Og Norge? Vi kan tilføye at palestinerne fortsatt vil kunne glede seg over verbale protester av og til når Israel jager flere palestinere, tar mer av deres land eller begår andre overgrep. I den grad det har noen som helst betydning.

Norge har en tradisjon å følge opp. «Vi» skaffet jo tross alt tungtvann til Israels ulovlige atomvåpen og leverte FNs første generalsekretær Trygve Lie, som i all hemmelighet droppet sin nøytralitet og støttet israelerne.

