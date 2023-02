Sophie Elise viste god dømmekraft

«Kall meg stygg, men jeg håper plastdukka fra nord snart stryker med. Verre pissfitte har aldri vært løftet opp som «forbilde» for unge i Norge. Tro hvor mange selvmord det følelsesløse kreket har trigget opp i gjennom årene...»

Dette er bare ett av tusenvis av utfall mot Norges største influenser etter hun søndag postet et bilde på Instagram med en infuenser-venninne som holdt en pose med hvitt pulver. Bildeteksten lød: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen».

Bildet ble slettet etter kort tid, men da hadde allerede «influenser-politi» (for å låne VG-kommentator Selma Morens benevnelse) Mads Hansen (39) rukket å spre det.

NRK frikjente Sophie Elise etter en lengre samtale med henne, og gjorde det klart at hun skal fortsette å jobbe for statskanalen. Uten at det roet gemyttene det minste.

Det er kommet inn over 2000 klager til NRK, og det verbale angrepet mot henne øverst i denne kommentaren er langt unna bunnotering for hva folk har liret av seg i sosiale medier.

Dette er bildet Sophie Elise la ut, som har ført voldsom debatt. Sladdingen av venninnen er gjort av NRK. Foto: Skjermdump fra Instagram, via NRK

Og det uten at de vet noe om bakgrunnen for bildet, om Sophie Elise visste om posen, hva den egentlig inneholder eller hvordan de to venninnene har det.

Saken en studie i hvordan mennesker har en tendens til å trekke slutninger på sviktende grunnlag.



Det vi vet er at bildet ble postet av Sophie Elise, og at hun slettet bildet etter kort tid. Det er det.

Det første kan ha vært gjort med kalkulert risiko, festlig overmot eller uvitende om posen. Det siste var god dømmekraft. Dette bildet har ingenting å gjøre på en NRK-medarbeiders Instagram-profil.

Så er er det uheldig at 28-åringen ikke kommenterer saken offentlig. Jeg vet ikke hvorfor. Om det er strategi er det svak dømmekraft. Det beste var om hun gikk ut med sin versjon.

Uansett er hele saken en studie i hvordan mennesker har en tendens til å trekke slutninger på sviktende grunnlag. Så langt som det er mellom støtteklæringene til Sophie Elise i denne saken, er den også en studie i menneskers tendens til å løpe i flokk.

Tenk om det er slik at hun postet bildet uvitende om venninnens pose, og slettet med en gang hun oppdaget den eller ble gjort oppmerksom på den? Da er alt snudd på hodet.

Da blir klubbleder i NRKJ Rolf Johansen merkelige refs av henne plutselig også et helt irrelevant slag i lufta. Sammen med mange andre kritiske mediestemmer.

Rema 1000 frysing av samarbeidet med Sophie Elise torsdag vil gå fra hylekor-servilt til direkte flaut.

Og alt de illsinte karaktermordere der ute i sosiale medier har greid å lire av seg av skjellsord og kjønnsord vil fremstå så urettferdige at det burde fremkalle det mest påtrengende behov til å grave hodet ned i åkeren.

Det burde det egentlig uansett, for det er ikke greit å kalle et menneske hore og be henne dø fordi venninnen holder en pose med pulver.