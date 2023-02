Lønnsomt at færre laks dør

En ny rapport slår fast at det vil være lønnsomt å kreve at flere oppdrettslaks overlever. Selv om denne konklusjonen kanskje fremstår åpenbar for mange, er det skepsis i næringens egen interesseorganisasjon, Sjømat Norge.

Norsk lakseoppdrett har i lang tid vært preget av rask innovasjon og høy aksept for risiko – som til tider har gått sterkt ut over fiskevelferden. Vedvarende høy dødelighet er i stor grad et resultat av gjentatte forsøk på å kontrollere lakselusens stålgrep. Avlusing med røff håndtering av allerede syk og påkjent laks medfører sterk lidelse.

Tilstandene blir ikke bedre heller. Flere oppdrettslaks enn noen gang – hele 54 millioner – døde en for tidlig død i 2021.

Vil det være mulig å redusere dødeligheten i norsk fiskeoppdrett gjennom offentlig regulering, uten at dette går på bekostning av videre produksjonsvekst? Dette er spørsmålet som Dyrevernalliansen har gitt Menon Economics i oppdrag å utrede.

Mange har tatt til orde for at fiskevelferd må inntas som et kriterium for vekst, men Sjømat Norge trenerer fremgangen.

Svaret kom i form av en rapport som vurderer hvordan oppdretterne vil tilpasse seg dersom lavere dødelighet er et krav for å oppnå fremtidig vekst, og hvilke konsekvenser dette vil få for samfunnet. Hele 60-70 prosent av selskapene har lavere dødelighet enn gjennomsnittet, og noen få har betraktelig høyere dødelighet enn andre. Gjennom en rekke intervjuer, blant annet med to oppdrettere med lavere dødelighet enn andre, presenteres en rekke tiltak, som ikke krever stor omlegging, men snarere investeringer i personell, teknologi og kapasitet.

Konklusjonen er at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å regulere oppdrettsselskapenes vekst basert på dødelighet, slik Dyrevernalliansen arbeider for. Det vil ikke hindre vekst i næringen, men vil likevel gi en betydelig reduksjon i dødeligheten. Med andre ord, fisken vil få det bedre, og samfunnet vil tjene på det.

