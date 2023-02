Vedtektsendringer bør gjøres i fredstid

(Denne kommentaren ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Tenk deg at du er med på å etablere et politisk parti som kjemper mot vindkraftutbygging i kommunen. Du får med deg flere, dere vokser, bygger et lokallag, og får etter hvert både innflytelse og makt. Dette liker dine politiske motstandere dårlig. De mister makt, og mener dypest sett at ditt parti ikke burde eksistere. Vil det da være mulig for motstanderne å få lagt partiet ned?

I prinsippet er det mulig – i hvert fall hvis man har slurvet med vedtektene. Og man kan tro at maktkamp handler om drittpakker og offentlig debatt. Men «djevelen ligger i detaljene». Alle stiftelser, organisasjoner og politiske partier har vedtekter. De er gjerne etablert i fredstid, når alle er enige, når engasjementet er på topp – og alle vil dra i samme retning. Det er sjelden en evigvarende tilstand.

Skulle man klart å legge ned et parti, må man imidlertid ha tålmodighet, men med kløkt og engasjement ville det være fullt mulig via lokaldemokratiet å endre spillereglene. Etter en tid med «omvendt medlemsverving» kan du risikere å sitte igjen med et parti med vindkraftforkjempere. De andre «pionerene» blir frustrert – det var ikke dette de så for seg. Og når du forsøker å endre vedtektene, slik at det ikke skal være mulig å ta over makta i partiet ditt, kan det være for sent.

Eksempelet over er selvsagt helt fiktivt. Men jeg har faktisk deltatt i et lag i studietiden som hadde et formål, men som ble kuppet av noen som mente dette formålet var idiotisk – som overtok og bidro til å legge ned organisasjonen. Vedtektene våre var ulne, om de i det hele tatt eksisterte. De forutsatte at alle som meldte seg inn, jobbet for det samme målet.

Lokalt forankret demokrati

Partibyggingen i Norge har lange lokale tradisjoner. Og hvis man besøker land med mindre trygg demokratisk tradisjon, er det lett å se styrken ved vårt lokaldemokrati. Det er forankret i en tanke om grasrotengasjement – at du engasjerer deg lokalt, og at man i et enighetsfelleskap får styrke til å løfte saker videre til et nasjonalt, ja, kanskje også internasjonalt nivå.

Men hva så hvis dette systemet ikke er tilstrekkelig til å fange opp politisk engasjement?

Det er dette Nidaros Sosialdemokratiske Forum under Trond Giske aktualiserer.

Medlemmene ønsker å engasjere seg i den politiske debatten. De har behov for å diskutere, men er ikke så opptatt av hvor barnehagen skal bygges på Moholt eller hvem som skal være ordfører. De vil ha debatt om de store linjene: Hvordan skal kraften styres? Hva er et sosialdemokrati?

Målet er kanskje ikke engang å få igjennom lokal politikk. Ser man på hvilke innspill Nidaros Sosialdemokratiske Forum fremmet før årsmøtet i Trondheim Ap, var det lite engasjement om de lokale sakene. Det eneste forslaget de fremmet, handlet om fordelingen av kontingent til lokallagene.

Svakheter i systemet finnes

Lokalvalget som står foran oss, vil høyst sannsynlig nok en gang avdekke noen svakheter i vår demokratiske grunnmur:

Mange stemmer ikke. Mange engasjerer seg heller ikke.

Unge stemmer langt sjeldnere enn eldre.

Velgere med innvandrerbakgrunn stemmer knapt.

Disse tre grunnene burde være gode nok hver for seg til å våge å diskutere om den tradisjonelle partistrukturen er tilstrekkelig. Giskes lokallag har nok kun klart å treffe på det første punktet, men ser man utover dette ene laget, er det verdt å spørre seg om flere verksted og forum kunne bidra til å utvide den politiske samtalen og på den måten få flere til å stemme.

En av de største og hurtigst voksende innvandrergruppene i Norge, de som har landbakgrunn fra Polen, stemmer i svært liten grad. Hvorfor engasjerer de seg ikke i lokalpolitikk? Høyst sannsynlig fordi ingen har invitert dem med. Men det kan også være fordi de heller enn å diskutere lokale saker, ønsker å påvirke debatten om EU, sikkerhet, forsvar, arbeidsmarkedsreguleringer, skatt, velferdsstat – spørsmål som i liten grad blir mer enn symboldebatter i et lokallag.

Bare Ap har lokale forumlag

I en oversikt i Altinget i dag, viser vi hvordan Aps lokale fagforum er unike i norsk politikk. I alle andre partier er det lokallaget som er ditt tilholdssted. Ønsker du en annen forankring, kan du søke om å få høre til i fylkeslaget. Det finnes forum som er landsdekkende, for skeive, for studenter, for kvinner. Men ikke med lokale forum. For eksempel i Høyre har forumlag (som er nasjonale) et fast antall delegater på landsmøter, andre partier gir slike lag observatørstatus, ikke stemmerett. Også partifinansieringen følger denne malen.

Så hvis Ap beslutter på landsmøtet at forum-medlemmer skal telle i delegatfordelingen der de er bosatt, ikke i Trøndelag, følger partiet en relativt gjengs praksis. Men det er et argument som ikke helt når igjennom i den opphetede debatten.

Svake på timing

Det Arbeiderpartiet har bommet på, er timingen på vedtektsdebatten. Den ble ikke igangsatt på grunn av Trond Giske, men fordi aktiv medlemsverving fra AUF i forkant av viktige avgjørelser i partiets politikk ble sett på som en mulig utfordring. Men nå tolkes alt som en del av maktkampen mellom en Trond Giske som ble erklært uønsket etter å ha brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Arbeiderpartiets ledelse har vært tydelige på at de ønsker alle nye medlemmer velkommen, og at de ønsker ulike måter å bygge politiske verksted på. Men også disse utsagnene faller på steingrunn som lite troverdige når aktørene er de samme som i den årelange striden: i hovedrollene er fortsatt Trond Giske, Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

Så er spørsmålet om lokallagslederen i det hurtigvoksende forum-laget ser seg tjent med å fortsette å nøre opp under denne striden, eller om han genuint bare ønsker å skape grasrotengasjement slik han hevder. Hvis debattene i forumets egen medlemsgruppe på Facebook er representative, er det lite som tyder på at han aktivt tar ansvar for å roe gemyttene. Debattene der er friske, kritikken mot resten av Ap er hard og karakteristikkene av statsminister Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng er svært lite fordelaktige. Jeg har til gode å se at lokallagslederen bidrar som moderator i disse kommentarfeltene.

