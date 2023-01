(Denne debattartikkelen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

«Morgendagens helter» kaller Equinor sponsorprogrammet sitt, der de løfter fram unge norske talenter innen kultur og idrett. Det burde døpes om til «morgendagen smelter». For det er akkurat det Equinors oljevirksomhet fører til. I løpet av den siste 30-årsperioden er skisesongen i Nordmarka i Oslo redusert med 40 dager i snitt. Den utviklingen vil fortsette ved en stadig tilførsel av klimagasser til atmosfæren.

Equinor planlegger å øke produksjonen av olje og gass til rekordhøye nivåer de neste årene, stikk i strid med advarslene. FNs generalsekretær António Guterres har advart om at «det er kode rød for menneskeheten» og kaller dem som øker produksjonen av fossil energi for farlige radikale.

Vi trenger et forbud mot fossile sponsoravtaler og reklame

Selskaper innen olje, kull og gass, bilbransjen og luft- og sjøfartselskaper bruker reklame og sponsoravtaler som en avledning fra de klimaødeleggende virksomhetene sine, mens klimakrisen forsterkes. De prøver å fremstille seg som grønne og framtidsrettede selskaper, blant annet gjennom grønnvasking, villedende reklame og sponsoravtaler i kultur- og idrettsverden.

Et forbud mot fossilreklame bør være veien å gå.

Over 7 millioner mennesker dør en for tidlig død på grunn av de små partiklene som dannes under forbrenning av fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Det er like mange som dør av tobakk eller over dobbelt så mange enn som dør av alkohol. Likevel får fossilindustrien lov til å reklamere, mens tobakks- og alkoholindustrien har reklameforbud i en rekke land, inkludert i Norge.

Greenpeace ønsker et forbud mot fossilreklame og -sponsing, på lik linje med forbudene mot å reklamere for tobakk og alkohol.

Du og jeg betaler for Equinors grønnvasking

Takket være oljeskatteregimet her hjemme i Norge, er vi som skattebetalere med på å betale 78 prosent av oljeselskapenes utgifter til reklame og sponsoravtaler. Equinor vil ikke selv oppgi hvor store beløp de bruker på reklame, men ifølge Nettavisen viser tall fra markedsanalyseselskapet Nielsen at de kjøpte reklame til en verdi av 39 millioner kroner i første halvdel av 2021.

Vi håper at Equinor slutter å true morgendagens skihelter ved å stanse investeringene i ny olje og gass. Innen det skjer, forventer vi at oljegiganten diskes som sponsor for vinteridretten.

Tiden er inne for å ta tilbake kontrollen over hvilke reklamer og sponsoravtaler vi vil ha i det offentlige rom, både for klimaets framtid og helsas skyld. Et forbud mot fossilreklame bør være veien å gå.

