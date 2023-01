Denne uken ble Shabana Rehman hedret med en begravelse på statens bekostning og seremoni på Oslo Rådhus. Familie, venner og mange fra hennes rikholdige omgangskrets fra organisasjons- og kulturliv var tilstede for å ta farvel. Ikke overraskende er det noen som nå tar til orde for å oppkalle en gate eller torg etter henne. Det synes jeg umiddelbart er en fin tanke. Kanskje torg mer enn en gate. Et sted med mye menneskelig aktivitet, eller rett og slett med benker og trær for dialog og ettertanke.

Men det første som slår meg når jeg tenker på Shabana Rehman, er statuen «Fearless girl», den fryktløse jenta. Reist i en annen sammenheng, utfordrer hun den ikoniske, smått fryktinngytende oksen på Wall Street, med et trassig blikk og hendene i livet. Statuen av henne ble satt opp i forbindelse med kvinnedagen i 2017, og var et PR-stunt for å oppfordre finansbransjen til å ansette flere kvinner. Men hennes betydning vokste til noe større, som også endret vårt syn på oksen i møte med den lille jenta.

I finansverdenen er oksen en velkjent metafor for optimisme, fremtidstro og et marked i vekst. I kjølvannet av finanskrisen ble oksen nærmest symbol på det motsatte. Da den fryktløse jenta ble satt opp foran oksen, endret den nesten karakter. Tidligere så oksen ut som om den var midt i et tilløp, men i møtet med den fryktløse jenta ser det mer ut som at den har stoppet opp og nøler. Vil den vike unna, eller vil hun?

En krenket manns følelser gikk foran.

Statuen er ikke uten kontroverser. Siden den er bestilt og betalt av et større kapitalforvaltningsfirma for å promotere investeringer i selskaper som jobber aktivt med mangfold og likestilling, ble den beskyldt for falsk feminisme. Ikke minst har kunstneren bak «Charging Bull», oksestatuen, protestert på oppføringen nettopp fordi den endret oppfatningen av oksen. Kanskje det er derfor den har fått bli stående. Den fryktløse jenta gir en ny dimensjon til det som har vært, det som er og det som kommer til å bli. Fordi hun står der, endrer både hun og verden rundt henne karakter. Det som bare var et stunt, har blitt noe varig. Til tross for motstand og kritikk, står hun der fortsatt. Trassig. Modig. Fryktløs.

27. april 2004 løftet Shabana Rehman mulla Krekar. Foto: Skjermdump fra NRK

Fy faen så feige vi var. Jeg hadde virkelig ikke fått med meg at da Shabana Rehman løftet mulla Krekar foran et fullsatt norsk pressekorps, så slettet fotografene bildene på Krekars befaling. En krenket manns følelser gikk foran. Det er så flaut at jeg kjenner jeg dør litt innvendig av tanken. Rehman sa selv at hun gjorde det for å ufarliggjøre imamen.

«Min intensjon var å vise at om en kvinne kan løfte denne mannen, kan han ikke være særlig farlig», sa hun til NTB samme kveld.

Men farlig ble det. Etter et nytt stunt ble det løsnet skudd mot Rehman-familiens restaurant på Grünerløkka, hvorpå en norsk-pakistansk mann senere tok på seg skylden overfor en pakistansk avis der han sa at det var for å stoppe Rehmans stunt. Oksen tok tilløp. Gjennom trusler, sosialt press, utstøting og bakvaskelser. Men jenta sto.

Statuen av den fryktløse jenta på Wall Street ble flyttet til Wall Street fra en annen lokasjon, og har blitt stående der. I Oslo har investoren Christian Ringnes kjøpt en replika som har stått foran Grand Hotel. I november i fjor ble hun flyttet foran Irans ambassade etter protestene som fulgte da Masha Amini døde i politiets varetekt etter å ha blitt arrestert for å ha brukt hijaben feil. Protestene pågår fortsatt, og tusenvis av modige iranske kvinner – og menn – har tatt til gatene for å kreve likeverd og likestilling. Ukentlig får vi nå meldinger om aktivister som blir dømt til døden og hengt. De fryktløse forfølges og drepes for å skape frykt hos andre.

Frykten er et mektig våpen, men historien har vist oss at drømmen om frihet er sterkere. De som går foran er neppe fryktløse, men frykter et liv i ufrihet mer enn konsekvensene av å kjempe for et liv i frihet.

Og så er det noen av oss som rett og slett er født mer fri enn andre, og nekter å la seg begrense av usynlige barrierer og kulturelle krav som i bunn og grunn er ment å holde noen nede. De blomstene som klarer å blomstre på en så karrig grunn blir fort de mest fargerike og vakreste. De har liten tid og må bruke den godt. Det gjorde Shabana Rehman.

Så kanskje en gate, kanskje et torg. Kanskje en mobil statue som kan plasseres der den trengs mest for å minne oss om at det faktisk er vi som er oksen, og som bestemmer hva vi skal gjøre med styrken og makten vi har som samfunn. Den fryktløse jenta stopper oss i tilløpet for å gi oss en annen retning. Skal vi symbolisere optimisme og fremtidstro, må vi inkluderer alle i den.

Det var ikke mullaen Shabana Rehman løftet den kvelden. Det var oss.

