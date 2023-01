Et helt mirakel unna sperregrensa

Det er mye mellom himmel og jord. Det er det difinitivt også mellom sperregrensa og KrFs oppslutning i januar.

Kristelig Folkeparti leverer nemlig et av tidenes svakeste tall i partimålingen Opinion har gjort på vegne av Altinget og ABC Nyheter.

2,4 prosent.

La det synke inn litt.

2,4 prosent er et halvt prosentpoeng mer enn Demokratene.

Dette er KrF. Et av få norske styringspartier. Partiet har vært med i en rekke samarbeidsregjeringer, senest i siste stortingsperiode, Dette er partiet som under Kjell Magne Bondevik ledet Norge i to perioder på 1990- og 2000-tallet, og også innehadde statsministerposten i 1972-73, dengang med Lars Korvald.

«Hvor var det det butta»? for å låne Lars Saabye Christensen ord. «Hvor er det blitt av alle gutta»?

Vel, vi vet hvor det har blitt av to av dem.

Opinions måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter Partibarometer januar 2023 (endring fra november i prosentpoeng) AP: 17,7 % (+0,3) Høyre: 31,0 % (-0,7) Sp: 6,3 % (+2,8) Frp: 13,2 % (-0,1) SV: 9,5 % (+1,4) Rødt: 6,9 % (-2,6) Venstre: 4,0 % (+0,6) MDG: 4,1 (+0,2) KrF: 2,4 % (-1,2) Andre: 4,9 % (-0,8)

Opinions partibarometer for januar 2023 er basert på 967 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg

Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 3. – 4. januar

Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:

«Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

«Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»

Resultatene (n=967) må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021. Kilde: Opinion

Knut Arild Hareide tapte kampen om venstreretningen for partiet i 2018 og forsvant. (I praksis i hvert fall. Han hadde absolutt ingen verdi for partiet som samferdselsminister det halvannet siste året av den siste Solberg-regjeringen).

Kjell Ingolf Ropstad vant maktkampen i 2018, men er en flat og utydelig partileder, og greide aldri å løfte partiet. Høsten 2021 gikk det ordentlig i grøfta. Ropstad hadde oppgitt utgifter på sin folkeregistrerte adresse, som var foreldrehjemmet, og avtalt med sine foreldre å betale for seg. Stygg sak. Evjes store sønn måtte forlate partiledervervet i skam.

Sperregrensa virker som en fjern drøm. De hadde med dagens oppslutning fått ett fattig mandat på stortinget.

Altså, først splitter de et miniparti på midten med et tvungent retningsvalg med ultimatum fra partilederen. Så viser den tilsynelatende konservative og frommen nye partilederen seg å ha vært direkte uhederlig. Nå er gode råd er dyre.

Gode partilederkandidater finnes dessverre ikke.

Men det finnes en godt likt moroklump av en gosselig bestemortype blant nestlederne.

Olaug Bollestad sa ja. Tok med seg Instagram-porteføljen og mannen i bar overkropp. Men ingen tydelig politisk ambisjon. Ingenting å henge oppdraget på. Det kunne vært familie, det kunne vært flyktninger, det kunne vært masse, men KrF har ikke greid å profilere seg på noe som helst under «Fru Larkin».

Og nå er partiet nede på under to og en halv prosent, den tredje laveste oppslutningen på en meningsmåling for partiet noen gang. Sperregrensa virker som en fjern drøm. De hadde med dagens oppslutning fått ett fattig mandat på stortinget.

Det er farlig å slå fast at et parti er helt ferdig. Venstre har reist seg fra lignende nivå tidligere, for eksempel. Men aldri til gamle høyder.

Per i dag er det mest som tyder på en evighet i skyggenes dal for det gamle styringspartiet. Det er en fordel om de finner en ny partileder raskt, men det spiller egentlig liten rolle.

Kanskje det bare bare blir verre. Og hvem bryr seg?

Et politisk parti basert på en religion er uansett en anakronisme. KrF er ute av tiden.