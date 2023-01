Tenk om vi ikke hadde utvidet EU før den russiske bjørnen våknet

(I denne kommentaren – først publisert på Altinget som ABC Nyheter har et saamarbeid med – forteller den danske eks-ministeren og Venstre-politikeren Bertel Haarder om det siste EU-toppmøtet under dansk formannskap, der grunnstenene til østutvidelsen i 2004 ble lagt).

Det skjedde for nøyaktig tjue år siden. Jeg var Danmarks første europaminister og medansvarlig for EUs utvidelse med ti nye land. På samme tid hadde jeg ansvar for omleggingen av den danske innvandringspolitikken, som jeg blant annet skulle forsvare i Europaparlamentet. Det travleste året i mitt liv.

Han svarte at Fogh var den «most handsome» av alle statslederne og regjeringssjefene, og at han ville introdusere ham for sin kone!

Høydepunktet var kvelden 13. desember 2002. Alle EUs statsledere og regjeringssjefer var samlet rundt bordet i Bella Center i København. Den alltid hjelpsomme Tony Blair med oppbrettede skjorteermer, tyske Gerhard Schröder med sin store sigar, spanske José María Aznar med sin diktsamling, Frankrikes Jacques Chirac, som slett ikke var arrogant, men veldig nærværende – og Italias Silvio Berlusconi, som i likhet med Østerrike plutselig kom med et nytt krav før vi kunne sluttføre avtalen om utvidelsen.

Danmarks statsminister, Anders Fogh Rasmussen (Venstre), ba meg om å gå bort til Berlusconi og prøve å overtale ham til å droppe kravet. Jeg listet meg bort til ham og hvisket i hans øre at vi gjerne ville ta hans ønske på alvor, men ikke i kveld, da det stod så mye på spill. Han smilte bredt og bøyet seg straks. Så alvorlig var det åpenbart heller ikke ment.

Les også på Altinget: Veslemøy Hedvig Østrem: Kaskis avgjørelse bekrefter at topp-politikerlivet har en tålegrense

Godt regnskap og litt manipulasjon

Det var Dansk Radio-journalisten Mette Fugl som ved en anledning spurte Berlusconi om hva han mente om Foghs evne til å håndtere formannskapsrollen. Han svarte at Fogh var den «most handsome» av alle statslederne og regjeringssjefene, og at han ville introdusere ham for sin kone! Noe som utløste et latterbrøl blant de italienske journalistene som nettopp hadde fulgt konens utroskapsaffære i media!

Sannheten var at Fogh og de dyktige embedsmennene gjorde det strålende. Fogh smittet sine omgivelser med sin utrolige evne til å fokusere.

Fogh Rasmussen avsluttet med ordene «et nytt Europa er født» – og så fikk vi mat i kantinen! Det var et fantastisk øyeblikk.

Han hadde all oppmerksomhet rettet mot den gigantiske oppgaven det var å skulle få ti fattige land til å bli tilfreds med tiltredelsesvilkårene, mens især Tyskland måtte gå med på å betale den enorme regningen som var uunngåelig, dersom flere enn en million polske bønder skulle dekkes av EUs landbruksordninger.

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Gjennom godt regnskap og litt manipulasjon med tallene, lyktes det å få både Polen og Tyskland til å akseptere et kompromiss som begge parter kunne presentere som en seier.

Danmarks ambassadør i EU, Poul Skytte Christoffersen, mestret de intrikate ordningene til perfeksjon og fikk god hjelp av unge Jeppe Tranholm Mikkelsen, som i dag leder det danske utenriksdepartementet. Jeppe klarte seg helt uten søvn under de spenningsfylte dagene da han skulle forberede papirene mens vi andre sov.

Middag på slottet ble til fest i kantinen

Men kvelden ble lang – tiden gikk ut i de små timer. Den danske dronningen ventet på slottet med en lekker middag og en nøye uttenkt bordplan. Hva skulle vi gjøre? Så tok Chirac ordet, med støtte av Gerhard Schröder, og spurte formannskapet om vi ikke i stedet kunne spise middag ute i kantinen i Bella Center. Særlig Schröder ville hjem til sin nye kone.

Slik ble det. Den fine middagen på slottet ble deretter satt til livs av tjenerne og vaktene som hadde passet på oss! En herlig dansk utgang på det hele. Om de fikk mer vin enn det som allerede var åpnet, vet jeg ikke. Men det var dem vel unt. De hadde gjort en strålende jobb. De hadde skånet oss for de sedvanlige tumultene med barrikader, stenkasting og tåregass. Danmarks politisjef Kaj Vittrup avtalte etter sigende med demonstrantene at de kunne bryte den ytterste blokaden, men ikke den innerste!

Les også på Altinget: Elisabeth Bergskaug: Partiene bør sammenligne epler med epler når de tallfester klimakutt





Bertel Haarder Bertel Haarder, født i 1944, er styremedlem i det danske Kongelige Teater og tidligere politiker for danske Venstre. Han har vært innvalgt på det danske Folketinget i to lange perioder, 1979–1999 og 2005–2022. I løpet av sin politiske karriere har Haarder hatt en rekke statsrådsposter, sist som kirke- og kulturminister (2015–2016). Mellom 1994 og 2001 var han valgt inn som medlem av Europaparlamentet.

Det hele endte med at stats- og regjeringslederne til slutt samlet seg i Bella Center sammen med sine kolleger fra de nye medlemslandene, som hadde ventet og ventet. Og så holdt Anders Fogh sitt livs tale om «Europa, som nå spredte sine vinger over dem som hadde kjempet for deres frihet». Han avsluttet med ordene «et nytt Europa er født» – og så fikk vi mat i kantinen! Det var et fantastisk øyeblikk.

Tenk om vi ikke hadde fått utvidet EU i tide, før den russiske bjørnen våknet?

Denne artikkelen er også publisert i danske Altinget, og er oversatt av Ingrid Skovdahl.



(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).