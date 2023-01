(Denne analysen ble først publiert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Hun skulle tenke i julen. Nå har Kari Elisabeth Kaski tenkt, og landet på et nei. Hun vil ikke være SV-leder. Nå.

Dermed står Kirsti Bergstø igjen som den eneste kandidaten som per nå har sagt seg villig til å lede partiet videre etter at Audun Lysbakken trakk seg – for nettopp å få mer tid til familien. Også Bergstø har måttet telle på knappene. Som alenemor hadde hun lange diskusjoner med seg selv om det kan la seg seg gjøre. Å lede et politisk parti i 2023 er mer enn en heltidsjobb.

– Jeg vet dette vil skuffe mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig, skrev Kari Elisabeth Kaski på sin egen Facebookside mandag ettermiddag. Beskjeden hennes har vakt oppsikt i det politiske Norge. SU er særlig lei seg for at det ble konklusjonen. Internt i partiet har Kaski hatt stor støtte, særlig blant unge og urbane SV-velgere som har klima som en av sine viktigste saker.

Mindre samarbeid

«Kaski-sjokket» kaller politisk redaktør i DN, Fritdjof Jakobsen denne omdreiningen. Han viser til at Kaskis avgjørelse vil gjøre Jonas Gahr Støres opprinnelige regjeringsdrøm tilnærmet urealistisk.

Men selve Kaskis avgjørelse er ikke et sjokk. Det er en varslet beslutning og et signal om at topp-politikerlivet er eksepsjonelt krevende og har en tålegrense.

Det ville ikke ha blitt noen åpenbar walkover for Bergstø i en lederduell mot Kaski.

Det er ikke et demokratisk problem at Kaski sier nei til å stille som kandidat til et ledervalg. Men det er et varsko hvis stadig flere småbarnsforeldre forsvinner fra politiske toppverv eller blir så slitne at de trenger år på hente seg inn igjen. Da mister politikken viktige perspektiver.

Har ikke full støtte

Kaskis beslutning om å si nei til et lederverv som virket innen rekkevidde, skaper allerede uro i SV. For Kirsti Bergstø, den eneste kandidaten som nå står igjen, hvis ikke valgkomiteen finner en joker i skuffen, har ikke hele partiorganisasjonen bak seg. Kanskje bare halve. Det ville ikke ha blitt noen åpenbar walkover for Bergstø i en lederduell mot Kaski.

Valgkomiteen, som har tid frem til 4. februar med å komme med en innstilling, må nå vurdere om andre kandidater vil være bedre egnet til å ta partiet videre. De er ikke lette å få øye på. De må også vurdere hvilken ledertrio som kan sørge for bredde og fornyelse av partiet – og som også kan jobbe godt sammen.

Familievennlige grep

Diskusjonen om at toppolitikertilværelsen er altoppslukende og vanskelig å kombinere med familieliv, er ikke ny. Politikken har vært et av de samfunnsområdene i Norge der likestillingen faktisk har kommet lengst, godt hjulpet frem av kvoteringskrav på 40 prosent på valglister, i komiteer og ledelse. Dermed har småbarnsmødre – og etter hvert også flere og flere småbarnsfedre – forventet at det tas grep.

Og det er blitt tatt grep. I kommunestyrer har stadig flere valgt å legge møter til dagtid. På Stortinget har man endret på voteringstidspunkter. Flere partier har skjermet definerte tider både i ukedagene og i helgene. Venstre-leder Guri Melby, som selv er mor til to barn, definerte i høst, etter at Une Bastholm trakk seg, nye rammer for stortingsarbeidet for å gjøre det mulig å være mamma/pappa og politiker.

Hver av beslutningene som nå er tatt, fra Kaski, Lysbakken og Bastholm, er personlige valg. Bare de kjenner helhetsbildet. Men på generell basis er det fortsatt et godt stykke igjen før alle grep er brukt opp. Skal ledere i næringsliv, politikk eller media for den saks skyld, klare den tøffe balansegangen det er å være toppleder, må teamet rundt lederne styrkes. Det er mulig å håndtere stort ansvar, et høyt medietrykk og en tilværelse der man forventes å være tilgjengelig 24/7, men bare hvis du har et fungerende apparat rundt deg. I dagens debatt snakkes det oftere om ledere som maktutøvere med store privilegier, enn som ansvarshavende operatører i et krevende landskap. Derfor er det trolig en del ledere, særlig i politikken, som ikke tør å stille krav om tilrettelegging.

Vil få nye muligheter

Kaski vil kunne få nye sjanser når familiesituasjonen er en annen. Spørsmålet er om SV vil være det partiet Kaski vil ønske å lede – neste gang sjansen byr seg – dersom det nå tas i en annen retning enn den hun ønsker.

Og hva er så den retningen? Et rødgrønt folkeparti vs et tydeligere sosialistisk. En pragmatisk tilnærming til å skape politiske løsninger vs en tydeligere ideologisk fundert politikk? Et SV som fint kan kompromisse med både Ap og kanskje til og med Sp, fremfor et SV som best snakker med kjernen i partiet, samt med Rødt, kvinnebevegelse og fagbevegelse.

En av Bergstøs fremste lederegenskaper er at hun er lyttende og varm i møte med andre og at hun har levd SV-livet helt siden hun var ung. Hun har dessuten vært vikarierende partileder under Lysbakkens pappaperm, uten at det gikk helt galt av sted. Hun har mer kant i møte med politiske motstandere og ikke alltid en like tydelig appell i møte med nye velgere, men har stor støtte hos deler av partiet.

Også hun vil trenge et godt team rundt seg for å lykkes med et mulig forestående lederverv. Der har ikke SV noe valg.

