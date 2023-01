Julenissebyen Drøbak går inn i et nye året med en mulig dom hengende over hodet:

Skal private trenings- og yogasentre begrense hva en kommune kan tillate seg å etablere av tilbud? Det er tema for en rettssak som gikk i tingretten like før jul. Treningskjeden Evo og to lokale virksomheter har reist sak mot Frogn kommune, som i sin par år gamle svømmehall Bølgen også har etablert et treningssenter.

Klagerne mener at de blir rammet i sitt lokale marked av det kommunale treningssenteret som nyter godt av kommunale tilskudd og andre fordeler, som dekker underskudd. Det kalles statsstøtte etter EUs lovverk, og kan være i strid med EØS-avtalen.

Saksøkerne mener at Frogn kommune har overtrådt EØS-avtalens iverksettelsesforbud, det vil si å ha satt i gang uten å ha innhentet forhåndstillatelse fra Brussel.

Vinner de fram med sine krav, blir det dramatisk for investeringene kommunen har gjort i treningssenteret. Én ting er at de krever erstatning. Verre er det at de vil ha Follo og Nordre Østfold tingrett til å forby utbetaling av de nødvendige tilskuddene for 2021 som kommunestyret har vedtatt. Med andre ord å forhindre treningssenteret å betale sine utgifter.

Det var i februar 2022 at kommunestyret vedtok å betale drøyt 10 millioner til dekning av utgiftene til treningssenteret for 2021 og 2022. Pengene er ennå ikke utbetalt i påvente av at ESA får sett på saken.

Fritt fram for de private

Det er forståelig at saksøkerne ikke ønsker å konkurrere mot kommunale aktører som får sitt underskudd dekket, og kan ha fordeler av kryss-subsidiering (overføring av penger fra en ikke-kommersiell del til den kommersielle delen) og bruk av felles arealer og tjenester.

Én sak er at kommunen benekter at det skjer. Samtidig: Skal ikke norske kommuner ha spillerom for å tilby befolkningen rimelige tilbud for helse og velferd? Ja, kall det subsidiering hvis de folkevalgte vil prioritere det.

Dagligvarekjedene setter opp butikker klint innpå hverandre. Offentlige velferdstilbud, derimot.

I dette spørsmålet lever det private næringslivet i en annen verden. De kan kryss-subsidiere internt og behøver ikke å innhente tillatelse fra EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA for å etablere seg.

I dette tilfellet påberoper saksøkerne seg at det ikke var marked for å komme med et nytt treningssenter i byen. Altså at treningssenteret i Bølgen nødvendigvis vil være avhengig av offentlig støtte, samtidig som det konkurrer på markedet.

Det står i kontrast til hva private aktører kan tillate seg. Ett eksempel finner vi 2,5 mil nord for Drøbak.

I nabokommunen Nesodden investerte restauratøren Dag Tjersland i et kvalitetsbakeri i tilknytning til sin restaurant ved en av Norges mest trafikkerte ferjekaier, Nesoddtangen.

I 2022 etablerte så Fehmab-konsernet med nesten 130 millioner i omsetning, en filial av sitt billig-bakeri Backstube i ferjeterminalen 70 meter unna. To bakerier på så kort avstand i et lite bebygd område, går ikke. Tjersland måtte nedlegge sitt bakeri. Her var det ikke snakk om noe iverksettelsestillatelse fra ESA.

Vi ser det også i dagligvarebransjen. Kjedene setter opp butikker klint innpå hverandre. Offentlige velferdstilbud, derimot...

Spennende dager – for oss

I rettsaken hadde Frogn kommune hyret inn litt av en våpendrager, advokat Per Andreas Bjørgan. Han har ti år bak seg som ansatt i EØS-vaktbikkja ESA, de siste årene som direktør nettopp for konkurranse og statsstøtte.

Bjørgan avviser i sitt sluttinnlegg at treningssenteret har fått noen «fordel» i støttereglenes forstand, verken i form opprinnelig investering, husleie, lån, regnskapsmessig skille eller annet.

Han erkjenner likevel at kommunens vedtak om å dekke treningssenterets driftsunderskudd i 2021 og 2022 i utgangspunktet er å anse som en støttetildeling. Men påpeker han, et vilkår for at tildelingene skal vurderes opp mot EØS-avtalen, er at de er egnet til å påvirke samhandelen mellom land i EØS.

«Det er en virksomhet med begrenset omsetning og det har få eller ingen abonnenter bosatt i andre EØS-stater. Det er heller ikke ført bevis for at potensiell innvirkning på grenseoverskridende investeringer har vært mer enn i høyden marginal», konkluderer Bjørgan.

Eller som Stein Reegård, LOs tidligere sjeføkonom og medlem av det såkalte Hjelmeng-utvalget sa det: EØS-avtalen regulerer ikke forholdet mellom offentlig tjenesteyting og privat tjenesteyting innad i et land. «Statsstøtte-paragrafen» i EØS-avtalen ble innført for å forhindre subsidiekonkurranse mellom medlemslandene.

Det blir spennende dager for Frogn kommune og for saksøkerne fram til dommen faller. Og for alle landets kommuner. Hvor restriktive må de være med å gi innbyggerne gode tilbud?

