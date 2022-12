(Denne debattartikkelen ble førstc publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Sommeren for ti år siden lot jeg meg til slutt overtale, og stilte øverst på stortingslista for Senterpartiet. Jeg kom ikke inn i 2013, men jeg var veldig nærme i 2017 da jeg bare manglet 45 stemmer på utjevningsmandatet fra Vestfold. Nå er det over ett år siden jeg ble valgt inn på Stortinget som det siste faste mandatet fra Vestfold.

Sammen med de andre 168 representantene er jeg i full sving med det 167. stortingsåret.

Jeg har et norsk flagg i vindusposten på kontoret mitt på Stortinget som minner meg om norske verdier som tillit, folkestyre og demokrati. Det brukte jeg på Slottsplassen dagen da regjeringen ble presentert.

Følte på høytiden og ansvaret

Fra introduksjonsdagene på Stortinget husker jeg at alt var overveldende. Samtidig husker jeg tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen oppfordret oss til å føle på høytiden og ansvaret det var å være tillitsvalgt på Stortinget og mente at ved jevnlig å gå inn hovedinngangen på Løvebakken kunne vi kjenne på alvor ved tilliten vi er gitt som stortingsrepresentant.

Kathrine Kleveland minnes oppfordringen om å jevnlig bruke hovedinngangen til Stortinget for å kjenne på alvoret og høytiden det ligger i å være stortingsrepresentant. Foto: Senterpartiet

Stortingsgruppa vår er på 28 representanter, og dermed er vi så heldige å være flere i hver komité. Joda, som selverklært matentusiast og med bakgrunn som styreleder i både Norges Bygdekvinnelag og Nei til EU og med seks år i styret i Norges Bondelag var jeg blant dem som gjerne skulle vært i næringskomiteen. Jeg havnet i kommunal- og forvaltningskomiteen som en av tre. Her har vi ansvar for kommune- og fylkeskommunenes økonomi, for boligpolitikk, integrering og innvandring, personvern og datasikkerhet, kongehus og urfolk. Ikke mulig å kjede seg her akkurat.

Tar ansvarlige beslutninger

Mange har fulgt serien Folkevalgt og sett litt av hvordan det er å være ny på Stortinget. Og ja, det er akkurat så overveldende, men jeg stortrives og mange bidrar til at vi skal få gjort jobben vår. Jeg har mange ganger sagt at maken til ansatte her skal du lete lenge etter. De vet ikke det beste de kan gjøre for å legge til rette for at vi får gjort en god jobb enten de jobber med IT, rengjøring, eller i stortingsrestauranten.

Det er ikke tvil om at spørsmålet jeg har fått flest ganger det første året er: Har du stortingsleilighet?

Ja, jeg har en praktisk og grei leilighet der jeg stuper fornøyd i seng de kveldene jeg ikke tar toget hjem til Vestfold, og ja jeg har 60 kilometer hjem til Holmestrand, mens grensa er 40 km. Så jeg sover med god samvittighet.

Senterpartiet tør å bruke ordene nasjonal kontroll.

Det har vært tøffe tak og krevende ting å stå i, men dette er den vakta vi har fått. Det som startet med ny runde med korona, krig og energikrise, er fortsatt krevende. I stedet for stadig å smøre politikken med oljepenger, har vi lagt fram et statsbudsjettet der det spares 20 milliarder. Tapper vi oljefondet slipper vi øyeblikkets ubehag, men er ikke ansvarlige.

Vi prioriterer styrket beredskap, solidaritet med Ukraina og utjevning av sosiale og geografiske forskjeller over hele landet.

Gjennomfører på tross av krevende tider

Hurdalsplattformen, regjeringens arbeidsplan har mål om mindre geografiske og økonomiske forskjeller i landet. Jeg forstår at resultatene våre kan drukne i korona, krig og en enorm prisvekst. Men vi gjennomfører vår arbeidsplan bit for bit.

Billigere barnehage, gratis kjernetid i SFO for 1. og 2.-klassinger, full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, økt bostøtte, mer sosialhjelp, kanskje Europas beste strømkompensasjon til innbyggerne, pensjon fra første krone, et mer ryddig arbeidsliv, flere fastleger, støtte til grønn omstilling til næringslivet og midler til hydrogenprosjekt og karbonfangst. Raskt internett uansett hvor du bor. Et jordbruksoppgjør som ga matprodusentene tro på framtida. Senterpartiet tør å bruke ordene nasjonal kontroll og kjøpte Meråker bruk når det sto i fare for å bli solgt ut av landet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte Vestfold dagen statsbudsjettet skulle presenteres. I Stavern var budskapet trygghet og solidaritet i ei urolig tid. 100 ekstra politistudieplasser, mer til sivil beredskap, nasjonal sikkerhet, kriminalomsorg og opptrappingsplan for psykisk helse var blant satsingsområdene justisministeren la fram. I tillegg har vi satt i gang både en totalberedskapskommisjon og en forsvarskommisjon.

Prioriterer mindre geografiske og økonomiske forskjeller

Vi skulle selvsagt ønske at vi kunne økt velferdssatsene langt mer, sluppet å innført nye skatter for de som tjener mest og samtidig unngått økt prisvekst. Dessverre er ikke virkeligheten slik. Så ja, det må tøffe prioriteringer til.

Kathrine Kleveland sitter også i Nordisk råd, her er hun sammen med partileder Trygve S Vedum under markering av Nordens dag på Stortinget i mars. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrer med mål om mindre geografiske og økonomiske forskjeller. Med økende rente og prisøkning er det budsjettpolitikk som fordeler. Det er det vi gjør med budsjettet nå! Vi går ikke utenom, men gjennom, vi tar kloke valg for vanskelige tider.

Det er nominasjonstider, og jeg har ikke angret en dag på at jeg tok skrittet inn i partipolitikken for ti år siden. Jeg har vært i både opposisjon og posisjon disse årene, men det føles virkelig meningsfullt å få bidra konkret i vilkårene for samfunnsutviklingen.

Enten du er enig med meg i hva jeg har skrevet eller ei, så ta i bruk demokratiet, finn ditt parti, bruk ditt engasjement og din stemme!

