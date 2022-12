( Denne analysen ble først publisert på norsk på Altinget.no, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

President Putins krig i Ukraina skader det avanserte internasjonale modelleringsarbeidet for å forutsi klimaendringer. Forskerne bak klimamodellene må nå klare seg uten nøkkeldata fra Russlands kolossale arktiske provinser, der temperaturen i likhet med andre deler av Arktis stiger fire ganger så raskt som i resten av verden.

Uten en jevn strøm av data og forskning fra denne delen av Arktis, vil resten av verden miste viktig kunnskap om naturen og den forventede utviklingen av klimakrisen.

Danmark, USA, EU og resten av den vestlige verden har stanset så godt som alt samarbeid med russiske forskningsinstitusjoner, og danske, tyske og andre utenlandske forskere som tidligere har hentet data om atmosfære, polaris og permafrost i russisk Arktis, kan ikke lenger komme inn i Russland.

En av Danmarks fremste forskere på permafrost, professor Hanne Hvidtfeldt Christiansen, som jobber ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard, fortalte meg om det voksende dilemmaet på årsmøtet for danske, grønlandske og færøyske polforskere på Hindsgavl slott utenfor Middelfart, Danmark nylig:

– Halvparten av Arktis leverer ikke data. Vi har ikke tilgang til hva som egentlig foregår. Vi trenger hele Arktis når du for eksempel skal verifisere modellene dine. Det er mange russiske og andre forskere som har brukt tid på å bygge målinger av for eksempel permafrost i Sibir, der den tykkeste permafrosten i verden finnes, men vi har ikke lenger tilgang til disse dataene. Det er større usikkerhet om hvorvidt modellene er riktig. Det blir en joker i jobben man gjør, sier hun.

Arktis på pause

Problemene begynte i mars, da den danske regjeringen, sammen med de seks andre vestlige regjeringene i Arktisk råd, satte alt samarbeid med Russland i Arktisk råd på vent – inkludert de mange forskningsprogrammene som utgjør kjernen i rådets arbeid. Samtidig har EU stanset all kontakt med Russland i EU-finansierte forskningsprogrammer.

Diplomatiet frykter et langsiktig gap i samarbeidet.

Pausen i Arktisk råds samarbeid med Russland har ingen satt utløpsdato, og politikerne bak vedtaket har ikke spesifisert kriterier for når den kan oppheves.

I forskningsmiljøene regnes det derfor med potensielt ganske langsiktige negative effekter.

– Så langt tenker vi ikke så mye på det, fordi vi tidligere har hatt en viss tilgang på data fra Russland. Men hva med fremtiden? Hvis jeg kan være litt dyster, kan det ta en generasjon før vi har disse tingene i gang igjen, sier Hanne Hvidtfeldt Christiansen.

Diplomatiet frykter også et langsiktig gap i samarbeidet. Selv erfarne diplomater snakker nå om utsiktene til «sameksistens» i stedet for «samarbeid» med Russland i Arktis.

På den årlige Arctic Circle-konferansen, som samlet mer enn 2000 deltakere i Reykjavik i oktober, sa David Balton, som leder president Bidens arktiske styringskomité, at etter Russlands invasjon av Ukraina ble det seriøst vurdert å droppe «samarbeidet med alle» i USAs siste arktiske strategi, publisert 7. oktober.

Nordisk formannskap

David Balton advarte også om at all kontakt med vestlige forskere kan være farlig for russiske forskere; en advarsel som ble gjentatt i Middelfart i forrige uke.

Men mer optimistiske forskere, diplomater og politikere som Aaja Chemnitz, parlamentsmedlem for inuittene Ataqatigiit, ser et visst håp i at Norge erstatter Russland som leder av Arktisk råd i mai 2023, og at det fra 2025 blir Danmarks og deretter Sveriges tur, til sammen seks år med nordisk formannskap og muligheter for koordinering.

Aaja Chemnitz, som også er president i Arctic Parliamentarians, et samarbeidsorgan for politikere fra de åtte arktiske nasjonene, håper at en langsom oppmykning av forholdet til Russland i Arktis kan begynne høsten 2023:

– For de aller fleste aktører i Arktis er krigen i Ukraina avgjørende for om man vil samarbeide med Russland eller ikke. Men jeg tror at fra mai neste år vil Norge begynne å endre noen ting. Vi må ha en diskusjon om hva vi skal prøve å få til i Arktisk råd hvis krigen i Ukraina trekker ut i flere år – kanskje et helt tiår, fortalte hun meg i Middelfart.

Forskning i Arktis kan være noe av det første vi kan samarbeide med Russland om igjen: – Jeg håper at vi med utsikter til seks år med nordisk formannskap kan ha en diskusjon om vi på et tidspunkt kan samarbeide med enkeltaktører i Russland på forskningsfeltet, sier hun.

Det er en historisk presedens her.

Under den kalde krigen bidro USA, Kina, Russland og Canada til å myke opp de harde politiske frontene nettopp ved å samarbeide om forskning på permafrost i International Permafrost Association:

– De besøkte og lærte om permafrost hos hverandre, og dette var helt klart noe de også gjorde for å drive en bredere utvikling, sier Hanne Hvidtfeldt Christiansen, som var president for IPA fra 2016 til 2020.

International Permafrost Association ble grunnlagt i 1983 og bidrar fortsatt til forskningsdiplomati.

Dansk plan

Før kunngjøringen av Folketingets valg via Forum for arktisk forskning, sendte universitetene, sammen med DMI og en rekke andre institusjoner, et forslag til høyere utdannings- og vitenskapsminister Jesper Petersen om en ekstraordinær femårig polarforskningsinnsats verdt 300 millioner danske kroner.

De håper at en ny regjering vil behandle forslaget tidlig i 2023, når et forsinket budsjett for 2023 forhåpentligvis skal være på plass.

I 2020 bidro polforskerne på Grønland, Færøyene og Danmark med til sammen 662 årsverk – inkludert 107 på Grønland og 42 på Færøyene. De 300 millioner danske kronene vil øke polarforskningen i henhold til strategisk utvalgte mål.

Jesper Petersen antydet før valget at en del av pengene kanskje kunne finnes blant de ekstra milliardene til forsvaret som et flertall på Christiansborg allerede er enige om.

Forsvaret støtter allerede forskning i Arktis med skipsfart og annen logistikk, og Forsvaret selv er i økende grad avhengig av ny kunnskap om polaris, stormer og andre klimafenomener.

Internasjonal bekymring

Forskere må navigere i et stadig mer spent Arktis, men det vil være uten Russland; Professor Donie Bret-Harte, vitenskapelig direktør for USAs største arktiske forskningsstasjon, Toolik Field Station i Alaska, fortalte meg noen uker før møtet i Middelfart hvordan russiske forskere også har problemer fordi de må klare seg uten penger fra internasjonale forskningsprogrammer: «Pausen i samarbeidet har gjort det mye vanskeligere for mange russiske forskere å jobbe, fordi deres tilgang til finansiering har krympet. Jeg tror det vil være et stort gap i vår kunnskap,» sa hun under et møte på Island i INTERACT, et pan-arktisk nettverk av arktiske forskningsstasjoner som nå må klare seg uten russiske medlemmer.

Hun, som David Balton fra president Bidens arktiske råd, advarte om risikoen enhver kontakt med Vesten betyr for russiske forskere, og hun spådde en lang skadeperiode: «Jo lenger pausen varer, jo vanskeligere vil det være å få ting i gang igjen etterpå», sa hun.

Men selv opprettholder hun personlige, private relasjoner: «Jeg mener at sanksjonene mot Russland er helt passende, og jeg er glad for å overholde dem. Jeg føler imidlertid sterkt at innsatsen som gjøres på individnivå for å opprettholde samarbeidet, ikke bør stoppes. Putin forsøker å isolere sitt folk; det synes jeg ikke vi skal hjelpe ham med».

En av hennes kolleger, den britiske professoren Terry Callaghan, som i mer enn 50 år har drevet polarforskning ofte i samarbeid med russiske kolleger, anser tilgang til russisk Arktis som uunnværlig, og en viss grad av kontakt bør opprettholdes på et privat nivå til tross for krigen i Ukraina: «Landområdene er sentrale for å forstå tilbakemeldingsmekanismene, som igjen avgjør hva som skjer med klimaet og det biologiske mangfoldet i resten av kloden. Vi kan se fra satellittbilder hva som skjer på jordens overflate, men vi kan ikke forstå hvorfor endringene finner sted. Vi er nødt til å ha folk på bakken», sier han.

– Det har tatt mer enn 30 år å bygge tillit og samarbeid siden Sovjetunionen kollapset. Når den tilliten er ødelagt, vil det ikke være en rask prosess å bygge den opp igjen. Vi må bevare noen broer. Hvis vi ikke har noen i det hele tatt, vil det være en katastrofe for fremtiden, sier han.

