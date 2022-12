Lakseskatt er det siste vi trenger

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

For et par måneder siden annonserte regjeringen at de vil innføre en grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Dette kommer på toppen av de allerede høye skattene næringen betaler. Konsekvensene av denne politikken har allerede slått hardt ut.

Lakseselskapene har varslet hundrevis av permitteringer – så langt. Det er riktignok ikke alle permitteringene i næringen som skyldes den nye skatten, men ifølge bedriftene selv er det snakk om hundrevis av permitteringer som er direkte knyttet til lakseskatten.

Næringen varsler også at de nå må bremse opp store investeringer på grunn av skattesjokket.

Regjeringen straffer næringen

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har tidligere sagt at de var motstandere av skatten de nå skal innføre. Sammen med Ap skal de nå føre en politikk som i praksis straffer en næring som faktisk er lønnsom uten subsidier, og som bidrar med arbeidsplasser langs kysten.

Laksenæringen vil allerede se en økt produksjonsavgift neste år. På toppen av dette vil altså regjeringen nå innføre enda en skatteøkning som de ikke engang har drøftet med næringen i forkant.

Ifølge regjeringens egne anslag vil staten hente inn mellom tre og fire milliarder kroner fra denne skatten årlig. Dette utgjør 0,2 prosent av pengene vi bruker i løpet av et år. Det er en så liten sum at regjeringen enkelt kan hente disse pengene ved å rydde opp i statens sløsing.

Regjeringen risikerer tusenvis av arbeidsløse langs kysten

I Norge bruker staten over dobbelt så mye penger per innbygger sammenlignet med Sverige og Finland. Én av tre norske arbeidere jobber i dag i offentlig sektor. Samtidig fosser pengene inn i statskassa fra energieksporten vår.

Tar man disse forholdene i betraktning, kan man ikke rimelig mene at staten i dag tar inn for lite penger fra skatter og avgifter, eller at vi trenger en netto vekst av offentlig pengebruk.

Staten er søkkrik. Det finnes ingen unnskyldning for å skulle heve skatter før man rydder opp i den offentlige pengebruken.

Likevel er regjeringen villig til å risikere å gjøre tusenvis arbeidsløse langs kysten for å hente noen flere kroner. Sånn skal vi ikke behandle bedrifter som skaper lønnsomme arbeidsplasser i distriktene.

Bør holde skattetrykket nede

Forutsigbarhet er viktig for næringslivet. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Vi kan ikke vri og vende skattesystemet mot de som til enhver tid klarer å gå i pluss fordi den sittende regjeringen trenger inndekning i budsjettet sitt.

Det er også verdt å påpeke at laksenæringen har stor verdi for Norges selvforsyning av mat. Laksenæringen produserer daglig 20 millioner måltider. Det er 4 måltid per nordmann hver eneste dag.

Alt man skatter får man mindre av. Derfor bør vi streve for å holde skattetrykket så lavt som mulig til enhver tid. Norge må være et konkurransedyktig land for næringslivet. Dette er ikke en bekymring sosialistene i dagens regjering ser ut til å dele med oss på høyresiden.

Det eneste regjeringen kan skryte på seg så langt, er hvor mange verdiskapere de har jaget ut av landet. Dessverre ser det ut som de har planer om å jage ut flere.

