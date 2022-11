En solid langfinger midt i fleisen til alle som vil kjøpe elbil

Tirsdag kveld ble budsjettforliket lekket. Regjeringen og SV har staket ut kursen for 2023. Som vanlig skaper statsbudsjettet og prioriteringene der debatt. Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er sterkt kritisk til de nye avgiftene på biler:

Det går mot en mørkere tid for de som skal kjøpe bil. Mye mørkere. Det er klart etter at regjeringen, med støtte fra SV, la fram det endelige statsbudsjettet i går kveld.

Jeg tror konsekvensene av dette kan bli større enn politikerne som har vedtatt budsjettet helt skjønner. For dette er mer enn bare tall på et papir. Det er kroner og ører ut av folks lommebok – og rett inn i statens allerede dype lommer. Akkurat som vi har sett allerede, på strøm og drivstoff.

Er det rart vi blir opprørt?!

Overraskende

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst, ble en hel bransje tatt på senga. Joda, det var forventet at det kunne bli noe avgift på elbiler, for aller første gang. Man kunne jo håpe at det skulle skyves enda ett år. Eller i alle fall fram til sommeren. Men slik ble det ikke.

Forslaget var innføring av moms på elbiler på den delen av prisen som overstiger 500.000 kroner. Og at den skulle gjelde fra 1. januar.

Her minner vi om at beløpsgrensen er mindre enn folk flest bruker når de kjøper nybil. Ikke minst de som vil ha en fullverdig familiebil med fornuftig rekkevidde og gjerne firehjulsdrift.

Men det som ikke bare var skuffende, men rent ut en stor overraskelse, var forslaget om vektavgift. Som skal gjelde alle biler. Den var det de færreste som så komme.

Likevel, tenkte vi, dette blir ryddet opp i når det endelige budsjettet skal vedtas. Man må jo ha litt å forhandle med. SV fikser dette.

Men neida. Budsjettpartner SV har bare nikket og smilt – og stemt ja, til hele pakken. Og vi som trodde SV var elbilens venn. Tydeligvis ikke.

I stedet er de med å servere en førjulsgave ingen har ønsket seg.

Viser fingeren til deg og meg

Budsjettforliket gir bransjen en solid utfordring i et allerede vanskelig marked. Statsbudsjettet er rett og slett en langfinger midt i fleisen på deg og meg – og på satsningen på elbil.

I 2022 kommer åtte av ti solgte nybiler til å være elektriske. Vi er sånn sett foran skjema, med tanke på 100 prosent nullutslippsbiler i 2025. Men nå kommer den positive trenden til å få en knekk. Bare vent å se.

Prisøkningen på alle biler kommer dessuten som nok en økt utgift for folk flest. Fra før har vi høyere strømpriser, dyrere mat og drivstoff – og det ene rentehoppet etter det andre. Og i Ukraina raser en krig som ingen helt vet hva vil ende i. Usikkerheten preger oss på mange nivåer.

Stålsetter seg

Handlekraften er sterkt redusert. Hyttemarkedet har allerede stoppet opp. Båt- og bobilbransjen har merket det samme. På sensommeren har også bilbransjen sett at det tørker raskt opp. De har riktignok masse utleveringer i tiden framover, men det er i stor grad salg gjort for lenge siden.

La det være klinkende klart: Etter rekordåret i fjor, stålsetter bilbransjen seg nå på en skikkelig nedtur.

Folk flest snører igjen pengesekken.

Nordmenns samlede kjøpekraft er altså betydelig redusert. I tillegg kommer helt vanlige, folkelige familiebiler til å øke i pris. Norges mest solgte bil i 2022, Tesla Model Y Long Range, vil for eksempel få 33.000 kroner i økte avgifter. Mange vil øke betydelig mer.

Nå skal vi melkes

De siste årene har vi ikke bare fått en langt mer miljøvennlig bilpark. Vi har også fornyet den drastisk – og har dermed en langt tryggere bilpark enn tidligere. Vi har byttet ut en rekke gamle, trafikkfarlige og lite miljøvennlige biler.

Nå beveger vi oss tilbake mot tilstandene vi hadde før elbilene slo gjennom. Det betyr at bilen tydeligvis – uansett hvor uslippsfri den er – oppfattes som en luksus. Ikke som en bruksgjenstand. Her skal de som kjøper og bruker den melkes så det merkes.

Det føles som å gå baklengs inn i framtiden.

Bare én vinner

At bilen beskattes som en luksusvare er en svært merkelig strategi i et land som Norge. Et langstrakt land der bilen er helt avgjørende for at hverdagen skal gå rundt. Politikerne burde ta en studietur bort fra Ringvei 1, 2 og 3. Bort fra el-sparkesykler, trikker, t-baner, godt utbygde buss og togtilbud – og se hvordan realiteten faktisk er.

Festen som vi har hatt i noen år, knyttet til avgiftsfrie elbiler, er altså over. Taperne er folk flest – og miljøet.

Men selv om festen er over, er det er det litt kake igjen. Den tilfaller i sin helhet staten – som får enda mer penger i kassen.

