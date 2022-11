«Nær folk i hele Norge», sa Vedum. «Helt fjernt», svarte folket

(Denne kommentaren ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Natten mellom mandag og tirsdag var det knapt noen minutters søvn å få for Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Klokken 6 kunne han legge kalkulatoren i skuffen og si seg fornøyd med høstens lengste dragkamp, kampen om budsjettflertallet.

Og da han sto sammen med budsjettkameratene Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken i Stortingets vandrehall 12 timer senere, hadde et par timers søvn gjort lite med de mørke ringene under øynene. Huden var grå. Smilet var stivt.

Budsjettforhandlinger er ikke for pyser, og de drevne politikerne vi så i manesjen tirsdag, elsker det vanligvis.

Dragkampen, hemmeligholdet, taktikken, oppmerksomheten. Men også følelsen av at det er noe som står på spill. «Når vi må prioritere, må vi virkelig tenke igjennom hvilken politikk vi vil skape», sa sjefsforhandler Eigil Knutsen (Ap) til Altinget tirsdag kveld.

Alle vil være vinnere

Og når alle excel-tabellene er ferdigsnekret, må budskapet finpusses. Et budsjettflertall skal kunne selges inn som en fest, også når det er snev av blåmandag gjemt unna i «det som ikke nevnes». Alle partiene er nødt til å gå imot egen overbevisning på en rekke små og store saker når det parlamentariske grunnlaget er som det er. Alle partiene har fått sine seire i det budsjettet som ble presentert, men det er noe lettere å få øye på SVs seire enn Senterpartiets.

Spørsmålet er om «billigere anleggsdiesel» er nok til å overbevise noen flere Sp-velgere. For nå har også kjernevelgerne satt seg på gjerdet – fra den posisjonen ser de et parti de hadde langt større forhåpninger til og som de ikke helt kjenner igjen.

Altinget bringer i dag sin aller første partimåling i samarbeid med ABC Nyheter, utført av Opinion. Det er nok den verste målingen Sp har hatt siden Vedum ble partileder. Ikke bare ender partiet med minimale 3,5 prosent – og ville altså ha havnet under sperregrensen dersom det var valg. Men langt verre er det at partiet ikke ville ha vært representert på Stortinget.

Null representanter.

Det smaker bittert på en dag der det skulle feires en ny retning for landet – med et omfordelende budsjett som tilgodeser både «folk flest» og de «aller mest sårbare blant oss».

Lojaliteten er borte

Nå er dette en enkeltmåling, og mandatfordeling i slike målinger vil det alltid hefte noe usikkerhet ved. Men signalet er tydelig. Lojaliteten fra Sp-velgerne er tilnærmet på frysepunktet.

Opinions måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter Opinions partibarometer for november 2022, utført på vegne av ABC Nyheter og Altinget er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg på 951 personer. Intervjuene er gjennomført i perioden 22. - 24. november. Ap gjør nok en svak måling, selv om de går fram 0,5 prosentpoeng fra forrige måling til en oppslutning på 17,4 prosent. Kun 46 prosent av de som sier at de stemte Ap ved stortingsvalget i fjor, oppgir at de ville stemt på partiet dersom det var valg i morgen. 3 av 10 Ap-velgere sitter på gjerdet. Ap mister flest velgere til Høyre (9 prosent). Sp faller under sperregrensen til en oppslutning på 3,5 prosent, og de vinner heller ingen distriktsmandater. Det betyr at Sp faller helt ut av Stortinget på denne målingen. Sp har svært lav lojalitet på denne målingen: Kun 20 prosent av de som stemte Sp ved valget sier de vil stemme på partiet igjen. 3 av 10 Sp-velgere har satt seg på gjerdet. I tillegg mister partiet velgere til alle partier bortsett fra Ap. Sp mister flest velgere til Høyre (16 prosengt), Rødt (9 prosent) og Frp (5 prosent). Målingen viser et klart flertall for Høyre og Frp, der Høyre holder stand som landets største parti (31,6 prosent), mens Frp ligger stabilt på 13-tallet. Til sammen ville de to partiene fått 96 av 169 mandater om det var valg i dag, og klart flertall. Rødt går mest frem, med to prosentpoeng til 9,5 prosent. Dette er partiets nest beste måling etter valget (10,3 prosent i februar). MDG, KrF og Venstre ligger under sperregrensen. KrF lå over sperregrensen ved forrige måling. MDG har ikke vært over sperregrensen siden mars i år, mens Venstre ikke har vært over siden september. Gruppen andre partier går frem sammenlignet med forrige måling. Det er Industri- og næringspartiet (INP) som er størst i denne gruppen med en oppslutning på 2,4 prosent. Spørsmål og feilmargin: Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021. Kilde: Opinion

Hva kan forklaringen være? Ved å se på tre Sp-profiler som har vært i medienes søkelys de siste ukene, eller som burde ha vært det, er det mulig å ane noen konturer:

Forrige uke skrev Sandra Borch om ekkokamrene i landbruket, i sin spalte i Altinget. «Jeg kjenner meg ikke igjen i det ensidige bildet som tegnes av norsk jordbruk på Facebook. De gode historiene drukner», skrev hun. I teksten gir hun mye kred til bønder og anerkjenner deres slit. Men hun savner motstemmene, særlig i sosiale medier.

Borch fikk svar. Både i Altinget og i Nationen har debatten gått friskt etter kommentaren. Senest tirsdag møttes bonde Guro Hansen og Borch i Dagsnytt 18. Og selv om Borch egentlig har invitert til en debatt om ytringsansvar og sosiale medier, en debatt som absolutt har relevans, blir hun tolket av flere som om hun ikke tar bøndenes alvorlige historier på alvor.

Avstanden mellom opplevd liv og «livet i politikkbobla i Oslo» virker formidabel – og for et parti som har kritisert Oslo-makt og elite, er det ikke så greit å selv inneha den mektiges rolle.

Persona non grata

Og hva har egentlig skjedd med Ola Borten Moe? Nestlederen, bonden og maktspilleren som har lagt premissene for Sps politiske agenda i en årrekke. Nå er han forsknings- og høyere utdanningsminister og er erklært persona non grata på flere utdanningsinstitusjoner. Studentene opplever ikke at de blir lyttet til eller blir tatt på alvor. Noe av det som har provosert aller mest, er hans respons på undersøkelsen som viste at 1 av 5 studenter har hatt selvmordstanker. Når han svarer at et flertall ikke har det, er det jo i og for seg riktig, men de som hører svaret hans, hører en mektig statsråd som ikke tar deprimerte studenter på alvor.

Når det er urolige tider, trengs det trygge, synlige og tydelige ledere. Det opplever ikke velgerne at Senterpartiet leverer på.

Usynlig forsvarsminister midt i krigen

Og så har du statsråd nummer 3, forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Hvordan er det mulig å være såpass usynlig når det er krig i Europa, når vi endrer forsvarspolitikk over natta, og når naboen vår i nord sender spioner med droner og båter med gåtefulle oppdrag nær offshoreinstallasjonene våre?

Når det er urolige tider, trengs det trygge, synlige og tydelige ledere. Det opplever ikke velgerne at Senterpartiet leverer på.

Når budskapet ikke når inn

Når regjeringspartiene blir møtt med dårlige målinger uke etter uke, svarer de nærmest på autopilot: «Det er krevende tider. Vi skjønner at det er vanskelig for mange. Vi lytter og forstår deres virkelighetsbeskrivelser».

Tirsdagens fasit for neste års budsjett viser at det Stortinget nordmenn valgte i fjor, har gitt flertall til et langt mer omfordelende budsjett enn det deres forgjengere i regjeringskontorene leverte.

Problemet er bare at de som har skoene på, ikke opplever seg hørt og forstått. Kulepunktene i debatt etter debatt, i tale etter tale, om dyrtid, inflasjon og krig, når ikke inn. Da hjelper det ikke å si «dere tar feil» når kritikken hagler.

