Hyttedrømmen er sterk i Norge. Men fritidsbolig innebærer også mer-kostnader. Og i en tid da strømmen er så dyr som den er i Sør-Norge, blir det ytterligere dyrt å eie ei hytte. For selv om det gis strømstøtte til privatboliger, gir myndighetene ingen støtte til strømregningene på fritidsboligen.

Det har ført til at mange vurderer å melde flytting til hytta. Velger du å gå for en slik løsning må du ta høyde for at skatten kan bli dyrere. Derfor er det smart å regne på hva slags utslag en slik flytting vil kunne føre til.

Flyttingen til hytta kan nemlig gi utslag på formuesskatten din. For hovedregel er at primærbolig verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, mens hytter skal ha en maksimal formuesverdi av 30 prosent av markedsverdien. Men mange hytter er verdsatt vesentlig lavere enn 30 prosent. Og dersom hytta er verdsatt til for eksempel 10 prosent av verdien, vil verdsettelsen som primærbolig kunne være vesentlig høyere.

Flytter du til hytta vil ikke det opprinnelige hjemmet endre karakter til fritidsbolig og få formuesskatt deretter.

Dersom fritidsboligen endres til et fast bosted, må det gjennomføres en ny verdivurdering. Det kan være smart å regne på hvilke utslag de aktuelle endringene vil kunne få.

En annen utfordring ved å flytte til hytta som mange nok ikke tar med i beregningen, er kostnadene knyttet til boligen som i dag er registrert som primærbolig. For flytter du til hytta vil ikke det opprinnelige hjemmet endre karakter til fritidsbolig og få formuesskatt deretter. Snarere vil den bli beskattet som en sekundærbolig. Det innebærer at verdsettelsen settes til 95 prosent av eiendommens beregnede salgsverdi, altså langt høyere enn de opprinnelige 25 prosentene.

En annen ting verdt å sjekke før du eventuelt melder flytting er hva slags eiendomsskatt kommunen hytta ligger i har. I noen kommuner kan det i praksis være slik at fritidsboliger lavere skattlegges lavere enn helårsboliger. Altså risikerer du å få høyere eiendomsskatt på fritidsboligen om denne endres til primærbolig. I tillegg risikerer du å måtte betale høyere kommunale avgifter på toppen av dette.

Det er klart det er fristende å «rømme» fra høye strømpriser, men sikrer du ikke all informasjon risikerer du at regningen blir høy.

