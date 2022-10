Skjønt gjerde? Det er snakk om to høye gjerder med Nato-piggtråd, bevegelsesfølere og strøm her og der. Mellom dem går det en grusvei der patruljebiler raskt kan kjøre fram og tilbake på den 175 kilometer lange strekningen mot Serbia. Serbia er midt i smørøyet for den såkalte Vest-Balkanruten.

Bildene fra fjernstyrte kameraer overvåkes av grensevakter i en Schengen-kommandosentral i en nærliggende ungarsk landsby. Når de ser mistenkelige skikkelser, varsler de patruljene på bakken.

Så skulle man tro at Schengen-området er trygt for denne viktigste Balkan-ruta for flyktninger og migranter? Vel, i den nærliggende serbiske byen Subotica skal salget av stiger etter sigende gå så det griner. Videoer de ungarske grensevaktene har tatt opp, viser flokker av migranter som setter stigene opp mot gjerdet og klatrer over.

Migranter skyter også med sprettert med klinkekuler mot de ungarske vaktene. Skudd har blitt hørt på serbisk side av grensa, der mange migranter har samlet seg.

Helsingforskomiteen i Ungarn viser på sin side fram bildet av en migrant med blodig skalle etter angivelig å ha blitt banket opp av det ungarske grensevernet. Som altså også er vårt ytre grensevern, siden det er fri flyt av mennesker som kommer seg innenfor landene som er med i Schengen-avtalen.

EU og ulovligheter her og der

Trass i disse hindringene har ungarsk politi så langt i år fakket nesten 200.000 personer som likevel har kommet seg inn i landet over disse gjerdene. En viktig forklaring er at migrantene gjør sine framstøt på så mange punkter samtidig at vaktmannskapene ikke strekker til. Men et stort antall blir altså tatt når de har entret landet.

Ingen illegale migranter som kommer seg inn i landet, får asylsøknaden behandlet. De blir vist ut av en port i det ytterste gjerdet mot Serbia.

225 menneskesmuglere var per september fengslet.

Ungarn har selv finansiert og opererer dette avanserte Schengen-vernet. EUs felles organisasjon for yttergrensene, Frontex, trakk seg ut av Ungarn i februar 2021. Begrunnelsen var at Ungarns praksis med å sende asylsøkere tilbake til Serbia, er ulovlig.

Selv har Frontex blitt tatt i å dekke over at Hellas gjør noe lignende, men atskillig farligere, nemlig å tvinge skrøpelige farkoster med asylsøkere tilbake til tyrkisk farvann. Men der har Frontex forblitt.

Ungarn påpeker at migrantene de prompte utviser, kommer fra et trygt land og blir utvist tilbake til et trygt land, Serbia, og må ha passert minst ett annet trygt land.

– Du vet, EU har sine politiske uoverensstemmelser med Ungarn, svarer en anonym ungarsk grenseoffiser tørt på spørsmål om hvorfor Frontex trakk seg derfra.

Kontrollrommet for overvåkning av den ungarske grensen mot Serbia. Foto: Thomas Vermes

Slipper ingen inn for asylbehandling

Hvor mange som har kommet inn i Schengen uten å bli oppdaget, vet ingen. Men alarmen har gått i EU, melder Politico.com.

Det er registrert tre ganger så mange papirløse migranter som har kommet seg inn via Balkan-ruta i årets ni første måneder, sammenlignet med i fjor.

Europa vil trolig oppleve en ny migrasjonsbølge, argumenterer professorene Pernille Rieker ved NUPI og Christian Kaunert ved Dublin City University og University of South Wales i denne podcasten. Men er Europa forberedt? spør de.

Også i Sveits vokser uroen for en ny migrantbølge. Der har de registrert 22.000 asylsøknader så langt i år, 7000 mer enn i fjor. Dette er vel og merke i tillegg til flyktninger fra Ukraina, melder Neue Zürcher Zeitung.

Uroen for migrasjonspresset var tema for uoffisielle møter under EU-toppmøtet torsdag og for EU-landenes innenriksministre fredag denne uka.

Hva skjer så med de mange papirløse asylsøkerne som blir tatt i Ungarn? Det er ikke etter boka.

Ingen illegale migranter som kommer seg inn i landet, får asylsøknaden behandlet. De blir vist ut av en port i det ytterste gjerdet mot Serbia. Gjerdet står 3-4 meter inn på ungarsk territorium. Når porten smekker igjen bak dem, står de utviste formelt på ungarsk jord fortsatt. Så har de «valget» om å forbli der, eller vandre tilbake til Serbia.

Hva så med asylsøkere og migranter som henvender seg i en av de offisielle grenseovergangene? Også de blir avvist, med beskjed om at asylsøknader må leveres i en ungarsk ambassade, i dette tilfellet i Beograd.

Ifølge Helsingforskomiteen har nesten ingen fått innvilget tilgang til Ungarn for asylbehandling via denne ambassaden.

Ifølge ungarske myndigheter er det ytterst få som har levert søknad ved ambassaden. Ungarske myndigheter mener det er vanskelig og svært ressurskrevende å fastslå identiteten til papirløse asylsøkere. Og har de først kommet innenfor Schengen-området, er det svært få det lar seg gjøre å returnere.

Hundretusener presser på nå, hva med åpning?

Realiteten er, antar jeg, at mange regjeringer ser at bokstavtro etterlevelse av konvensjonene ville medført uante migrasjonsstrømmer.

Allerede for flere år siden fastslo en svensk forsker at «asylretten er uærlig og bør skrotes.»

I 2017 konstaterte UDI-sjef Frode Forfang at dagens asylsystem ikke er bærekraftig.

Saken er at asylretten tilsier at mange millioner mennesker på kloden har rett til å få opphold i Norge, bare de klarer å komme seg hit.

Men land som Italia, Hellas og Ungarn ligger mer «midt i løypa». Under flyktningekrisa i 2015 oppsto det panikk i Justisdepartementet også i Norge. I alt 5465 asylsøkere kom syklende fra Russland over grensa på Storskog. Til slutt ble de nektet adgang for å få asylsøknaden behandlet inne i landet. Selv om de var en brøkdel av migrantstrømmene Ungarn og andre land opplever nå.

1054 av de som kom til Norge, fikk opphold og er bosatt i en kommune. Like mange befinner seg i andre land i Europa, mens 1217 rett og slett forsvant. Ingen vet hvor de er, oppsummerte NRK.

Sammenlign da med hva vi måtte ventet oss dersom Ungarn nå slapp inn alle som ville få sine søknader behandlet – slik de ifølge reglene har krav på.

Det heter at søknadene skal behandles i det første Schengen-landet de kommer til. Men de kan ikke interneres, så hvor de ville tatt veien, er uvisst. Norge og andre skandinaviske land går for å være populære, i tillegg til Tyskland.

Nå vokser migrantstrømmene langs Balkan-ruta. Hvis Ungarn åpnet grensene for asylsøkere, ville nyheten spre seg som ild i tørt gress. Hvor mange migranter ville da strømme til Europa, når vi ser at hundretusener nå gjør det i en situasjon med de enormt vanskelige barrierene for å komme inn i Ungarn, EU og Schengen?

Kort og godt:

Hva skulle vi gjort uten ungarerne?

