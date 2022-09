De siste årene har både Ola og Kari tatt Trollpikken i sin munn.

Til selveste Valentinsdagen 14. februar tok Innovasjon Norge skrittet fullt ut og gikk til overfallsangrep på hele verden med oppfordring om å la seg sex-inspirere til en Norges-tur med håp om at det går troll i ord.

Å få turister til å komme til Norge for å la seg inspirere av «the Troll´s dick» vil neppe oppfylle Statsminister-Ernas berømte nyttårsønske om at fødelstallet i Norge må økes. Det hjelper lite å øke antallet unnfangelser i landet så lenge ungene fødes og vokser opp under andre valutaer enn den norske kronen.

Sexpirasjon



Heldigvis har vi her til lands århundregamle sexinspirasjonssteder til bruk langt utenfor befruktbygdene i Hardanger å ty til:

Mens det regjeringsfinansierte innovasjonskontoret tilbyr turister opplevelser til kåtskap og glede, kan selveste Kartverkets søkbare stedsnavnarkiv tilby norske stedsnavn som kan inspirere til det samme.

Det viser til fulle at våre forfedre- og mødre også var opptatt av underlivets gleder, uansett hvor i steinrøysa Norge de befant seg.

Norgesreisning



For nordmenn er Norgesreiser kortreiste opplevelser, og det er jo bra for all slags klima.

Til inspirasjon har vi derfor - blant svært mange - søkt oss fram til følgende anbefalte sex-reisemål i stedsnavnarkivet:

Knullane i Volda, Knullskardet i Melhus, Knullerne utenfor Larvik, Knullen i Bykle, Pulmanki i Tana, Pullujoki i Kåfjord.

Fittsprettåsen og Fittsprettmyra i Aurskog-Høland, Fitjegga i Meldal, Fitjar.

Kuknuten både i Eigersund og Sokndal, Kuklumpen i Grane, Kukleivåsen i Enebakk, Kukkeluren i Eid, Kukjelåsen i Meldal, Kukmyran i Surnadal, Kukleppen i Leka.

Brøstet i Eidsvoll, Brøstdalen, Brøstkampen og Nedre Brøstet i Rauma.

Rumpetjønnheia i Åseral, Rumpehei i Vennesla, Rumpene i Volda, Rumpevikane i Vågsøy, Rumpen i Flekkefjord, Rumpebotnen i Gulen, Store Rumpemosen i Aremark, Rumpeskjeret i Aukra, Rumpene i Herøy, Rumpelia i Sortland.

Og siden vi ikke vil fremelske eller utelukke noen - verken han, hun eller hen - mer enn andre på denne guidede sextouren:

Analyst i Aremark.

God tur!