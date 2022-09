I Arntzens verden handler det om sønnen som kom hjem til sin elskede mor etter mange års fravær. Fattig på ord, rik på følelser - var det beste han fikk ut av seg i møte med mammaen ordene: «Du mor, du mor, du helvetes mor».

– En bedre attest skal man lete lenge etter, mener avisa iTromsø.

Men gratulerer med dagen likevel, alle mødre, bestemødre, oldemødre - mammaer i det hele tatt!

Husk at tallene fra Statistisk Sentralbyrå tilsier at det blir stadig færre av dere her i landet.

Observert: Tvillingabort i skyggen av tvillingsøstrene

Mødre - en utdøende rase?

Norske kvinners flukt fra fødefunksjonen har de siste årene vært så dramatisk at statsminister Jern-Erna i sin nyttårstale måtte oppfordre sine medsøstre til å føde flere barn. Flere barn, flere mammaer! Nærmest en oppfordring til norske menn om å gi jernet.

Debatten etter nyttårstalen ramlet fort inn i sporene med at det norske samfunnet (fortsatt) ikke er tilrettelagt for gravide, parforhold, småbarnsfamilier, barnefamilier eller gamle bestemødre.



Jo, det er tøft å være mor. Det er en livsvarig gjerning som dikterhøvding Bjørnstjerne Bjørnson har formulert slik i en replikk i lyst(!)spillet Geografi og Kjærlighed (1885-94):



– En mor, ser De, fru Rømer, føder oss ikke bare én gang; hun føder oss tusen.

Observert: Norges jævligste mann



Morsdag for landsmoderen

Som kvinnelig statsminister - og mor - er det likevel uenighet om hvorvidt hun fyller begrepet landsmoder.

Wikipedia definerer Landsmoder som et begrep som blir brukt om en politisk sterk kvinne som har ledet landet sitt gjennom en lengre periode, og som på godt og vondt har påvirket utviklingen av landet sitt, og som vanligvis nyter en stor personlig popularitet, i det minste fra større deler av landets befolkning. Noen landsmødre kan være omdiskuterte og trenger ikke nødvendigvis å ha støtte fra hele folket. Begrepet tilsvarer uttrykket landsfader som brukes om dominerende mannlige politiske skikkelser.

Erna Solberg står - ennå - ikke på den korte listen over kvinner som regnes som landsmødre. Det gjør Gro Harlem Brundtland.

Observert: Hvem er bestemor?



Rockemamma



I offentlig debatt er det uenighet om hvorvidt Erna fortjener stempelet landsmoder eller ikke. Aftenposten er positiv siden hun vant valget sist. Vårt Land mener hun er det, men at hun har «fått riper i lakken» - uten at jeg vet hvor hun er lakkert.

Dagsavisen mener Erna ikke helt uforståelig har fått betegnelsen landsmoder, men at bilder av henne som det slo sprekker på grunn av Listhaug-saken. Minerva



mente i 2017 at hun kunne bli landsmoder om hun fikk med seg KrF, og det klarte hun jo i år.



Og VG mente på slutten av fjoråret at Erna gikk fra å være landsmor til å bli stemor på grunn av sin holdning i abortspørsmålet.

Det er vel liten grunn til å tro at fødselstallene her til lands vil stige før det er slik at alle mor-og far-kandidater føler at det er trygt å ta det skrittet. Og at det er trygt for hele livsløpet til de neste generasjonene. Det skal mer til enn en nyttårshilsen for å overbevise.



I takt med generasjonsskiftene, har også morsrollen endret seg. For eksempel har låtskrivermusikerforfatter Kari Bremnes i et intervju ha sagt at «Det å være småbarnsmor er det mest rocka jeg har vært med på».

Skal vi fortsette å få fram reproduksjonen i dette landet, et det større størrelser enn landsmødre vi må bry oss om.



For eksempel legge forholdene bedre til rette for moren over alle mødre: Moder Jord.

Tjaa, og så kan vi jo sitte og lytte til Jan Eggums Mor, jeg vil tilbake: