Mens regjering, Storting og rettsvesen sliter med å rydde opp etter trygdeskandalen i NAV, ramler flere skjeletter ut av EØS-skapet.

Norge har i sitt lovverk ønsket at trygdemottakere av alle slag skulle ha opphold i Norge for å ha rett til utbetalinger. Men du husker kanskje «NAV-skandalen»:

Høsten 2019 ble det kjent at NAV i en rekke saker der Norge er underlagt EØS-regelverket, hadde praktisert folketrygdlovens krav til opphold i Norge feil. Faktisk helt tilbake til innføringen av EØS-avtalen i 1994. Folk som hadde fått sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger og dro til utlandet, mistet stønaden. Mange ble straffet, til og med med fengsel.

Så viste det seg altså at den norske loven var i strid med EUs lovverk, som tillater fri bevegelse til andre EØS-stater. Det var den norske stat som var lovbryteren. Den brøt med EUs bestemmelser. Nå ruller oppgjøret.

Norske lovgivere har, feilinformert som de har blitt av regjeringer helt tilbake til EØS-avtalens «mor» Gro Harlem Brundtland, trodd at de kunne ignorere det utenlandske lovverket de vedtok å innføre i Norge.

Stortinget prøver i disse dager å rydde opp. De behandler det som skulle være den endelige tilpasningen av norsk trygdelovgivning til det EU vil. Det skjer i form av en proposisjon, som det heter, om endringer i folketrygdloven, som regjeringen fremmet 1. april i år.

Det skulle vise seg at symbolikken i den datoen ikke var helt ueffen.

Regjeringen mot EFTA-domstol og Trygderett

7. september dunket nemlig et brev ned i postkassa til arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen.

Vel, det er ikke akkurat sånn det foregår i våre dager. Men det kom i hvert fall en epost til departementet. Fra vaktbikkja til EØS-avtalen, overvåkingsorganet ESA. ESA påpeker at også overgangsstønaden er norske penger enslige foreldre kan ha krav på om de er borgere av og oppholder seg i andre EØS-land.

Det er en rettighet regjeringen uttrykkelig avviser i proposisjonen Stortinget nå tygger på. Hvordan skal partiene på Stortinget stille seg til det? Mye har gått ESAs vei i det siste, så ting tyder på at regjeringens realitetsforståelse er så som så:

Den norske Trygderetten ba 27. januar i år EFTA-domstolen i Luxembourg om et råd i en sak der en skilt svensk kvinne klaget på ikke å få norsk overgangsstønad. Trygderetten mente at hun etter EUs trygdeforordning nr. 883/2004 kan opparbeide seg rettighetene også mens hun oppholder seg i Sverige, men ville forsikre seg om sitt syn.

29. juli kom EFTA-domstolen med sin rådgivende uttalelse, som ga klageren rett.

30. august ga Trygderetten klageren medhold idet den fastslo at overgangsstønaden er underlagt EU-forordningen.



– Stortinget er blitt feilinformert, sa saksordføreren for den store oppryddingen av NAV-regler, Per Olaf Lundteigen (Sp) til rett24.no da EFTA-domstolen hadde kommet med sin rådgivende uttalelse.

Men Stortinget blir altså bedt om å forholde seg til motsatt standpunkt.

I Drammens Tidende torsdag forlangte Lundteigen en systematisk gjennomgang av EØS-retten opp mot folketrygdlovens bestemmelser på alle områder. Da er det nødvendig å justere og supplere regjeringens lovforslag.

Den største skandalen

Nå begynner ESA altså å borre også i sakene om eksport av overgangsstønad. I brevet til Arbeids- og sosialdepartementet vil de ha svar på om Norge etter uttalelse fra EFTA-domstolen og kjennelse i Trygderetten vil innse at ja, også praktiseringen av overgangsstønaden åpenbart er i strid med EUs, og dermed EØS-avtalens lovverk.

De forutsetter at norske myndigheter gjennomgår alle mulige avslag og straffesaker i spørsmål om eksport av overgangsstønad til EØS-borgere.

Helt tilbake til 1994!

Når det gjelder plikten til å gi alle som er utsatt for feilaktig behandling en passende erstatning, «inviterer» ESA den norske regjeringen til å skaffe en oversikt over alle som til dags dato er utsatt for det, inkludert konsekvensene for hver enkelt.

Innen 17. oktober bes regjeringen redegjøre for hvilke tiltak den vil sette i verk for å finne alle disse ofrene.

Altså enda en «NAV-skandale» innen EØS-avtalen. Den behøver ikke å bli den siste. ESA kan også komme til å rote borti andre trygdesaker og helsetjenester i utlandet.

Vi får se. «NAV-skandalen» kommer til å bli utvidet.

Men stopp en hal:

Grunnen til at alt dette oppsto, var jo at det norske Stortinget ikke ønsket eksport av alskens trygdeytelser. De ville at trygdemottakerne skulle holde seg «ved teltene», begrunnet med at de skulle være disponible for rehabiliterings- og andre opplegg.

Er ikke den største skandalen at EØS har kriminalisert norske lovgivere fordi de utstedte de lovene de selv ønsket i Norge? Riktignok la stortingsflertallet selv opp til det. Men med bind for øynene.

