I de siste dagene har vi eksil-iranere nok en gang blitt påminnet grusomhetene som utspiller seg i Iran.

Virkeligheten overgår alltid fantasien – igjen.

En 22 år gammel jente, ble arrestert «Gashte Ershad», sedelighetspolitiet.

Hun fulgte nemlig ikke de strenge islamistiske reglene på hvordan man skal bære hijab. Hun hadde ikke dekket håret sitt godt nok. Noen centimeter av det var synlig. Noen centimeter var for mye. Senere får hennes foreldre beskjed om at hun døde i politiets varetekt, av hjerteinfarkt.

Men legene på sykehuset kan faktisk fortelle at hun døde som følge av flere dødelig slag mot hode. Kraniet var knust og hun døde av hjerneblødning.

Legen som uttalte skal være arrestert.

Mahsa Amini (22) var en av mange iranske jenter og kvinner som har blitt og blir utsatt for vold, trakassering, tortur, og mange har måttet bøte med livet.

Hashtaggen #minkroppmittvalg er det iranske jenter og kvinner kjemper for .

Er du jente og fylt sju år må du bære hijab, ellers mister du retten til skolegang. Irans regime er ikke annerledes enn Taliban eller ISIS – etter min mening er det bare flere navn på det samme. Bak ligger redselen for at kvinner skal kunne heve sin stemme og avsløre at nettopp du er en del av en kunnskapsløs bevegelse som ønsker å ta ditt land, dine medborgere og resten av verden flere hundre år tilbake i tid. I realiteten spole sivilisasjon og samfunnsutvikling tilbake.

Vi må kunne kritisere regimet i Iran uten å bli hengt ut for å kritisere islam.

I skrivende stund har mange iranske borgere tatt til gatene for å viser sin avsky mot regjeringen og deres behandling av egne borgere. Demonstrasjonene er blitt møtt med kuler og slag. Iran snakker høyt om alle muslimer som blir behandlet forferdelig i resten av verden, samtidig som de behandler egne som annenrangs borgere.

Jeg vil minne om et dikt Arnulf Øverland skrev i forbindelse med at nazistene virkelig kom til makten sent på tredvetallet.

Du mener, det kan ikke være sant,

så onde kan ikke mennesker være.

Der fins da vel skikkelig folk iblandt?

Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.

Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves!

Verden har glemt oss! Vi er bedratt!

Du må ikke sove mer i natt!

Vi må kunne kritisere regimet i Iran uten å bli hengt ut for å kritisere islam. Den grove mishandlingen av alle som velger en selvstendig tanke eller handling har ingenting med islam å gjøre. Det er bare nedrig undertrykkelse når argumentene kommer til kort.

Så hvorfor er vestlig media stille?

Et regime som ikke lar sine kvinner bestemme over sin egen kropp, har får lov å sitte i FNs øverste organ kvinnerettigheter, som skal overvåke kvinners tilstand globalt. Dette er en fornærmelse mot iranske kvinner som sitter i fengsel i Iran og mot millioner av andre som blir banket opp av det samme regimet.

Vestlige regjeringer og medier må vise solidaritet med iranske menneskerettighetsaktivister og ikke forlate dem på grunn av kommersielle avtaler, eller oljesmurte energi argumenter.

Den som tier samtykker.