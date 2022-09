«For briter, og også for de aller fleste av oss, så er dronningen en som alltid har vært der, i bakgrunnen av våre liv », sa NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad på Dagsrevyen torsdag i forrige uke.

Dronningen var ennå ikke offisielt død, men NRK var godt forberedt. Med Elizabeths alvorlige sykdom – som hadde vært kjent hele dagen – som hovedsak, og allerede sørgekledde ankere og gjester.

«Hun var der da vi var barn, hun var der da vi var tenåringer, og så plutselig skal hun ikke være der mer», fortsatte Hobbelstad, som også er forfatter av boka «Årene med Elizabeth» (2019).

Patosen er voldsom, men hun skrur det enda til et par hakk.

«Så det er på en måte en skikkelse på verdensarenaen som minnet oss om hvem vi pleide å være, minner oss om verden slik den en gang var. Det blir tatt ut av tiden. Og så er vi på en måte på egen hånd».

Vakkert formulert. Men, altså, virkelig?! Vi skal tape oss selv, miste holdepunktet i livene våre, når den gamle damen dør? «De aller fleste av oss»? Jeg også, da, for eksempel?

Jeg tror ikke det.

Minutter senere, midtveis i Dagsrevyen, blir det offisielt. Flagget er på halv stang på Buckingham Palace. Dronning Elizabeth II er død, 96 år gammel, etter over 70 år på den britiske tronen. Ingen har regjert lenger.

Nina Owings stemme sprekker litt nå.

Det er ikke så underlig, det er et bevegende øyeblikk. Ingen nyhet i verden er større akkurat nå, og det er helt riktig prioritert av Dagsrevyen å la alt handle om dronningens bortgang nå.

Men så tar det av. De største nettavisene teppelegger forsidene sine. Alle vinkler. Du må bla meter ned på forsidene for å finne andre saker. Om Ukraina for eksempel. Og det er bare starten, for teppedekkingen skal fortsette i dager. Det er flaut.

Altså, Storbritannia er i sorg, hun var deres dronning. Men hun var ikke vår. Norske medier dekker det som hun skulle vært det. Jeg vet ikke om det kunne vært flere saker i toppen av norske medier om hele kongefamilien hadde omkommet samtidig, og vi fikk atomkrig på toppen.

Det er lett å føle med kong Harald i hans sorg, når han skriver i sin kondolanse til kong Charles at «Personlig sørger jeg i dag over tapet av et kjært familiemedlem og en nær venn». Elizabeth var hans tremenning og kollega.

Som ordinær nordmann er det likevel vanskelig å henge med i den voldsomme hyllesten, sørgingen og beundringen. Vanskelig å få den til å føles relevant.

For noen av oss er det ekstra vanskelig. For noen av oss viser det seg umulig å styre helt motsatte følelser for den døde dronningen.

«Den originale kolonisten er død », skriver den norske-somaliske modellen Rawdah Mohamed (31) på Instagram.

Jeg må komme tilbake til «original»-påstanden, for Mohamed er ikke ferdig:

«Håper du brenner i helvete for det du og forfedrene dine gjorde».

Oi. Altså, seriøst? Vi legger oss på dét nivået?

Moteprofilen legger til at hennes empati er med de 19 afrikanske og karibiske landene som ble herjet og slavebundet. Selv er hun fra den delen av Somalia som var under italiensk styre, ikke britisk, men poenget står.

Så går det ordentlig galt igjen, når hun refser meningsmotstandere med feil hudfarge.

«Tenk å være afrikaner og si de ordene. Heksen er død og hjernen din er fortsatt kolonisert». Og: «Alle svarte som poster kondolanser er idiotier».

Gud bedre.

Dronning Elizabeth overtok en kolonimakt som ble bygd ned i hennes regjeringsperiode.

Det er mer enn forståelig at mange med opprinnelse fra områder med kolonisering, undertrykking og slaveri på ingen måte ønsker å være med på hyllesten av dronningen i verdens største kolonimakt gjennom historien.

Men argumentasjonen har lett for å grunnstøte. Dronning Elizabeth var absolutt ikke «Den originale kolonisten». Tvert imot overtok hun en kolonimakt som ble bygd ned i hennes regjeringsperiode.

Eller som historiker og programleder i podkasten «Undersåttene», Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, sier det til God kveld Norge:

«Dronning Elizabeth har ikke stått for koloniseringen. Hun har arvet ansvaret for disse landene. Tvert om å kolonisere, har hun bidratt til at samveldet er langt mer moderne nå enn før».

Det engelske samveldet består, for det meste, av tidligere britiske kolonier, og teller i dag i alt 56 land, med til sammen 2,5 milliarder innbyggere. Bare 14 av landene utenfor Storbritannia og Nord-Irland har beholdt den britiske monarken som statsoverhode, og flere av dem teller nå på knappene om de skal bli republikk.

Det er høyst frivillig å være medlem av Samveldet.

Modell Rawdah Mohamed er ikke den eneste som uttrykker sinne i møte med dronningens dødsfall. «Skal vi danse»-profil Nate Kahungu (25) la ut en video på TikTok der han liksom slår henne rett ned.

Da er det mer gjennomtenkt fra komiker Abubakar Hussain (35).

«Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth», skrev Hussain torsdag kveld.

«Du vet at de koloniserte området mine forfedre er fra? Ødela nasjoner og religioner som levde sammen i fred ved å splitte, drepe og voldta? Og nå hater vi hverandre som idioter», begrunnet han.

Ja, for det gjorde «de», det britiske imperiet. Og det er riktig at noen ordentlig unnskyldning aldri kom fra dronningen, selv om daværende prins Charles har anerkjent den mørke fortiden og lidelsene kolonimakten har påført mennesker over store deler av verden.

Mandag stedes dronning Elizabeth II til hvile. Det vil bli dekket stort, men kan vi slippe metervis med hyllest i alle avisene? Så kan de som er forbanna slippe den massive hyllesten av et symbol på en kolonimakt med mye blod på hendene.

Og kan vi slippe de hardeste og mest usaklige utfallene mot en dronning som de facto avskaffet den britiske kolonimakten? Så får de som er lei seg sørge og ta en siste avskjed i fred.

Elizabeth kan uansett ikke gjøre mer nå.