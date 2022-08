«Dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie », sa kong Harald til pressen fra kaia i Sykkylven i Møre og Romsdal tirsdag.

«Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg», sa han.

Det er første gang kongen har snakket slik om sin kommende svigersønn. For nå kan han ikke lenger behandle tilfellet Durek som en forhåpentlig forbigående betatthet hos en datter utenfor kongehuset. Etter forlovelsen er kongen nødt til å forholde seg til Durek Verrett som familie. Kongefamilie.

En kortslutning



Tidligere har kongen knapt uttalt seg om sin datters utkårede. Etter prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett annonserte at de var blitt forlovet 7. juni i år, var det likevel bare et tidsspørsmål før kongen måtte bryte tausheten.

For mellom forlovelsen og kaia på Sykkylven har Durek fortsatt det tildels farlige tøvet med uforminsket styrke.

I midten av juni beskyldte han nordmenn for rasisme og sa at «folk ikke vil se en svart mann i kongefamilien» . 47-åringen har selvsagt rett i at han har afrikanske aner, og han han treffer nok også med at nordmenn flest ikke ønsker ham i kongefamilien. Men sammenstillingen er en kortslutning, noe blant annet Abid Raja gikk kraftig til rette med ham om. «Når han sier han er blanding av et reptil og et stjernebilde , er det klart folk tar avstand fra ham. For ikke å snakke om hans konspirasjonsteorier», sa Venstre-lederen til VG.

Kongen kunne vært enda skarpere.

En drøy uke senere var «sjamanen» tilbake igjen, og fortalte følgerne sine at han nektet behandling for corona fordi han kunne bruke en medaljong – som han tilfeldigvis selv selger for 2000 kroner på sin egen nettside – for å bli frisk.

Det var dette siste kong Harald svarte på da han tirsdag uttalte at «nå er jeg så heldig eller uheldig at jeg har hatt erfaring nylig med å være syk. Og i dette landet har vi et helt utmerket helsesystem, som jeg da kom borti igjen. Jeg kan bare si at det er veldig bra å ha et sånt helsesystem som vi har i Norge. Og selv Durek Verrett har nytt godt av vårt helsesystem».

Det kan virke oppsiktsvekkende at kongen utleverer helseopplysninger om Durek Verrett. Det er imidlertid godt kjent at Durek mottar helsehjelp for sin nyresykdom. Til tross for at har en slik helsebringende medaljong.

Barnekreft og vaginaavtrykk



Før tirsdag har det gått i «ingen kommentar» hver gang pressen har spurt Kongehuset om en kommentar om Durek.

Unntakene er da kongen i mai 2019 sa at han synes det er «hyggelig at hun har funnet seg kjæreste».

Og da Kongehuset i forbindelse med forlovelsen i juni i år viderebrakte at «Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen sender sine hjerteligste gratulasjoner til Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett».

Og det har vært nok å svare ingen kommentar til i løpet av de tre årene Märtha og Durek har vært et par.

Det har vært barn med kreft som er syke fordi de egentlig vil det selv.

Det har vært utlevering av hans og prinsessens sexliv.

Det har vært kvinner som har avtrykk i vagina etter mange sexpartnere, som «sjamanen» kan fikse.

Det har vært mye.

Tydelig og forsonende konge



Kongen kunne vært enda skarpere når han endelig valgte å kommentere Dureks inntreden i kongefamilien.

Som når han svarer på spørsmål om Dureks bruk av kongelige titler og begreper i kommersiell sammenheng («Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert»).

Eller når han kommenterer Dureks påstand om at nordmenn ikke ønsker «en svart mann i kongefamilien» («Jeg er ikke Durek, så jeg vet ikke hva han har opplevd. Men det er ikke tvil om at i kroker og kriker i Norge, finnes det en del som driver med den slags. Han merker det nok. Det gjør nok flere som ikke er etnisk norske her i landet»).

Men når kongen nå endelig svarte på hva han syns om å ha fått amerikaneren inn i familien, måtte han ha to tanker i hodet samtidig.

Han behøvde å si noe som fortalte nordmenn at han skjønner skepsisen. Samtidig må han forholde seg til Durek som et familiemedlem, sin datters forlovede.

Kongen må skape avstand, samtidig som han er forsonende.

Med sine balanserte, men likevel nokså tydelige uttalelser tirsdag, fikk 85-åringen til begge deler. Han ser Durek slik vi andre ser ham. Det er viktig. Samtidig ber han mellom linjene om forståelse for at kongeparet – ulikt alle oss andre – må forholde seg til at Durek er familie.

Den forståelse bør han få.