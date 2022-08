12. februar fjernet Jonas Gahr Støre coronatiltakene, etter nesten to år med lammende restriksjoner på samvær, reiser og næringsdrift. To år med avlyste barnebursdager og isolerte besteforeldre. To år med stengte restauranter og arbeidsledige kulturarbeidere. To seige og smertefulle år med sykdom, død og den største innskrenkingen av frihet landet har opplevd siden annen verdenskrig – i manges opplevelse til og med langt mindre frihet enn nordmenn flest hadde under krigen.

Vi var ganske uforberedt da coronapandsemien kom til Norge tidlig i 2020. Vi var ikke rigget for scenariet slik vi burde, og vi hadde ikke erfaring med pandemier siden spanskesyken hundre år før.

Det er åpenbart at vi måtte komme til å gjøre feil. De som bestemmer kom til å gjøre feil.

Men norske politikere tar ikke ofte selvkritikk (med mindre det er på det personlige nivået og de må; at de har tabbet seg ut og blitt tatt for det. Som for brudd på penderboligreglene eller coronaforskriftene).

Det er noen små unntak, som da statsminister Erna Solberg tok selvkritikk etter at Koronakommisjonen kom med sin rapport i april i fjor, for at beslutningen om å stenge ned landet 12. mars 2020 ikke ble fattet av regjeringen i statsråd. Helseminister Bent Høie tok i januar 2021 selvkritikk for å ha gitt mange lettelser i tiltakene i oktober året før, noe som bidro til at vi ikke greide å møte bølge to på en god nok måte.

Johansen er full av empati. Men tar ingen selvkritikk. I det hele tatt forekommer ordet «selvkritikk» null ganger i boka.

Stort sett er likevel de ansvarlige beslutningstakerne fra pandemien opptatt med å forsvare egen håndtering. Eller overdrive egen betydning og fortreffelighet, som fjorårets famøst selvskrytende «Kode rød. Kampen for det vakre» fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Her er det nesten ikke selvkritikk å spore. Unntaket er innrømmelsen av at helsemyndighetene overså at smitten i Polen eksploderte samtidig som arbeidspendlingen til og fra Norge var skyhøy. Kollektiv selvkritikk, ikke personlig, og litt for syns skyld, kanskje.

I Oslos byrådsleder Raymond Johansens nye bok «Gjennom krisen», som ble lansert mandag, går ordet «feil» igjen 25 ganger. I 24 av dem handler det, enkelt og veldig grovt kategorisert, om andres feil, betraktinger om feil eller egen frykt for å gjøre feil.

Kun én av gangene dreier det seg om selvkritikk.

Det vil si, slik er setningen – som kommer etter et en betrakting om maktutøvelse og svært inngripende tiltak:

«Betyr det at tiltakene vi innførte var feil?»

Han svarer selv:

«Nei, i hovedsak mener jeg at de tiltakene vi innførte i Oslo, var riktige og forholdsmessige ut fra den samlede situasjonsforståelsen vi hadde på de ulike stadiene av denne uforutsigbare krisa».

Likevel er det selvkritikk her. Raymond Johansen skriver at idet et tiltak var iverksatt, så var det vanskelig å oppheve det. Der skulle han ha vært tøffere, skriver han. Slik at folk slapp å leve med tiltakene lenger enn nødvendig.

I boka er Johansen ærlig om egen usikkerhet og uttrykker mye forståelse for hvor vanskelig de to årene med tiltak var for folk. For alle. Og for noen grupper spesielt. Restaurantnæringen i Oslo, for eksempel. Byrådslederen anerkjenner en næring som opplevde store kapitaltap, massiv arbeidsledighet. Konkurser. Johansen er full av empati. Men tar ingen selvkritikk. I det hele tatt forekommer ordet «selvkritikk» null ganger i boka.

Jeg har tidligere berømmet byrådsleder Raymond Johansen for måten han tok Oslo gjennom den vanskeligste perioden de fleste av byens innbyggere noen gang har opplevd. Han måtte stå opp mot både bygdehat og regjering. Det skussmålet står jeg for.

I ettertid tror jeg likevel Johansen hadde stått seg på å være litt mer kritisk til egen jobb. Han er ydmyk nok i sin usikkerhet, men det er vanskelig å skjønne at han bare greier å finne en halv feil ved sin egen gjerning i løpet to år med krise.

Neste måned kommer Bent Høie med sin coronabok, «Uro i koronaens tid». Er det lov å håpe at den gamle helseministeren er litt mindre selvtilfreds mellom permene enn Nakstad og Johansen?