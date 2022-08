Thomas Vermes spør i en kommentar på ABC Nyheter 14. januar hvor høyt opp jeg vil ha strømprisen.

Det er ikke et fagøkonomisk spørsmål, så det kan jeg ikke svare på som fagøkonom.

Det jeg har forsøkt å gjøre, er forklare hvordan kraftmarkedet virker, og hvordan prisen bestemmes. Jeg har også forsøkt å forklare at et effektivt fungerende marked gir den største verdien av vannkraften.

Det burde være unødvendig bruke meg som stråmann.

Jeg har ikke uttalt meg hverken for eller imot strømstøtte; det er et politisk spørsmål om man vil ha strømstøtte, og hvordan den eventuelt skal utformes. Jeg har forsøkt å forklare hvilke alternativer man har, hvilke virkninger ulike former for strømstøtte kan gi opphav til, og hvilke virkemidler som egner seg best for å nå bestemte mål.

Thomas Vermes står naturligvis fritt til å mene hva han vil om strømkrisen og hva som bør gjøres med den. Men det burde være unødvendig bruke meg som stråmann, vri og vrenge på det jeg har sagt og skrevet og tillegge meg synspunkter.