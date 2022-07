SAS-pilotene ble natt til mandag enige med ledelsen om en avtale som gjør slutt på den 15 dager lange streiken. En streik som har ødelagt ferien til utallige og skadet flyselskapets ry som ingen tidligere konflikt har vært i nærheten av.

Partene er glade for at streiken er over. Det er det mange passasjerer som kan være også. Og det er en seier for pilotene at avtalen skal sikre at 450 oppsagte piloter får jobben i SAS tilbake.

For øvrig er det lite å glede seg over.

Administrerende direktør Anko van der Werff står igjen med svekket ære og et enda mer gjeldstynget flyselskap.

SAS-pilotene sitter igjen med fem prosent mindre lønn og flere arbeidstimer per uke.

SAS bidrar til å sette farlige presedenser for arbeiderrettigheter i landene våre.

Lønnskutt lå allerede på bordet fra pilotene. Det er langt fra første gang i det interskandinaviske flyselskapets historie. Gang på gang har det tidligere halvt statseide selskapet tvunget de ansatte til å betale prisen når det har buttet imot.

I 2009 godtok de kabinansatte å gå ned seks prosent i lønn for å beholde jobbene sine. I 2012 måtte de SAS-ansatte ta et lønnskutt på 10 prosent.

Det er et viktig prinsipp at arbeidsgiver ikke har anledning til å sette en ansatt ned i lønn. Lønnen er en avtale mellom den enkelte ansatte og arbeidsgiveren. Tillitsvalgte kan heller ikke avtale lønnskutt på vegne av de ansatte; hver enkelt ansatt må akseptere lønnskuttet. Det er dessuten også slik at selskapet skal befinne seg i en prekær økonomisk situasjon før det ber de ansatte akseptere lønnskutt.

SAS er i en prekær økonomisk situasjon. Problemet er at det har selskapet vært en rekke ganger. Og flere ganger har de bedt de ansatte si fra seg lønn.

Det er ugreit og det er unordisk. Det bidrar til å sette farlige presedenser for arbeiderrettigheter i landene våre, og det må ta slutt.

På spørsmål om han er fornøyd med avtalen, svarer leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, til Dagbladet:

«Nei, overhodet ikke. Dette er en tragedie for pilotene, rent avtalemessig».

Spørsmålet er om det egentlig hadde vært noen tragedie om Scandinavian Airlines endelig hadde bukket under nå. Det var kanskje på tide.