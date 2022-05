Frist for å levere skattemeldingen faller i år på lørdag. 30. april. Av den grunn utsettes fristen til første virkedag etter helgen som er mandag 2. mai. Alle personlige skattebetalere som er ute i siste liten kan derfor puste lettet ut og bruke både helgen og førstkommende mandag til å kontrollere og supplere skattemeldingen med opplysninger som mangler.

Selv om skattemeldingen er blitt langt enklere for ordinære skatte betalere over de siste tyve årene, er det langt fra ukomplisert.

For som tidligere er det vi som skattebetalere som har som ansvar et for at det som står i skattemeldingen er korrekt. Det er vi som skal påse at all den informasjonen Skatteetaten har inn hentet om oss faktisk stemmer. Ikke minst er det vi som må sørge for at Skatteetaten har fått inn all informasjon de trenger som grunnlag for å beregne om vi har betalt nok eller for lite skatt i løpet av inntektsåret 2021.

Mandag 2. mai er derfor siste frist for å levere inn skattemeldingen for private skatteytere. Er du ennå i tvil om at alt av informasjon er riktig og tatt med, kan det være en fordel å be om utsettelse på innleveringen av skattemeldingen.

Det er bedre å be om utsettelse enn å levere en skattemelding som ikke er godt nok sjekket.

Denne fristen gjelder ikke bare for årets skattemelding, men også for skattemeldingen for 2018. For vi som skattebetalere står fritt til å endre skattemeldingene 3 år tilbake i tid, og mandag er dermed siste frist for å levere inn eventuelle endringer også for skattemeldingen for 2018. Etter dette er klage til Skatteetaten eneste mulighet for å få endret skattemeldingen for 2018. Da er det usikkert om du får gjennomslag. I verste fall kan etaten svare med at de ikke vil realitetsbehandle klagen.

Straks fristen går ut på mandag , begynner kontrollen og jakt på feil eller mangler. Har vi for liten tid av en eller annen grunn, det hender tross alt at vi rammes av sykdom eller er på reise, og dermed ikke får sjekket skattemeldingen innen fristen, da bør vi be om utsettelse. Alle som ber om utsettelse innen utgangen av mandag, får mer eller mindre automatisk utsettelse i 30 dager.

For skulle det senere vise seg at det som i en hui og en hast er levert inn er feil, er det vi som må ta byrden og børen. For dataene Skatteetaten har hentet inn fra arbeidsgivere og banker, er det vi som står ansvarlig for å sjekke.

Gjør du ikke det kan Skatteetaten komme deg i forkjøpet, og det kan bli dyrt.