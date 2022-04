Hva lønner seg på skatten – fritidsbolig eller utleiebolig?

Generelt er mitt råd å tenke litt mindre på skatt og mer på hva som er familiens ønsker om egen bruk. Investering i fast eiendom kan både gi gevinstskatt og formuesskatt. Kjøper du eiendom som stiger mye i verdi kan de fortløpende skattemessige forhold pluss eventuell gevinstskatt i beste fall bli underordnet i forhold til eiendommens verdistigning.

Fritidsboliger ved populære skidestinasjoner har for eksempel steget voldsomt i verdi de senere år. Kjøpes en fritidsbolig som eies og brukes som eierens egen fritidsbolig i mer enn fem år, kan denne selges skattefritt. Et rent utleieobjekt blir klassifisert som sekundærbolig og når denne selges vil hele gevinsten være skattepliktig med 22 prosent skatt.

Dersom du eier en fritidsbolig som leies ut, kan det være fordelaktig å bruke fritidsboligen i et omfang tilsvarende normal ferie – og fritidsbruk. Hvis ikke vil også gevinst ved salg av fritidsboligen være skattepliktig. Dersom fritidsboligen kun leies ut, blir den regnskapslignet. Det innebærer at all leie er skattepliktig, samtidig som alle utgifter inklusive vedlikeholdsutgifter kan kreves til fradrag.

Økning på utleieboliger

Hvis vi vurderer formuesskatt alene, kan vi for normaltilfellene konkludere med at det er mer gunstig å investere i en fritidsbolig enn i en utleiebolig (sekundærbolig).

Dette forutsetter at skattebetaleren har nettoverdier utover bunnfradraget i formuesskattegrunnlaget og derfor er i posisjon til å betale formuesskatt. Dersom fritidsboligen enten inngår i en virksomhet, eller at utleien er så omfattende og arbeidskrevende at utleien i seg selv anses som virksomhet, da skal fritidsboligen verdsettes etter sjablonregler for fastsettelse av formuesverdien på næringseiendom. I slike tilfeller kan formuesverdien på fritidsboliger og utleiebolig bli omtrent den samme, under forutsetning av at begge objektene koster det samme.

Ser vi på formuesfastsettelsen av en sekundærbolig fastsettes den i år til 95 prosent av markedsverdien, mot 90 prosent av markedsverdien for 2021. Fritidsboliger derimot har en vesentlig lavere formuesverdi, selv om det i Statsbudsjettet for 2022 er bestemt at formuesverdien for alle fritidsboliger skal økes med 25 prosent fra 2021 til 2022.

For nyoppførte fritidsboliger skal formuesverdien fastsettes til laveste verdi av 30 prosent av eiendommens kostpris inkludert grunn, og 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

Ved utleie av sekundærbolig får du fradrag for alle utgifter forbundet med boligen, også vedlikeholdsutgifter.

Kjøpes en brukt fritidsbolig, skal den nye eieren ikke oppjustere formuesverdien i forbindelse med eierskifte. Da skal tidligere eiers formuesverdi videreføres. Vi er kjent med flere tilfeller der den reelle formuesverdien på eldre fritidsboliger er ned mot fem prosent av reell markedsverdi. Og også i disse tilfellene er hovedregelen at tidligere formuesverdi skal videreføres etter eierskifte.

Ulike fradrag for vedlikehold

Så til spørsmålet om utleie av fritidsbolig er gunstigere enn utleie av sekundærbolig hensyntatt reglene for vedlikeholdsutgifter:

Reglene for utleie av fritidsbolig som eier bruker selv er at de første 10.000 kronene i leieinntekt er skattefrie. Kun 85 prosent av alt over 10.000 kroner skal føres opp som inntekt fra fritidsbolig og beskattes med 22 prosent. Det som er spesielt ved denne sjablongmodellen, er at 15 prosent av alt over 10.000 kroner i leieinntekt skal dekke alle vedlikeholdsutgifter. Denne regelen gjelder uavhengig av hvor store eiers faktiske vedlikeholdsutgifter er. Skattemessig får du med andre ord indirekte kun fradrag for vedlikeholdsutgifter tilsvarende den andelen av leieinntekten som er skattefri. Og det gjelder uavhengig av om du har null i vedlikeholdsutgifter eller store vedlikeholdsutgifter.

Ved utleie av sekundærbolig derimot får du fradrag for alle utgifter forbundet med boligen, også vedlikeholdsutgifter. Det samme gjelder for fritidsbolig som kun leies ut hele året uten egen bruk. Men merk deg at du kan ikke kreve fradrag for det som defineres som påkostninger, med andre ord standard forbedringer.

Grensene for hva som er vedlikehold og hva som er påkostninger, kan være vanskelig å trekke, så her kan det være fornuftig å søke råd hos en kompetent rådgiver. Hvis du er i tvil, og ikke søker råd, bør du i det minste lage et vedlegg til skattemeldingen å forklare skattemyndighetene hva du har gjort. På denne måten sikrer du deg mot eventuelle sanksjoner fra skatteetaten om du gjør noe feil. Har du presentert alt relevant faktum for skatteetaten og samtidig henledet oppmerksomheten mot det du er i tvil om, vil du uansett ikke kunne sanksjoneres med tilleggsskatt.