Ali er ikke komisk lenger

Vi har sett bildene. Nærbilder av døde sivilister med innhule øyne. Bakbundne menn med grågrønne, rynkede fingre som vitner om at de har vært døde en stund.

Minst 300 drepte sivile. I gatene. I en massegrav ved kirka. Gravlagt i familienes bakhager.

Kvinner er voldtatt, menn torturert til døde, en dronevideo viser hvordan russiske tanks åpner ild mot en syklist.

Satellittbilder bekrefter at likene i gaten i lille Butsja utenfor Kyiv, bilder som allerede er ikoniske i all sin gru, lå der da russerne hadde byen. De har ligget der i uker. Russerne har begått krigsforbrytelser av historiske dimensjoner. På europeisk jord i 2022. Det finnes ingen tvil.

«Vi avviser kategorisk alle anklager».

Hæ?

Joda, Kreml-talsmann Dmitrij Peskov er krystallklar.

Dette er ikke Russlands verk. De dreper ikke sivile. Tvert imot er bildene av døde i Butsja iscenesatt av ukrainske myndigheter.

Som Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia formulerer det:

«Plutselig var de i gatene, liggende på veien, en etter en, til venstre og til høyre. Noen av dem beveger seg, noen viser tegn på liv».

Det er helt åpenbart at det russerne sier er løgn. Det er like åpenbart at de vet det selv. Likevel sier de det.

Flere har dratt sammenligninger til «Komiske Ali» – Saddam Hussains informasjonssjef Mohammed Said al-Sahhaf – som sto på TV under invasjonen i Irak i 2003 og hevdet at den irakiske hæren hadde full kontroll og var i ferd med å nedkjempe fienden, mens amerikanske bomber og granater nærmest regnet rundt ham.

Men vi ler ikke av Dmitrij Peskov og Vassilij Nebenzia. Bakteppet for Russlands løgner er for mørkt. Visst ble sivile drept under invasjonen av Irak også, men grusomhetene kan ikke måle seg. Ondskapen kan ikke måle seg.

Listen er endeløs. Det kommer nå knapt et sant ord ut av munnen på en eneste høyerestående russisk leder.

Donald Trump gjorde oss for så vidt vant med å måtte forholde oss til rene løgner. Og sannheten er som kjent krigens første offer, så vi skulle være forberedt. Likevel oppleves det sjokkerende. At det ikke er grenser på urimeligheten i løgnene.

Som påstanden om at Putin invaderte Ukraina for å frigjøre broderfolket fra landets «narkomane nazi-junta».

Eller påstanden fra Dmitrij Peskov om at «Russland truer ingen, men er i et fiendtlig miljø».

Eller som påstanden før 24. februar om at Russland ikke skulle invadere.

Og siden at unge vernepliktige russere ikke skulle sendes i krigen.

Fulle av løgner: Russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Listen er endeløs. Det kommer nå knapt et sant ord ut av munnen på en eneste høyerestående russisk leder.

Men Putin, Lavrov og Peskov lyver ikke bare for verden. Mange av løgnene er for deres egne. Her kan de bli trodd, ettersom de ikke har fri presse. Og de kan overbevise, ettersom de har gjort det ulovlig å fortelle sannheten om krigen.

I forbindelse med 80-årsmarkeringen for nazistenes angrep på Sovjetunionen i sommer skrev Vladimir Putin:

«Vårt felles og udiskutable mål er å sikre trygghet på kontinentet uten skillelinjer – et felles rom for jevnbyrdig samarbeid og inkluderende utvikling av velstand i Europa og i verden».

Det var en god tekst. Nesten vakker. Jeg oversatte den selv i samarbeid med Russlands ambassade.

Og jeg trodde litt på den. Om ikke hele virkelighetsforståelsen, så litt på intensjonen. Men det var løgn alt sammen.

Putins regime vil aldri innrømme, de vil aldri beklage, de vil aldri angre.

For sannhet biter ikke på dem. Samvittighet biter ikke på dem. Bare makt virker.

Det finnes ingenting komisk ved det.