Det spekuleres fritt om tilstanden i det russiske lederskapet. Virkeligheten er at ingen andre enn den innerste krets vet hva som foregår.

Det vi vet er at de russiske operasjonene fortsetter i Ukraina. Det tyder på at det fortsatt er samme mann som sitter med tøylene i Kreml.

I det ene øyeblikket publiseres at ukrainerne har gått til motangrep og tatt tilbake terreng/tettbebyggelse. I neste øyeblikk at Mariupol er i ferd med å falle i russiske hender.

Informasjonskrigen har økt i styrke. Det er utfordrende når hver minste løsrevne bit av informasjon spres i nærmest sanntid på særlig sosiale medier og i nettaviser.

Spørsmålet er hvor lenge Ukraina kan og vil stå i mot en total ødeleggelse av sin infrastruktur og dermed sitt land.

Det er interessant at britisk etterretning åpent uttrykker at russiske styrker sannsynligvis vil lykkes med å lukke ukrainske styrker i øst inne og dermed avskjære dem fra tilbaketrekking og logistikk. Om det faktisk vil skje overlates uansett til krigens tilfeldigheter, flaks og partenes kapasitet. Eller uflaks.

Samtidig fortsetter den russiske artilleri- og missil-dampveivalsen ufortrødent å legge byer flatt. En etter en. Mariupol er en rykende ruinby. Odesa ser ut til å stå for tur. Kyivs forsteder er for alle praktiske formål lagt øde. Kharkiv er under kontinuerlig beskytning.

Det er grunner til at president Volodymyr Zelenskyj stadig snakker om behovet for våpenhvile og forhandlinger. Bevegelsene i hans standpunkt har også tatt form av mulig avgivelse av Krim og «forståelse» av at det ikke er mulig å kaste russerne ut. I tillegg er ukrainsk nøytralitet et tema som Zelenskyj har løftet. Er det ut fra en posisjon av styrke eller svakhet?

Det vet ikke jeg.

Jeg er ikke optimist på vegne av tapre ukrainere som sloss med tross alt begrensede ressurser. Uansett hvor mye våpenhjelp som doneres. Så håper jeg inderlig at jeg tar feil.