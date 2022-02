Jeg la hodet på blokka. Og Putin hogg til

13. februar skrev jeg her i min faste kommentarspalte, at jeg la hodet på blokka og antok at Russland ikke ville invadere Ukraina. Så hogg Putin altså til, likevel.

Bak mitt resonnement lå antakelsen om at et fullskala angrep ville være langt fra Russlands interesser. Derimot så jeg ikke bort fra at de kunne tenkes å ta de to østlige utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk for godt.

Fortsatt skjønner jeg ikke at det omfattende angrepet Putin har iverksatt, er i Russlands interesse.

Spenningsmomentet var om de ville nøye seg med utbryterne innenfor grensene de hadde, eller ville invadere de to fylkene i sin helhet, også de delene som var under ukrainsk kontroll.

Og så ble det en full krig mot Ukraina. Fortsatt skjønner jeg ikke at det omfattende angrepet Putin har iverksatt, er i Russlands interesse.

Den nye «tsarens» taler de siste dagene, der han avskriver Ukrainas eksistensberettigelse, ligger til grunn. Det er skremmende.

Samtidig er inntrykket mitt at Vesten i forhandlingene forut for den skjebnesvangre krigen, ikke ga en millimeter for å komme i møte russernes sikkerhetsuro, eller for å få gjennom fredsavtalene i Minsk.

Men dette poenget må vi la hvile nå som kampen står om Ukraina skal tvinges til å innsette en quisling.