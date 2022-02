«Aleksandr Bolsjunov tok et så fortjent gull som det nesten er mulig. Problemet er bare at han og de andre russiske utøverne aldri burde fått stått på startstreken i dette OL », skrev NRKs Jan Petter Saltvedt etter den russiske storløperens OL-triumf på 30-kilometeren søndag.

Uttalelsen fikk den russiske skipresidenten, 90-tallets store gullgrossist i langrenn, Jelena Välbe (53) til å tenne på alle plugger. Hun mener kommentaren forringer og ødelegger gleden over og respekten for en stor idrettsprestasjon. Nå boikotter hun norsk presse. Hun skal ha krevd en beklagelse før hun eventuelt endrer den beslutningen.

Og det har hun nå fått. Ikke fra Saltvedt. Ikke fra NRK. Men fra den norske skipresidenten.

Dette fortalte Välbe selv til i et intervju med russiske Championat.

«Vi møtte min kollega, presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste. Han beklaget oppførselen til norske journalister. Vi snakket litt om dette temaet. Jeg sa til ham at jeg ikke ville kommunisere med norske medier før slutten av OL. Erik forstod alt», sa Välbe, ifølge Nettavisen.

Historien bekreftes av Erik Røste selv, på direkte spørsmål fra Nettavisen om han «faktisk har beklaget oppførselen til norsk presse» overfor sin russiske kollega:

«Jeg kommenterte kort at jeg forstår hennes frustrasjon. Jeg beklaget at gleden over et fantastisk gulløp ble overskygget av dette. Mitt poeng til Välbe var at jeg har stor respekt for prestasjonen til Bolsjunov. Det var et helt rått løp», forklarer Røste.

Men det er virkelig ikke den norske skipresidentens ansvar å beklage på vegne av norsk presse. Skipresidenten er ikke ansvarlig for norsk presse. Ikke det minste. Han er ansvarlig for norsk skisport.

Ideen om at en mektig mann i idretten skulle ha et slikt ansvar, passer kanskje med et russisk verdensbilde, men ikke et norsk. Røstes beklagelse er ikke bare servil og pinlig, den bidrar til utad å undergrave ideen om den frie pressen.

Det trenger ikke Jelena Välbe støtte på. Det behøver i hvert fall ikke Erik Røste å gi henne.