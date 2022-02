Skal norske politikere sitte på tribunen hos et vertskap som er like ille som Hitler?

Jeg tilbrakte mandagskvelden med den amerikanske dollarmilliardæren som omtales som en stor filantrop, ungarskfødte George Soros. Det vil si, vi satt på hvert vårt hjemmekontor og han talte til en forsamling som fulgte med via zoom.

Få dager før åpningen av vinter-OL i Bejing, pirket Soros borti dilemmaet de «åpne» samfunnene i verden, står i.

Nei, han pirket ikke.

Han trampet:



– Beijing-OL er et propagandaframstøt akkurat som Hitlers var det da Tyskland arrangerte OL i 1936, kom det fra Soros.

Multimilliardæren har ellers for vane å trampe på den ungarske regjeringen. Denne gangen er det blant annet den norske som blir tråkket på av milliardæren.

Stortinget setter saken på kartet før 1. mars. Da har OL pågått i en måned.

Noen land boikotter politikerbesøk til Beijing-OL i protest mot kinesiske myndigheters overgrep mot uigurer og andre brudd på menneskerettighetene.

Så ikke Norge. Vi har dummet oss ut én gang for mye allerede med Fredsprisen, noe som kostet norsk fiskeeksport dyrt – sett bort fra laksesmuglingen til Kina via Vietnam.

– Det er ikke mulig

Klok av skade lot vi Tibets åndelige overhode gå «kjøkkeninngangen» da han for noen år siden skulle besøke Stortinget. Og nå vil regjeringen være representert i Bejing.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var ment å kaste glans over OL-arrangementet. På grunn av corona måtte hun droppe det, og Norge blir representert ved ambassadør Signe Brudeset. Men kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) reiser til Paralympics i Beijing i mars.

– Som i Tyskland i 1936 vil Kina, som verdens mektigste autoritære stat, forsøke å bruke showet til å skåre en propagandaseier for sitt system med streng kontroll, sa 91-årige Soros mandag med en litt grøtete gammelmannsstemme.

Og trampet dermed på den norske beslutningen om å stille opp i Bejing.

Ikke engang Kinas trussel om straff mot OL-deltakere som uttaler seg negativt om landet, forhindrer offisiell norsk deltakelse på tribunen.

– Det er ikke mulig for OL å være en kraft for det gode som Den internasjonale olympiske komité hevder, mens vertsmyndighetene begår grove brudd på folkeretten, heter det i kontrast fra 243 internasjonale organisasjoner som krever diplomatisk boikott av OL.

(Kommentaren fortsetter under bildet).

Sonja Henie gratuleres av Adolf Hitler etter hennes tredje olympiske gull i kunstløp på skøyter i Berlin i 1936. Episoden skulle forfølge Henie hele livet. Foto: Schirner Sportfoto / NTB Tema

Ja, hvem skal vi boikotte?

Dilemmaene er der likevel. Ikke bare spørsmålet om business skal trumfe moral. Men også hvilke land man skal boikotte, eller ikke, ut fra regimets karakter. Det er flust av diktaturer og kvasi-diktaturer i verden.

Heller ikke alle vestlige land holder sin sti ren. USA og Nato-land føler seg fri til å bombe og drepe verden over. Hva med dem?

Danmark er et artig eksempel. Danskene holder fanen høyt og holder seg unna Beijing. Men de syns Qatar er ok nok til å stille der under det kommende fotball-VM. Viker prinsippene for det faktum at Danmarks Drenge kvalifiserte seg, mens vinter-OL ikke er helt i skuddet?

Joe Biden har gått i spissen for en diplomatisk utfrysing av Beijing-lekene, men lykkes dårlig. Tross pandemien vil rundt 30 presidenter, statsministre og FN-topper bli å se. At ikke engang vanligvis lojale Norge danser etter USAs pipe i denne saken, er et tegn i tida.

Bare USAs nære venner Australia, Canada og Storbritannia, samt noen få mindre land, henger seg på boikotten.

– De som driver folkemord på muslimer

«En liten håndfull imperialistland ledet av USA prøvde, og mislyktes i å koordinere en såkalt "diplomatisk boikott" basert på absurde og fabrikerte påstander om behandlingen av uigur-befolkningen i Xinjiang», skriver den kinesiske avisa Global Times.

Det er påfallende at landene som boikotter, er de som i to tiår har drevet folkemord på muslimer, og bedrevet statsterrorisme i Midt-Østen, legger avisa til.

For øvrig påberoper de seg at menneskehetens vugge for skisport befinner seg nettopp i Xinjiang, der skisporten skal ha hatt sin opprinnelse for 12.000 år siden.

Viktige skritt for verden

George Soros gjør som president Biden og argumenterer for en skarp linje og boikott. Han ser 2022 som et viktig år for avgjørelser om hvilken vei verden skal utvikle seg i:

Det begynner med OL i Kina, som kan styrke Kinas omdømme

Tyskland har nylig avholdt valg

Frankrike skal ha valg i april

I april kan også ungarske velgere – mot alle odds – komme til å velte det Soros ser som en autoritær regjering der

Putin må bestemme seg for om Russland skal invadere Ukraina

I oktober avholder Kinas Kommunistiske Parti sin 20. kongress, som skal avgjøre om Xi Jinping, i strid med statuttene, skal gjenvelges for en 3. periode

I november avholder USA mellomvalg som kan velte Demokratenes flertall i Kongressen



Hvilket system vil seire?

Over det hele henger klimaspørsmålet.

Men det avgjørende geopolitiske spørsmålet i dagens verden, er den voksende konflikten mellom to styringssystemer som er diametralt motsatte, framholdt Soros.

I et åpent samfunn er statens rolle å beskytte individets frihet. I et lukket samfunn er det individets rolle å tjene statens herskere, ifølge hans verdensbilde.

Det mest avgjørende spørsmålet nå, er hvilket system som vil seire.



– I det siste har jeg spurt meg selv hvordan den nåværende situasjonen kunne oppstå. Da jeg startet med det jeg kaller min politiske filantropi i 80-årene, var amerikansk overlegenhet udiskutabel. Det er ikke tilfellet lenger. Hvorfor ikke?

Ifølge Soros er deler av svaret den teknologiske utviklingen. Gigantselskaper som Google, Amazon og Facebook, og tilsvarende kinesiske selskaper, kontrollerer stadig mer av verdens økonomi. Og teknologien gjør det billigere og lettere å ha massiv overvåking av borgerne.

En global politiker

Selv bruker Soros sine milliarder til å finansiere organisasjoner i mange land som skal kikke myndighetene i kortene og fremme liberal innvandringspraksis og andre ting han vil ha i «åpne samfunn».

Blant dem som har fått føle Soros sin pisk, er den ungarske regjeringen med statsminister Viktor Orbán i spissen, som ungarsk-amerikaneren plasserer på feil side av sitt politiske verdenskart.

Soros og Orbán ryker stadig i tottene på hverandre med kraftige angrep, og Soros finansierer en betydelig stab for Helsingforskomiteen og andre organisasjoner som skal passe på demokratiet i landet.

Les også: Helsingforskomiteen og Høyesterett ydmyket Orbán

For noen år siden viste det seg også at paraplyorganisasjonen Soros står bak, Open Society, kartla medlemmene av EU-parlamentet politisk. Open Society var da ikke så åpen, men unnlot å svare på spørsmål om denne virksomheten.

Når Orbán går til angrep, blir han anklaget for antisemittisme, i og med at Soros er jøde.

I virkeligheten er det liten tvil om at Soros er en global politisk aktør i kraft av sine milliarder og opparbeidede autoritet, slik vi ser i OL-saken.

Vender tommel ned for boikott

George Soros ser Kina under ledelse av Xi Jinping som den største trusselen i verden nå, med stadig sterkere undertrykking av befolkningen. Xi er ifølge Soros en vaskekte kommunist, i motsetning til forgjengeren Deng Xiaoping. Og Xi trenger et vellykket OL for å styrke sin posisjon foran høstens partikongress.

Her hjemme har OL-dilemmaet nådd Stortinget, der Venstre foreslår å instruere regjeringen til å holde offentlige representanter unna både OL og de paralympiske leker.

Venstre mener at både fotball-VM i Qatar og OL i Beijing er eksempler på autoritære regimer som strategisk bruker internasjonale sportsarrangementer for å legitimere sitt eget styresett.

Rødt og SV blir gjerne med på å instruere regjeringen. Men de øvrige partiene vender tommelen ned for det i Stortingets utenrikskomité.

«Norsk politisk boikott av OL vil ikke snu den autoritære utviklingen i Kina, men den plasserer oss på riktig side av historien», insisterer Venstre-politikerne Guri Melby og Grunde Almeland i et innlegg i DN.

Stortinget setter saken på kartet før 1. mars. Da har OL pågått i en måned.